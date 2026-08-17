IPC-ul canadian, ușor peste așteptări 🔼 Reacția perechii USDCAD

IPC-ul canadian față de aceeași perioadă a anului trecut: 3% (prognoză 2,9%, valoare anterioară 2,8%). Inflația globală din Canada a accelerat la 3% în iulie, ușor peste așteptări, în principal deoarece tensiunile crescute din Orientul Mijlociu au determinat o creștere bruscă a prețurilor la benzină. Perechea USDCAD se depreciază în urma publicării datelor. Prețurile la benzină au crescut cu 25,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, în creștere față de 20,5% în iunie, în timp ce IPC fără benzină s-a menținut la un nivel mult mai redus, de 2,2%, ceea ce sugerează că costurile energiei nu s-au răspândit încă pe scară largă în economie.

Inflația de bază a rămas moderată, indicatorii preferați de Banca Canadei înregistrând o medie de aproximativ 1,95%, încă sub ținta de 2%.

Alte presiuni inflaționiste au provenit din turism și tarifele aeriene, care au înregistrat o creștere puternică pe fondul cererii generate de Cupa Mondială și al costurilor mai ridicate ale combustibilului pentru avioane.

Inflația la produsele alimentare a scăzut de la 3,9% la 3,1%, în timp ce inflația la locuințe a încetinit la 1,3%, cel mai scăzut ritm înregistrat din mai 2020.

Raportul privind inflația vine însoțit de date economice mai solide, inclusiv o rată a șomajului de 6,4%, crearea puternică de locuri de muncă și o creștere preliminară a PIB-ului de 3,4% anualizată în trimestrul al doilea, ceea ce ar putea determina Banca Canadei să rămână prudentă, în ciuda inflației de bază reduse. Cele mai recente date macroeconomice sugerează că balanța riscurilor pentru perechea USDCAD s-ar putea deplasa treptat către o tendință descendentă. IPC-ul Canadei din iulie a înregistrat o accelerare față de aceeași perioadă a anului trecut și a depășit așteptările, în timp ce mai multe indicatori ai inflației de bază s-au situat, de asemenea, peste consens. În același timp, datele privind inflația din SUA au fost mai puțin favorabile dolarului, IPC corespunzând previziunilor, iar IPP indicând presiuni asupra prețurilor mai slabe. Această divergență ar putea consolida CAD dacă piețele încep să prețuiască o poziție relativ mai „hawkish” a Băncii Canadei în comparație cu Fed. Datele privind piața muncii și creșterea economică din Canada rămân, de asemenea, relativ solide, reducând urgența unei relaxări monetare agresive. Dacă inflația canadiană se dovedește mai persistentă, în timp ce presiunile asupra prețurilor din SUA continuă să se atenueze, perspectivele relative privind politica monetară ar putea favoriza din ce în ce mai mult CAD și ar putea crea o presiune suplimentară de scădere asupra perechii USDCAD. Sursă: XTB Research, Statistics Canada, Macrobond Sursă: xStation5

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