J.B. Hunt înregistrează o creștere de 18% după rezultate trimestriale solide 🚀

J.B. Hunt a publicat ieri, după închiderea pieței, rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea al anului 2025. Trimestrul a fost solid, în ciuda veniturilor constante, care s-au menținut la 3,05 miliarde de dolari. Venitul operațional a crescut cu 8%, ajungând la 242,7 milioane de dolari, iar EPS a crescut cu 18%, ajungând la 1,76 dolari. Rezultatele au fost impulsionate de reducerea costurilor structurale, productivitatea îmbunătățită și costurile de transport extern mai mici, parțial compensate de salariile mai mari ale șoferilor și cheltuielile cu echipamentele. CEO-ul Shelley Simpson și-a reafirmat încrederea în strategia pe termen lung a companiei, bazată pe excelență operațională, siguranță și disciplină continuă în ceea ce privește costurile. Indicatori financiari cheie Venituri: 3,05 miliarde USD (≈ neschimbat față de anul precedent)

Venituri operaționale: 242,7 milioane USD (+8% față de anul precedent)

Câștig pe acțiune (EPS): 1,76 USD (față de 1,49 USD; +18%)

JBI (Intermodal): Venituri 1,52 miliarde USD (-2%); Venituri operaționale 125,0 milioane USD (+12%); Volum -1% (Est +6%, Transcon -6%); Venituri/Încărcătură -1%

DCS (servicii contractuale dedicate): venituri 864 milioane USD (+2%); venituri operaționale 104,3 milioane USD (+9%); productivitate +3%; număr de camioane -1%; retenție ~95%

ICS (soluții integrate de capacitate): venituri 276 milioane USD (-1%); Venituri operaționale -0,8 milioane USD (îmbunătățire față de -3,3 milioane USD); Volum -8%; Venituri/încărcătură +9%; Marjă brută 15,0% (de la 17,9%); Baza de transportatori +13%

FMS (Servicii Final Mile): Venituri 206 milioane USD (-5%); Venituri operaționale 6,9 milioane USD (-42%)

JBT (Truckload): Venituri 190 milioane USD (+10%); Venituri operaționale 7,4 milioane USD (-9%); Încărcături +14%; Venituri/Încărcătură fără combustibil -4%; Rotirea remorcilor +19% Tendințele în toate segmentele au fost mixte, dar în îmbunătățire, impulsionate de creșterea eficienței. Conducerea rămâne concentrată pe echilibrul rețelei (în special Transcon), creșterea productivității și disciplina costurilor. În cadrul conferinței de presă, conducerea a subliniat o strategie bazată pe trei piloni: excelență operațională, scalarea investițiilor anterioare și recuperarea marjei. Programul companiei de 100 milioane dolari pentru „reducerea costurilor de serviciu” este în avans față de program, cu >20 milioane dolari realizați în trimestrul al treilea, iar majoritatea economiilor sunt așteptate să se materializeze în 2026. Tehnologia continuă să fie implementată pe scară largă în întreaga organizație. Până în prezent, au fost implementați aproximativ 50 de agenți AI: 60% apeluri de verificare automatizate cu transportatorii

73% acceptare automatizată a comenzilor

~80% facturare fără contact

~2 milioane de cotații dinamice anual

În total, compania a automatizat aproximativ 100.000 de ore de muncă pe an . Provocări Salariile/beneficiile și costurile asigurărilor rămân cele mai mari provocări de planificare pentru 2026, iar industria are probabil nevoie de creșteri de prețuri de o singură cifră pentru a-și restabili profitabilitatea. J.B. Hunt (JBHT.US) Acțiunile au crescut cu aproape 19% astăzi , testând maximele din februarie .

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."