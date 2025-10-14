JPMorgan, Goldman Sachs și Citigroup: Prezentare generală a sectorului și provocări

Posibilele reduceri ale ratei dobânzii de către Fed ar putea exercita presiune asupra marjelor nete de dobândă, necesitând o diversificare suplimentară și investiții în noi segmente de afaceri.

Acțiunile bancare depășesc în mod constant indicii principali ai pieței, în ciuda faptului că nu beneficiază direct de boom-ul AI.

Trimestrul al treilea al anului 2025 a adus rezultate solide pentru cele mai mari bănci de investiții din SUA — JPMorgan Chase, Goldman Sachs și Citigroup — care nu numai că au depășit așteptările pieței, dar și-au reafirmat rolul cheie în peisajul financiar global. Pe fondul volatilității macroeconomice crescânde și al incertitudinii geopolitice, toate cele trei instituții au dat dovadă de reziliență și adaptabilitate, reflectate în creșterea veniturilor și a profiturilor.

O atenție deosebită este acordată revigorării pieței fuziunilor și achizițiilor (M&A), care a jucat un rol semnificativ în performanța băncilor. Atât JPMorgan, cât și Goldman Sachs au participat activ la unele dintre cele mai mari tranzacții ale trimestrului, oferind consultanță pentru tranzacții cheie în valoare de zeci de miliarde de dolari. Acest lucru a determinat o creștere notabilă a veniturilor din investiții bancare, alimentată de comisioane de consultanță și de subscriere ridicate.

Citigroup, deși s-a concentrat mai mult pe restructurarea operațiunilor sale globale, a beneficiat și de revenirea piețelor de capital și tranzacționale. Banca a înregistrat venituri record, în ciuda faptului că o parte din câștiguri au fost afectate de o cheltuială unică de restructurare.

În ansamblu, rezultatele din trimestrul al treilea indică o stabilizare și o revenire la creștere în sectorul bancar de investiții, care s-a confruntat în ultimii ani cu presiuni de reglementare, volatilitate a pieței și incertitudine economică. În același timp, rezervele ridicate pentru pierderi din credite reflectă o abordare prudentă și disponibilitatea de a gestiona potențialele riscuri viitoare.

JPMorgan Chase

JPMorgan Chase a încheiat trimestrul al treilea al anului 2025 cu rezultate foarte solide, reafirmându-și poziția de lider în sectorul bancar universal. Veniturile au crescut cu 9% față de anul precedent, ajungând la 47,12 miliarde de dolari, impulsionate de activitatea mai intensă pe piețele de capital și în sectorul bancar de retail. Venitul net a fost de 14,4 miliarde de dolari, în creștere cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut.

JPMorgan a profitat în mod evident de oportunitățile pieței, depășind așteptările analiștilor cu 1,85 miliarde de dolari. Veniturile record din tranzacții – 3,33 miliarde de dolari din acțiuni și 5,61 miliarde de dolari din venituri fixe, valute și mărfuri (FICC) – au fost alimentate de volatilitatea crescută a pieței și de volumele de tranzacții.

Veniturile din investiții bancare au atins 2,69 miliarde de dolari, reflectând revigorarea fuziunilor și achizițiilor, JPMorgan oferind consultanță în tranzacții majore, precum achiziția Skechers de către 3G Capital și o fuziune importantă în sectorul energetic, consolidându-și poziția în domeniul bancar corporativ.

Câștigul pe acțiune (EPS) a fost de 5,07 dolari, cu mult peste estimarea de 4,74 dolari, ceea ce se traduce printr-un randament al capitalului propriu (ROE) de 17%, marcând o îmbunătățire semnificativă a eficienței.

În ciuda unui mediu economic dificil, JPMorgan a menținut calitatea portofoliului, cu provizioane pentru pierderi din credite de 2,4 miliarde de dolari sub așteptări și pierderi nete în conformitate cu previziunile, de 2,59 miliarde de dolari.

În bilanț, depozitele totale s-au situat la 2,55 trilioane de dolari, ușor sub estimări, în timp ce împrumuturile au crescut la 1,44 trilioane de dolari, depășind proiecțiile, semnalând o cerere puternică de împrumuturi. Rata capitalului CET1 a rămas robustă, la 14,8%, puțin sub estimări.

Banca a gestionat lichiditatea în mod eficient, cu numerar și creanțe de la bănci în valoare de 21,82 miliarde de dolari, ușor sub previziuni, sugerând o utilizare mai activă a fondurilor. Cheltuielile operaționale au crescut moderat cu aproximativ 4%, reflectând investițiile în tehnologie și securitate.

JPMorgan și-a confirmat poziția ca una dintre cele mai versatile și eficiente bănci, pricepută în a profita de schimbările dinamice ale pieței, menținând în același timp fundamentele solide și controlul riscurilor.

Goldman Sachs

Goldman Sachs a raportat venituri de 15,18 miliarde de dolari în trimestrul al treilea, depășind estimările analiștilor de 14,16 miliarde de dolari. EPS de 12,25 dolari a fost cu mult peste estimarea de 11,04 dolari, evidențiind o profitabilitate puternică. .

Segmentul bancar de investiții a înregistrat performanțe excepționale, generând venituri de 2,66 miliarde de dolari, cu mult peste previziunile de 2,21 miliarde de dolari, impulsionat de activitatea intensă de fuziuni și achiziții. Goldman Sachs a oferit consultanță în tranzacții cheie, precum achiziția unei importante companii de biotehnologie de către un gigant farmaceutic și o tranzacție de amploare în sectorul financiar, consolidându-și poziția de lider global în domeniul fuziunilor și achizițiilor.

Segmentul Global Banking & Markets — care acoperă serviciile de tranzacționare și piețele de capital — a generat venituri de 10,12 miliarde de dolari, depășind estimarea de 9,40 miliarde de dolari. Tranzacțiile cu acțiuni au adus 3,74 miliarde de dolari, ușor sub prognoze, în timp ce tranzacțiile FICC au crescut la 3,47 miliarde de dolari, depășind estimarea de 3,18 miliarde de dolari.

Venitul net din dobânzi (NII) a fost de 3,85 miliarde de dolari, semnificativ peste prognoza de 2,87 miliarde de dolari, reflectând gestionarea eficientă a veniturilor din dobânzi într-un context de creștere a ratelor dobânzilor.

Depozitele au crescut cu 5,2% față de trimestrul anterior, ajungând la 490 de miliarde de dolari, ceea ce indică o creștere a încrederii clienților. Împrumuturile au crescut la 222 de miliarde de dolari, depășind așteptările. Goldman Sachs și-a menținut o poziție puternică în ceea ce privește capitalul și gestionarea riscurilor, susținând rezultate stabile și creșterea valorii pentru acționari.

Citigroup

Citigroup a confirmat o poziție stabilă în trimestrul al treilea al anului 2025, înregistrând venituri de 22,09 miliarde de dolari, depășind estimările de 21,11 miliarde de dolari. Puterea a fost evidentă în special în segmentele de tranzacționare și investiții bancare, care au impulsionat rezultatele.

Veniturile din investiții bancare au atins 1,17 miliarde de dolari, depășind estimarea de 1,05 miliarde de dolari. Vânzările și tranzacțiile cu acțiuni au adus 1,54 miliarde de dolari (față de 1,33 miliarde de dolari estimat), în timp ce vânzările și tranzacțiile FICC au atins 4,02 miliarde de dolari, depășind prognoza de 3,74 miliarde de dolari.

Rezultatele portofoliului de credite au fost, de asemenea, pozitive: totalul creditelor s-a situat la 733,9 miliarde de dolari, peste estimarea de 728,15 miliarde de dolari. Veniturile din serviciile bancare personale din SUA au crescut la 5,33 miliarde de dolari (față de estimarea de 5,25 miliarde de dolari), iar gestionarea averilor a contribuit cu 2,16 miliarde de dolari, ușor peste previziuni.

Segmentele de servicii bancare corporative și piețe au înregistrat performanțe semnificativ superioare, generând 2,13 miliarde de dolari (față de previziunile de 1,8 miliarde de dolari) și, respectiv, 5,56 miliarde de dolari (față de previziunile de 5,07 miliarde de dolari), confirmând prezența puternică a Citi pe piața globală și serviciile oferite clienților corporativi.

Rezultatele acestor mari bănci americane în trimestrul al treilea al anului 2025 ilustrează o revenire clară a pieței, alimentată în principal de creșterea activității de fuziuni și achiziții și de veniturile solide din tranzacții. Creșterea volumului tranzacțiilor din domeniul tehnologiei și al sănătății, în special, a generat comisioane substanțiale de consultanță și de subscriere, stimulând profiturile din sectorul bancar de investiții. În același timp, veniturile solide din dobânzi reflectă o structură favorabilă a bilanțului, iar o bază stabilă de depozite oferă securitate financiară

Este demn de remarcat faptul că, deși performanțele bursiere ale acestor bănci nu se ridică la nivelul câștigurilor spectaculoase înregistrate în sectoarele tehnologice legate de inteligența artificială, ele depășesc în mod constant indicatorii de referință ai pieței, precum Nasdaq 100 și S&P 500. Deși nu beneficiază în mod direct de boom-ul AI, băncile profită indirect de îmbunătățirea sentimentului general al pieței și de creșterea activității investitorilor. Stabilitatea lor, operațiunile diversificate și veniturile în creștere din segmentele de investiții bancare și tranzacționare le conferă un avantaj față de piața mai largă. Acest lucru demonstrează că, în ciuda provocărilor, sectorul bancar poate profita în mod eficient de condițiile economice și de investiții favorabile pentru a construi o bază solidă pentru creșterea viitoare.

Cu toate acestea, în ciuda acestor semne pozitive, sectorul bancar se confruntă cu provocări semnificative. O preocupare cheie este continuarea potențială a ciclului de reducere a ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală. Ratele dobânzilor mai mici ar putea comprima marjele nete de dobândă ale băncilor, limitând profitabilitatea activităților tradiționale de creditare. Ca răspuns, băncile vor trebui probabil să-și diversifice în continuare fluxurile de venituri, să investească în tehnologie și să-și extindă serviciile de consultanță și gestionare a patrimoniului.