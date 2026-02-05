Kevin Warsh la cârma Fed: șoimul care a întărit dolarul și a zguduit piețele

Aspecte esențiale Numirea lui Kevin Warsh a întărit dolarul și a declanșat corecții rapide pe mai multe piețe , de la metale prețioase la acțiuni și valute.

Warsh propune un echilibru între dobânzi mai scăzute și disciplină monetară , folosind controlul lichidității pentru a combate riscurile inflaționiste.

Investitorii văd în Warsh un garant al credibilității Fed, dar mandatul său vine cu incertitudine și potențial de volatilitate ridicată.

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Competiția pentru conducerea băncii centrale din SUA după cele două mandate ale lui Jerome Powell ajunsese un ”concurs între cei doi Kevin”, Hassett și Warsh. În ciuda pozițiilor sale mai vechi care i-au construit imaginea unui decident în favoarea unor dobânzi ridicate, temperate de comentarii din ultimele luni în favoarea scăderii acestora, Kevin Warsh a câștigat. Pentru a deveni efectiv liderul Fed, va trebui să fie validat de Congres, unde, deși vocile s-au arătat până acum în mare parte în favoarea sa, există și opoziție, în special din partea senatorului republican Thom Tillis care a anunțat că va bloca orice nouă persoană câtă vreme ancheta lui Jerome Powell continuă. Nominalizarea lui Warsh a dus la aprecieri ale dolarului american și a accelerat tendințele de corecție din piețele metalelor prețioase de vineri. Scăderile au fost drastice. Motivul ar putea fi percepția unei viitoare politici monetare aliniate cu stabilitatea dolarului american, opuse scenariilor unor tăieri agresive de dobândă din partea unui eventual alt candidat mai flexibil în privința politicii monetare.De vineri până joi dimineața dolarul a câștigat 1,7% în raport cu un grup de valute majore, o variație considerabilă pentru piețele valutare într-un interval scurt. Pentru participanții la piață, în aproape toate clasele de active, de la acțiuni la obligațiuni, materii prime, metale prețioase și criptoactive, vechile calcule au avut nevoie să fie refăcute. În timp de câteva sesiuni, Euro, aurul și argintul, acțiunile din tehnologie au suferit declinuri rapide pentru o perioadă de doar câteva sesiuni, și, deși au existat și alți factori semnificativi pentru aceste mișcări, reevaluarea politicii monetare prevăzute în SUA a jucat un rol important. Decodificarea intențiilor noului șef al Rezervei Federale e centrală pentru poziționării marilor instituții financiare în următorii ani. Warsh s-a făcut cunoscut drept un ”șoim”, atent la riscurile de inflație în perioada crizei financiare. Nominalizat de Donald Trump, care a criticat în numeroase ocazii abordarea prea ”strânsă” a lui Powell, este probabil că a făcut totuși foarte limpede pentru președinte deschiderea sa pentru rate mai scăzute. Cu toate acestea, sunt mai mulți indicatori relevanți pentru politica monetară și mai multe pârghii pentru a influența economia decât dobânda de referință. Atenția acordată dobânzilor, în apropierea alegerilor, e justificată, și era de așteptat ca orice candidat selectat de Donald Trump să încline către reducerea lor pe termen scurt. Ce se va întâmpla, însă, după aceea, e un subiect de dezbatere. Dacă inflația ar începe să crească din nou, Kevin Warsh pare suficient de hotărât să transmită încrederea că o va combate. Un astfel de mecanism de încredere e relevant pentru investitori. Independența Fed a intrat în atenție, și confirmarea acesteia facilitează o transmitere mai eficientă a deciziilor băncii centrale în economie. Kevin Warsh a fost numit prima oară la Fed de George Bush, în 2006. În timpul crizei financiare Warsh a interacționat și cu oficiali ai Fed, și cu băncile, într-o formulă de ”ambasador” și a creat legături care îi vor prinde bine acum. În același timp, s-a remarcat de-a lungul timpului prin critici la adresa Rezervei Federale. Vara trecută a declarat că e nevoie de ”o schimbare de regim” la Fed pentru a depăși ”deficitul de încredere”, o abordare care ar putea genera unele tensiuni atunci când va opera din interiorul instituției. O parte dintre cei de atunci sunt în funcție și acum, uneori în poziții-cheie. Între direcțiile vizate: modelele economice utilizate, frecvența discursurilor sau poziționarea vizavi de schimbările climatice. De asemenea, în perioada de după criză, Warsh a fost foarte critic la adresa ”tipăririi de monedă”, injecțiile de lichiditate denumite QE, vorbind despre riscurile acestora. Aici ar putea interveni o abordare mai restrictivă, care să compenseze, eventual o abordare relaxată a dobânzilor. Restrângerea lichidității injectate prin QE ar putea fi forma preferată de răspuns la o posibilă încăpățânare a inflației la scădere. Ar fi o soluție de mijloc, acceptabilă și pentru administrația prezidențială, și pentru colegii săi din comitetul de politică monetară. Kevin Warsh a lucrat și cu Stan Druckenmiller, faimosul manager de fond cunoscut pentru performanțele spectaculoase, colaborarea cu George Soros și abordarea condusă de date. Utilizarea unui proces riguros, condus de date în luarea deciziilor este văzută de unii apropiați ai președintelui drept un atu, și a contat în susținerea pe care i-au oferit-o. Provocările pentru noul șef al Fed, dacă va trece de Congres, nu lipsesc: inflația este încă peste ținta de 2%, atingând 2,7% la ultima raportare, transformările inteligenței artificiale în privința economiei, angajaților și productivității sunt dificil de evaluat, dolarul e în centrul sistemului financiar într-o perioadă de schimbări, cu un dinamism vizibil în relațiile internaționale. O linie de echilibru între stabilitatea prețurilor și promovarea unui ritm sustenabil de creștere va fi o misiune dificilă, dar Warsh are votul inițial de încredere al investitorilor. Ceea ce nu exclude, însă volatilitate sporită în piețele bursiere și de materii prime.

