🚨US100 pierde 2% pe fondul vânzării masive a acțiunilor din sectorul tehnologic american

Contractele futures Nasdaq 100 (US100) continuă vânzarea masivă de la începutul săptămânii și au scăzut astăzi cu peste 2%. Sentimentul slab din sectorul tehnologic a fost intensificat și mai mult de datele mai slabe decât se aștepta privind piața muncii. Cererile de șomaj au crescut mai mult decât se prevăzuse, în timp ce concedierile raportate de Challenger au crescut cu peste 200% față de aceeași perioadă a anului trecut în ianuarie. Ca urmare, US100 se tranzacționează acum cu doar aproximativ 300 de puncte peste media mobilă exponențială pe 200 de sesiuni (EMA200), marcată de linia roșie. Indicii cash sunt, de asemenea, sub presiune: DJIA și S&P 500 au scăzut cu aproximativ 1,2%, în timp ce indicele Russell 2000 pentru companii cu capitalizare mică și medie a scăzut cu peste 1,3%. Cifre cheie privind piața muncii din SUA • Cereri inițiale de șomaj: 231.000 față de 212.000 estimat și 209.000 săptămâna precedentă • JOLTS (decembrie): 6,54 milioane față de 7,25 milioane estimat și 7,14 milioane anterior • Challenger (ianuarie): 108.400 față de 35.500 în decembrie US100 (interval zilnic) RSI zilnic pentru contractele futures Nasdaq 100 scade astăzi la aproximativ 34, un nivel nemaiîntâlnit de la corecția din toamnă. Media mobilă exponențială de 50 de perioade (EMA50) se situează în apropierea valorii de 25.700 puncte. Sursa: xStation5 Sentimentul negativ din sectorul software s-a extins acum la întregul sector tehnologic, iar reculul este vizibil în aproape toate subsectoarele. Semiconductorii sunt, de asemenea, în declin, Broadcom (AVGO.US) și TSMC (TSM.US) fiind singurele companii care înregistrează creșteri notabile. Pierderi importante se înregistrează la marile nume: Amazon și Alphabet (în scădere cu aproape 5%), Microsoft (în scădere cu peste 3%) și Tesla (în scădere cu aproape 4%). Sentimentul este negativ și în sectorul financiar și bancar, unde îngrijorările legate de expunerea creditelor către sectorul software și deteriorarea generală a stării de spirit a pieței au declanșat marcarea profiturilor. Creșterile recente se inversează și în cazul producătorului de medicamente pentru obezitate Eli Lilly (LLY.US), cu o scădere a acțiunilor de peste 7%. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."