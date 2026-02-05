Deschiderea sesiunii din SUA: Piața sub presiune din cauza sezonului slab al rezultatelor financiare din sectorul tehnologic

Aspecte esențiale Cheltuielile de capital record ale Alphabet, nu mai sunt suficiente?

Imagine sumbră a pieței muncii

Qualcomm se redresează după scăderea inițială, pe fondul previziunilor nefavorabile

Broadcom beneficiază de cursa cheltuielilor de capital

Indicii americani rămân sub presiune de vânzare în sesiunea de joi. De la începutul săptămânii, principalii indici de pe Wall Street au scăzut deja cu peste 6%. Factorii cheie sunt dezamăgirile legate de profiturile unor giganți din domeniul tehnologiei, precum și îndoielile cu privire la justificarea și ritmul următorului ciclu de reducere a ratei dobânzii, în lumina datelor recente. La deschiderea sesiunii din SUA: S&P 500 (US500) este în scădere cu aproximativ 1,5%.

Nasdaq 100 (US100) este în scădere cu aproximativ 1,2%.

Russell 2000 (US2000) este în scădere cu aproximativ 0,7%.

Dow (US30) au scăzut cu 0,4%. Date macroeconomice: Challenger a publicat raportul privind concedierile. Valoarea a crescut în ianuarie de la 35.000 la 108.000.

Au fost publicate și datele privind cererile inițiale de șomaj în SUA. Cifra cererilor inițiale a depășit consensul pieței. Investitorii se așteptau la o creștere la 213.000, dar valoarea a fost de 231.000.

Numărul cererilor de continuare a fost sub așteptări. Acesta a crescut, dar numai până la 1,844 milioane, față de 1,850 milioane estimat.

JOLTS a înregistrat, de asemenea, o scădere mai mare decât se aștepta: au fost adăugate 6,5 milioane de locuri de muncă, față de 7,2 milioane așteptate. Aceasta reprezintă o scădere față de 6,9 milioane în luna precedentă. US100 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Cotația indicelui a depășit în mod clar și brusc linia ascendentă care era în vigoare din noiembrie 2025. Vânzătorii au preluat controlul în mod decisiv, coborând sub nivelul de suport marcat de retragerea Fibonacci de 38,2% și sub media mobilă exponențială (EMA) pe 100 de perioade. Prima zonă de rezistență puternică întâlnită este nivelul retragerii Fibonacci de 50%. Dacă cumpărătorii doresc să oprească potențialele scăderi, va fi necesară o revenire rapidă peste retragerea Fibonacci de 38,2%. Dacă acest lucru nu se întâmplă, este probabilă o scădere suplimentară către retragerea Fibonacci de 61,8%. Știri despre companii: Alphabet (GOOGL.US): Acțiunile sunt în scădere după anunțarea unor cheltuieli de capital masive - până la 185 miliarde USD în 2026. Acțiunile au scăzut cu aproape 4%.

ARM Holdings : Compania înregistrează inițial o scădere după publicarea rezultatelor financiare, pe fondul previziunilor slabe privind vânzările, în special pe piața smartphone-urilor, dar ulterior recuperează pierderile. Prețul a crescut cu aproximativ 2%.

Hershey Company : Conglomeratul alimentar a înregistrat rezultate peste așteptări. Compania indică creșterea prețurilor, noi linii de produse și consumatori rezistenți.

Qualcomm : În cadrul conferinței privind rezultatele financiare, compania a prezentat previziuni de vânzări extrem de dezamăgitoare. Conducerea notează că prețurile memoriilor au intrat într-o fază de distrugere a cererii, afectând piața mai largă a dispozitivelor electronice. Acțiunile au scăzut cu aproape 10%.

Broadcom : Producătorul de semiconductori câștigă până la 4% pe fondul noilor planuri de investiții record ale giganților tehnologici.

Carrier Global : Producătorul de soluții HVAC a înregistrat rezultate slabe la vânzări; acțiunile au scăzut cu peste 6%.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."