Kongsberg Gruppen după publicarea rezultatelor financiare: Compania recuperează terenul pierdut față de sector

Aspecte esențiale Rezultate financiare cu mult peste consens

Contract record din Polonia

Creșterea marjei

Compania se împarte în segmente

Kongsberg Gruppen (a nu se confunda cu Kongsberg Automotive), un producător norvegian din domeniul apărării, a publicat astăzi rezultatele financiare, după care compania înregistrează un câștig fantastic de aproximativ 15% într-o singură sesiune. Compania listată la Oslo a rămas blocată în ceea ce privește evaluarea pentru o perioadă destul de lungă, în ciuda câștigurilor puternice înregistrate în întregul sector european al apărării, determinate de reînarmarea pe scară largă. Este posibil ca rezultatele de astăzi să marcheze sfârșitul acestei stagnări a prețurilor. Rezultatele din al patrulea trimestru nu lasă loc de îndoială: Veniturile au crescut la 16,8 miliarde NOK, depășind așteptările pieței, iar profitul operațional a atins 2,46 miliarde NOK, depășind consensul cu 5% și, respectiv, 22%. Marja operațională a crescut de la 12,7% la 14,7%. Activitatea principală a companiei, „Apărare și aerospațial”, a înregistrat o creștere a vânzărilor cu 44% față de anul precedent, ridicând în același timp marja la 18,7%. Kongsberg este specializată în principal în sisteme de apărare aeriană și supravegherea spațiului aerian. În fața amenințării persistente reprezentate de dronele rusești, aceste produse sunt mai solicitate ca niciodată. Acest lucru se reflectă într-un raport facturare comenzi de 2,8. O parte importantă din volumul mare de comenzi provine din Polonia. Kongsberg a fost selectată ca una dintre companiile care vor livra sistemul „San”, conceput pentru a proteja spațiul aerian polonez și granița de est. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 15 miliarde PLN (aproximativ 40 miliarde NOK), deși nu se știe încă ce parte din această sumă va reveni Kongsberg. Conducerea companiei a comunicat o serie de informații extrem de importante pentru acționari: Compania s-a angajat să aplice o politică generoasă de dividende pe fondul profiturilor record.

În plus, segmentul „Maritim” al companiei, care are marje mai mici, va fi separat de companie.

Reprezentanții companiei asigură, de asemenea, că eforturile continue de reînarmare vor continua să aducă beneficii companiei Kongsberg și acționarilor săi. KOG.NO (Interval D1) După ce a atins minimele locale la sfârșitul anului 2025/2026, evaluarea a revenit de la nivelul de 230 și a crescut constant, cu o accelerare observabilă a tendinței în ultimele săptămâni. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."