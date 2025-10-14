La ce ne putem aștepta de la rezultatele financiare ale băncilor americane în acest trimestru?

în capacitate de creditare, consolidând marile bănci de pe Wall Street, permițând investiții mai mari în AI și centre de date și oferind randamente mai mari acționarilor prin dividende și răscumpărări.

, impulsionate de redresarea emisiunilor de obligațiuni și a activităților de fuziuni și achiziții. Diviziile de tranzacționare sunt de așteptat să genereze aproximativ

Reducerile ratei dobânzii de către Rezerva Federală (-75 puncte de bază din septembrie anul trecut) au redus profitabilitatea activităților tradiționale de creditare și depozitare. Cu toate acestea, creșterea economică rezilientă și vânzările mai puternice de locuințe oferă un anumit sprijin.

Marile bănci americane raportează rezultatele într-un moment crucial, marcat de blocajul guvernului și de datele economice limitate din ultima perioadă. Se așteaptă ca analiștii să caute indicii despre perspectivele economiei americane.

Astăzi marchează începutul prezentărilor de rezultate financiare pentru sectorul bancar din SUA, într-un moment crucial, acum mai important ca niciodată din cauza închiderii guvernului. Având în vedere lipsa datelor economice publicate în ultimele săptămâni, se așteaptă ca analiștii să profite de această ocazie pentru a întreba despre previziuni și posibile indicii privind economia SUA. La ce ne putem aștepta de la bănci în acest trimestru? Marja netă de dobândă Aceasta este sursa clasică de venit pentru instituțiile bancare și cel mai important element din contul de profit și pierdere: banca câștigă dobânzi din împrumuturile acordate (ipoteci, împrumuturi de consum, împrumuturi corporative) și plătește dobânzi pentru fondurile pe care le strânge (depozite, datorii, alte pasive). Diferența dintre ceea ce primește din activele purtătoare de dobândă și ceea ce plătește pentru pasivele sale este marja netă de dobândă. Acest element tinde să fie cel mai stabil și, adesea, cel mai mare în băncile comerciale. Diferența dintre randamentele titlurilor de stat americane pe 2 ani și 10 ani. Sursa: XTB În prezentările privind rezultatele financiare din ultimul trimestru, veniturile nete din dobânzi au suscitat unele îngrijorări, fiind în majoritatea cazurilor sub estimările pieței. Deosebit de îngrijorătoare au fost cifrele de la Wells Fargo, o instituție mai puțin legată de alte surse de venit, cum ar fi comisioanele sau banca de investiții, și mai dependentă de activitățile bancare comerciale tradiționale. Nu excludem posibilitatea ca această tendință să continue. Rezerva Federală a redus deja ratele dobânzilor cu 50 de puncte de bază în septembrie anul trecut și cu încă 25 de puncte de bază în urmă cu doar câteva săptămâni, lăsând mai puțin spațiu pentru generarea de venituri mai mari în această categorie. Chiar și așa, economia SUA continuă să dea dovadă de reziliență, iar atât creșterea economică, cât și vânzările de case au surprins în sens pozitiv în ultimele săptămâni, oferind o oarecare speranță de îmbunătățire în acest domeniu. Investiții bancare Veniturile diviziilor de investiții bancare ale celor mai mari bănci de pe Wall Street sunt estimate să depășească 9 miliarde de dolari în al treilea trimestru, pentru prima dată din 2021. Tranzacțiile corporative au dat semne de creștere sub administrația Trump, după luni de activitate redusă cauzată de războiul comercial. Analiștii se așteaptă ca veniturile trimestriale raportate săptămâna aceasta din activitățile de consultanță și subscriere de acțiuni/datorii la JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs și Morgan Stanley să totalizeze aproximativ 9 miliarde de dolari. Rezultatele băncilor de investiții pentru al doilea trimestru al anului. Sursa: XTB. Aceasta ar reprezenta o creștere de 13% față de anul trecut, Goldman Sachs și JP Morgan fiind așteptate să conducă această creștere. De fapt, în trimestrul anterior, aceste două companii au fost cele mai mari surprize pozitive, depășind cele mai optimiste estimări. Emisiunea de datorii a crescut cu 12%, iar comisioanele de consultanță pentru fuziuni și achiziții au urcat cu 8%, ambele contrazicând așteptările analiștilor privind o scădere de la an la an. Veniturile din subscrierea de acțiuni au scăzut cu 6%, în timp ce analiștii prevăzuseră o scădere de 29%. Perspectivele pentru al treilea trimestru reflectă optimismul crescând pe Wall Street că valul de noi achiziții corporative, achiziții prin împrumuturi și listări la bursă prevăzute după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă s-ar putea materializa acum. Tranzacționare Diviziile de tranzacționare au generat venituri mai mari decât se aștepta în ultimii ani, în special în ultimul trimestru, datorită volatilității ridicate a pieței rezultate din politicile comerciale ale administrației Trump. Cu toate acestea, previziunile sugerează că operațiunile de tranzacționare cu acțiuni și titluri cu venit fix în cele cinci bănci majore vor fi cu aproximativ 8% mai mari decât în anul precedent, totalizând aproximativ 31 de miliarde de dolari. Venituri generate din activități de tranzacționare în instituțiile financiare din SUA. Sursa: XTB Dereglementarea Băncile americane se pregătesc pentru o relaxare fără precedent a regulilor privind capitalul, care, potrivit unor noi cercetări, ar putea elibera 2.600 miliarde de dolari în capacitate de creditare. Reducerea cerințelor de capital va consolida poziția dominantă a marilor grupuri de pe Wall Street, va spori capacitatea acestora de a finanța investiții masive în inteligența artificială și centrele de date și le va permite să returneze mai mult capital acționarilor prin programe de răscumpărare și dividende. De asemenea, va contribui la finanțarea noilor emisiuni de datorii ale guvernului SUA, într-un moment crucial în care cererea din partea cumpărătorilor străini a scăzut — un factor care a fost utilizat ca pârghie în negocierile comerciale în curs. Având în vedere toți acești factori, ne așteptăm la un sezon pozitiv al câștigurilor, în special pentru instituțiile cu o expunere mai mare la activitățile de investiții bancare și tranzacționare.

