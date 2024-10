La ce să ne așteptăm de la decizia BoC❓

📉 Dolarul canadian slăbește înainte de decizia Băncii Centrale Se estimează că Banca Canadei (BoC) va reduce ratele dobânzilor pentru a treia ședință consecutivă. Îngrijorările privind inflația din economia canadiană se estompează, iar oficialii BoC acordă din ce în ce mai multă atenție slăbirii pieței muncii. Puncte cheie pentru decizia BoC de astăzi: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Decizia bancherilor va fi anunțată la 16:45 ora României. Conferința de presă cu guvernatorul BoC, Macklem, este programată pentru 17:30 ora României.

Reducerea ratei cu 25 de puncte de bază a fost pe deplin luată în calcul de piață. Există o probabilitate de 17% pentru o reducere a ratei de 50 de puncte de bază.

Cu o astfel de evaluare a pieței, materializarea unui scenariu de reducere de 25 de puncte + indicii privind o atitudine mai conservatoare din partea bancherilor ar putea consolida dolarul canadian în ciuda reducerii

Până la sfârșitul acestui an, piața estimează că reducerile de rate se vor ridica la un total de 81 pb (pentru comparație, în SUA este 104 pb, pentru Marea Britanie 43 pb, pentru Zona Euro 61 pb, iar pentru Elveția 53 pb)

Economiștii intervievați de Bloomberg preconizează că Banca Canadei va reduce ratele cu un sfert de punct procentual la fiecare dintre următoarele cinci reuniuni, iar rata de referință va scădea la 3% până la jumătatea anului 2025. Aceasta ar plasa-o în așa-numitul interval neutru al băncii, un nivel estimat la care ratele dobânzilor nici nu încetinesc, nici nu stimulează economia. Sursa: Bloomberg Financial LP Mediul macroeconomic: În iunie, guvernatorul BoC, Macklem a devenit primul bancher central din Grupul celor Șapte care a relaxat politica monetară. Oficialii au semnalat că este „rezonabil” să se aștepte la noi reduceri dacă creșterile anuale ale prețurilor continuă să încetinească. Inflația se află de șapte luni în intervalul de control al băncii, cuprins între 1% și 3%, ajungând la 2,5% în iulie. Măsurile fundamentale ale economiei încetinesc, de asemenea, punând presiune pe relaxarea condițiilor monetare din economie. Presiunile inflaționiste sunt în scădere în Canada, iar presiunile salariale se stabilizează și ele. Sursă: XTB Rata șomajului a crescut la 6,4% de la 5% la începutul anului trecut. Sursă: XTB Consumatorii canadieni resimt efectele creșterii costurilor de împrumut, iar consumul gospodăriilor pe persoană rămâne scăzut. Sursă: XTB Banca a confirmat că începe să se concentreze mai mult asupra riscurilor de scădere a economiei. Într-un rezumat al reuniunii din iulie, oficialii au declarat că au petrecut „destul de mult timp” discutând despre slăbirea pieței muncii din țară. De asemenea, din iulie a devenit clar că Rezerva Federală va reduce în curând ratele dobânzilor. Acest lucru ar trebui să contribuie la risipirea îngrijorărilor că Macklem va depăși prea repede cel mai mare partener comercial al Canadei, un scenariu care ar risca să pună presiune pe dolarul canadian. Economia Canadei a crescut la o rată anuală de 2,1% în al doilea trimestru, dar cea mai mare parte a creșterii a fost determinată de cheltuielile guvernamentale, iar primele semne sugerează că aceasta va încetini în al treilea trimestru. O privire asupra perechii USDCAD: Perechea USDCAD se menține în zona maximului intraday de ieri la începutul sesiunii de astăzi. După un trend descendent dinamic care a început la debutul lunii august, a existat o revenire care a oprit scăderile în zona de 1,34355 dolari canadieni. Pe termen mediu, se pare că tendința generală ascendentă nu s-a fisurat. Cel mai important punct de control, care ar putea indica dominația taurilor sau cea a urșilor, poate fi zona de intersecție a mediilor mobile exponențiale de 50, 100 și 200 de zile, care definesc tehnic trendul descendent. Punctul cheie de suport rămâne, însă, zona minimelor locale de la sfârșitul lunii august. Sursă: xStation

