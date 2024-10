La ce să ne așteptăm de la decizia BOJ❓

Reducerea dovish a ratei în SUA a zdruncinat starea de spirit din economia mondială. În timp ce piețele monetare au pariat pe o reducere mai decisivă de 50 de puncte de bază, economiștii intervievați de Bloomberg au optat în majoritate pentru o reducere standard de 25 de puncte de bază. Odată cu eliberarea parțială a tensiunii în SUA, toate privirile se îndreaptă către Banca Japoniei, care urmează să facă mâine anunțul privind politica sa. La ce să ne așteptăm din partea Băncii Japoniei? Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Se preconizează că Banca Japoniei va lăsa neschimbată rata de politică monetară, rata țintă rămânând la nivelul actual de 0,25%. Piața monetară este în prezent încrezătoare că BoJ va rămâne pe drumul cel bun cu ratele sale actuale, lăsând aproape niciun loc pentru orice ajustare a politicii. Piețele monetare estimează o șansă de 1% pentru o reducere a ratei, indicând practic nicio schimbare de politică la următoarea reuniune. Sursa: xStation 5 Ueda nu mai este atât de hawkish Recenta creștere neașteptată a ratei dobânzii în Japonia a provocat o anxietate generalizată pe piețele financiare, din cauza schimbării bruște a direcției politicii monetare în Japonia și în SUA. În timp ce datele privind forța de muncă din iulie au exercitat o presiune semnificativă asupra Fed pentru a reduce ratele dobânzilor mai agresiv, Ueda de la BoJ a subliniat disponibilitatea băncii centrale de a crește ratele dobânzilor, dacă inflația continuă să crească. Cu toate acestea, în ciuda faptului că CPI pentru luna iulie a fost ușor peste așteptări (2,74%, așteptat 2,7%, anterior: 2,85%), există un consens ferm că BoJ va amâna eventualele ajustări mai departe în cursul anului, deoarece dorește mai întâi să vadă efectele recentei creșteri cu 0,15 pb. Rata dobânzii în Japonia se află la maximul ultimilor 16 ani. Politica monetară a BoJ a redus deja inflația de la vârfurile sale recente, în timp ce următoarele citiri ale CPI rămân cruciale pentru ajustări suplimentare ale politicii. Sursa: XTB Research / Bloomberg Finance L.P. În prezent, piața estimează că BoJ va majora ratele dobânzilor cu 22 de puncte de bază în următoarele 12 luni. Aceasta înseamnă că ratele efective ale dobânzii vor rămâne în zona de 0,25% pe termen scurt. Acest lucru ar putea duce la o nouă presiune descendentă asupra yenului pe termen lung în raport cu alte bănci (și monedele pe care le reprezintă) care mențin politici „mai hawkish”. Sursa: Bloomberg Finance L.P. USDJPY câștigă în ciuda reducerii cu 50 pb a Fed Așteptările atenuate față de politica BoJ au ajutat dolarul să câștige în raport cu yenul, în timp ce s-a apreciat în raport cu toate celelalte valute importante. Ne-am putea aștepta la o potențială revenire în jurul ratei de 143-143,100, odată ce decizia băncii centrale japoneze este prezentată și datele CPI stabilesc starea de spirit pentru luna viitoare. Cu toate acestea, din punct de vedere tehnic, perechea USDJPY rămâne în mod continuu într-un trend descendent dinamic, după cum reiese din mediile mobile înclinate în jos. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."