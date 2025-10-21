La ce să ne așteptăm de la rezultatele Coca-Cola pentru al treilea trimestru al anului 2025?

Puterea de stabilire a prețurilor pe piețele dezvoltate și volumele pe piețele în dezvoltare sunt esențiale pentru Coca-Cola

Coca-Cola va prezenta rezultatele financiare pentru al treilea trimestru înainte de deschiderea sesiunii americane astăzi. Compania a raportat o ușoară scădere a vânzărilor unitare în al doilea trimestru al anului, pe care a compensat-o prin creșteri de prețuri. Cu toate acestea, investitorii se vor concentra pe acest aspect în rezultatele de astăzi. Ce așteaptă piața de la rezultatele Coca-Cola pentru al treilea trimestru al anului 2025? Venituri: 12,4 miliarde de dolari, în creștere cu 4,2% față de anul precedent

EBIT: 3,87 miliarde de dolari, în creștere cu 5,4% față de anul precedent

Câștig pe acțiune: 0,78%, în creștere cu 1,3% față de anul precedent Piața se așteaptă la venituri de aproximativ 12,4 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 4,2% față de anul precedent. Cu toate acestea, se preconizează că presiunea asupra volumului va rămâne, în special în regiunea APAC, care a înregistrat o scădere a volumului de 5% în al doilea trimestru și unde conducerea a avertizat deja că această tendință pare să persiste pentru o perioadă de timp. Pe de altă parte, ne așteptăm ca firma să confirme previziunile de creștere pentru întregul an, care indică o creștere organică între 5% și 6% față de anul precedent și o creștere mai mică a vânzărilor nete din cauza impactului negativ al fluctuațiilor valutare. De fapt, se așteaptă ca acest lucru să aibă un impact asupra câștigurilor din al treilea trimestru, creșterea câștigurilor pe acțiune fiind estimată la doar 1,3% din cauza impactului acoperirii valutare. În acest context, Coca-Cola continuă să promoveze coordonarea între compania-mamă și îmbuteliatori pentru a se asigura că aceștia lucrează ca o echipă unită, sporind astfel eficiența și economiile de scară. Acest lucru se va reflecta mai clar atunci când compania va reuși să crească volumul unităților vândute. În plus, accentul rămâne pe extinderea în țările în curs de dezvoltare, având în vedere că marea majoritate a populației trăiește în aceste zone. În țările mature, creșterea va fi dificil de realizat prin volum, datorită cotei de piață mari pe care o deține deja în aceste țări, astfel încât creșterea va proveni din creșterea prețurilor. Prin urmare, este esențial ca Coca-Cola să combine creșteri moderate ale prețurilor în țările mature cu creșteri ale volumelor în țările în curs de dezvoltare. Acțiunile Coca-Cola au crescut cu 10% în 2025. Sursa: xStation 5

