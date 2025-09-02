📉 Lira sterlină în picaj

Vânzarea masivă de obligațiuni trage GBPUSD în jos cu 1%❗️ GBPUSD s-a prăbușit brusc în urma unei vânzări masive pe piața obligațiunilor guvernamentale din Marea Britanie, care a împins randamentele pe 30 de ani la cel mai înalt nivel din 1998 (5,66%). La începutul sesiunii, GBPUSD era perechea G10 cea mai puțin volatilă, lira sterlină arătând o rezistență puternică la revenirea generală a dolarului. Vânzarea masivă de obligațiuni a tras rata în jos până la cel mai scăzut nivel din 7 august (puțin sub 1,339). Cumpărătorii au reușit să recupereze o parte din pierderi, trăgând GBPUSD înapoi la 1,34, puțin peste limita inferioară a consolidării actuale. Sursa: xStation 5 Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Randamentele obligațiunilor de stat britanice pe 30 de ani („Gilts”). Sursa: Bloomberg Finance LP Costurile împrumuturilor pe termen lung în Marea Britanie au crescut la cel mai ridicat nivel din 1998, reflectând îngrijorările investitorilor cu privire la perspectivele economice ale țării, inclusiv inflația persistentă, creșterea datoriei publice și îndoielile cu privire la capacitatea guvernului de a concilia regulile fiscale cu creșterea economică. Mai mult, piețele văd din ce în ce mai mult riscul ca ministrul de finanțe Rachel Reeves să fie forțată să majoreze impozitele sau să reducă și mai mult cheltuielile în bugetul de toamnă, randamentele obligațiunilor semnalând condiții de finanțare mai stricte. Comentariile recente ale lui Reeves au inclus, printre altele, o taxă pe profiturile neașteptate ale băncilor, dar finanțarea serviciilor publice și a proiectelor de infrastructură încă slabe va necesita probabil reforme mai profunde și noi surse de venituri – subiecte pe care Partidul Laburist le-a evitat în timpul ultimei campanii. Prim ministrul în exercițiu, Keir Starmer, s-a angajat să conducă Partidul Laburist în următoarele alegeri. Lira sterlină a reluat creșterea la mijlocul lunii iulie, pe fondul așteptărilor crescânde privind o reducere a ratei dobânzii în septembrie în SUA și presiuni inflaționiste suplimentare în Marea Britanie, care au stimulat obligațiunile de stat britanice pe termen mediu. Sursa: xStation 5

