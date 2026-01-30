Lockheed Martin earnings: The peak of global tensions and valuations

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Înainte de deschiderea sesiunii de joi, unul dintre giganții industriei de apărare din SUA și-a publicat rezultatele. Așteptările pieței au fost depășite, iar evaluarea companiei a urcat la un nou maxim istoric, crescând cu 4% după publicare. Un nivel fără precedent al tensiunilor geopolitice și al cheltuielilor pentru apărare susține contractorii din domeniul apărării. Acest lucru se aplică și companiei Lockheed Martin (LMT.US), care s-a aflat recent în centrul atenției negative din partea administrației americane din cauza politicii sale de dividende și de răscumpărare a acțiunilor. Informații din situațiile financiare Compania a depășit ușor așteptările atât în ceea ce privește EPS, cât și veniturile în Q4 2025. GAAP EPS: 5,80 USD (consensul pieței: 5,75 USD)

Venituri: 20,3 miliarde USD (consensul pieței: 19,85 miliarde USD)

Marja operațională: 10,1% Pe bază anuală: Vânzările au crescut cu 5% în 2025 (până la 75 miliarde USD), iar profiturile au crescut cu 11% (până la 6,7 miliarde USD), rezultând un EPS GAAP cumulativ de 21,49.

Portofoliul de comenzi al companiei a crescut cu 17% până la 194 miliarde USD, cu un raport book-to-bill de 1,2. Marja operațională anuală a fost exact de 9%.

În întreg anul 2025, compania a alocat 3,1 miliarde USD pentru dividende și 3,0 miliarde USD pentru răscumpărarea de acțiuni. Fluxul liber de numerar (Non-GAAP) a totalizat 6,9 miliarde USD. Segmente de activitate CEO-ul afirmă că cererea pentru produsele companiei este fără precedent, cea mai puternică creștere înregistrându-se în segmentele rachetelor și controlului focului. Vânzările în acest segment au crescut la 14,4 miliarde USD (+14%), în timp ce profitul a crescut cu 382%, ajungând la 1,9 miliarde USD. Principalii catalizatori ale acestui segment rămân sistemele Patriot și JASSM. În segmentul aeronautic, compania continuă să beneficieze de vânzările și asistența pentru aeronavele F-35. În al patrulea trimestru, profitul operațional a crescut cu 80%, dar în comparație cu anul precedent a scăzut cu 17%. Acest lucru este în mare parte legat de deprecierile peste plan legate de unul dintre proiectele clasificate ale companiei. Având în vedere tendințele din industrie, acest lucru este cel mai probabil legat de proiectul X-59 și de alte vehicule hipersonice. Previziuni Pe lângă rezultatele solide, compania a prezentat și previziuni optimiste. Pentru anul viitor, compania prevede vânzări de 77,5-80,0 miliarde USD și un EPS anual de 29,35-30,25 USD pe acțiune. Conducerea companiei declară că se așteaptă la o creștere continuă a vânzărilor de două cifre în segmentul rachetelor și al sistemelor de control al focului. LMT.US (Interval D1) Dacă prețul se menține peste maximele recente, atunci, având în vedere dinamica ascendentă actuală și structura mediilor mobile EMA 100 și 200, acțiunea ar putea avea șansa de a continua să crească chiar și până la zona de 740 USD. O retragere, potențial susținută de un posibil semnal negativ din partea indicatorului MACD, ar putea determina scăderea prețului către nivelul de suport situat între nivelul Fibonacci de 78,6% și retragerea de 50% din cea mai recentă creștere. Sursa: xStation 5

