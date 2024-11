LVMH : o oportunitate de cumpărare în ciuda deteriorării fundamentelor În urmă cu două săptămâni, companiile franceze de lux s-au aflat în centrul atenției investitorilor în momentul în care s-a dat startul mult-așteptatului sezon de raportare a câștigurilor. În frunte, gigantul de pe piață LVMH a dat tonul, punând presiune pe întregul sector, prețul acțiunilor sale coborând la aproximativ 588 EUR pe acțiune la deschidere - o scădere de aproximativ 6% față de închiderea anterioară. În același timp, Hermès a fost absorbită în tendința descendentă, scăzând cu 3%, în timp ce L'Oréal a apărut ca cel mai mare perdant, deschizând ședința cu o pierdere de 8%. Deși unele dintre aceste scăderi au fost recuperate între timp, datorită în parte rezultatelor Hermès, care au fost mai optimiste decât cele ale colegilor săi, există în continuare tensiuni semnificative cu privire la perspectivele liderilor CAC 40 pe fondul unei încetiniri economice globale. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Ratele scăzute ale dobânzilor, măsurile de stimulare luate de autoritățile chineze și ajustările de pe piața vinurilor și a băuturilor spirtoase - ce perspective se întrevăd pentru LVMH, care se confruntă cu vulnerabilități într-un segment al economiei considerat odată rezistent la recesiune? China: O sabie cu două tăișuri Decizia strategică de a se extinde pe piața chineză, începând cu exportul coniacului Hennessy în 1859 și urmată de deschiderea primului magazin Louis Vuitton în 1982, a fost, fără îndoială, unul dintre principalele motoare de creștere ale LVMH. Regiunea Asia-Pacific a evoluat rapid de la o parte neglijabilă a veniturilor sale în anii 1990 la aproape 17% în 2004. Douăzeci de ani mai târziu, această cifră a crescut la aproape 30%. Sursa: LVMH Cu toate acestea, ceea ce a fost una dintre cele mai bune mișcări ale companiei este acum și cea mai mare provocare a sa. Cu o creștere trimestrială a PIB-ului sub 1% atât în al doilea, cât și în al treilea trimestru și cu o creștere anuală a vânzărilor cu amănuntul de două până la trei ori mai mică decât media sa pe zece ani, China se străduiește să relanseze economia sa post-COVID. Banca Populară a Chinei (PBOC) a decis să intervină, probabil stimulată de preocupările legate de rămânerea în urmă a relaxării monetare deja întreprinse de omologii americani și europeni. La sfârșitul lunii septembrie, aceasta a prezentat o serie de măsuri menite să stimuleze creșterea, inclusiv reducerea rezervelor minime obligatorii ale băncilor comerciale și îmbunătățirea accesului la capital. După o reacție inițial puternică, piețele și-au temperat așteptările, evaluând critic adecvarea acestor măsuri. La urma urmei, pot continua să curgă lichidități într-o economie cu un nivel al datoriei apropiat de 84% din PIB? Sursa: National Bureau of Statistics of China În SUA, preocupările sunt ceva mai puțin presante, cu o creștere a PIB-ului în al doilea trimestru de aproximativ 3%, peste media sa pe zece ani, iar investitorii sunt din ce în ce mai încrezători în scenariul „fără aterizare” - evitarea unei recesiuni prin reduceri de rate în timp util. Acest lucru este binevenit pe o piață a muncii încă fragilă, însă creșterea ratelor inflației de echilibru pe cinci ani și a randamentelor obligațiunilor sugerează că spațiul de manevră al Rezervei Federale ar putea fi mai restrâns decât se anticipa. În ceea ce privește Europa, consumul este în mod decisiv lent. În ciuda creșterii salariilor care a depășit inflația în primele două trimestre ale anului 2024, o mare parte din surplusul de venituri pare să fi fost canalizată către economii, atingând o rată istorică de aproximativ 15,5%. O revenire a cheltuielilor de consum ar putea apărea odată ce condițiile monetare vor atinge nivelul cel mai scăzut, deși acest lucru nu este așteptat decât cel mai devreme în septembrie 2025. Vânzări dezamăgitoare în al treilea trimestru Rezultatele trimestriale publicate recent de LVMH oferă doar informații parțiale, deoarece includ doar veniturile pentru această perioadă. Cu toate acestea, cifrele reflectă tendințele economice discutate anterior, dezvăluind faptul că LVMH a fost cel mai afectat de încetinire. Cu venituri estimate la 19,08 miliarde de euro - o scădere de 4,44% față de trimestrul al treilea din 2023 - grupul înregistrează primul declin al performanței pe nouă luni de la criza COVID din 2020. Sursa: LVMH Divizia „Fashion & Leather Goods” este principala vinovată, reprezentând aproape jumătate din vânzări, cu o scădere de 5% a veniturilor. Segmentele „Ceasuri și bijuterii” și „Vinuri și băuturi spirtoase” au înregistrat, de asemenea, performanțe slabe, reprezentând 12,8% și, respectiv, 7,5% din vânzările grupului. Între timp, sectoarele „Comerț cu amănuntul selectiv” și „Parfumuri și produse cosmetice” au înregistrat performanțe ușor mai bune, cu rate de creștere de aproximativ 2-3%. Presupunând că vânzările se stabilizează în trimestrul al patrulea și că marja profitului net pentru semestru (17,44%) rămâne constantă, LVMH ar putea raporta anul viitor venituri de aproximativ 14,7 miliarde de euro, în scădere de la 15,17 miliarde de euro în 2023. Impact economic inegal în sectorul luxului În prezent, aproape toate companiile franceze de lux și-au publicat vânzările trimestriale, permițând o comparație între egali bazată pe venituri. Figure LVMH Hermès L’Oréal Kering Revenue 60,75 M€ 11,21 M€ 32,41 M€ 12,8 M€ Market share growth -2,11% +11,7% +6,24% -12,12% P/S ratio 5,21 19,95 5,91 2,3 Sursa: XTB Research Această comparație evidențiază disparitățile dintre aceste companii, demonstrând că nu toate sunt afectate în mod egal de fluctuațiile economice. LVMH se situează pe locul al treilea în topul celor mai slabe performanțe în ceea ce privește achiziția de cote de piață, parțial din cauza volumului său ridicat de vânzări, care îl apropie de o dimensiune critică. În plus, mărcile din portofoliul său par mai puțin rezistente la încetinirea creșterii economice din cauza unei dependențe mai mari de o bază de clienți cu venituri moderate. Un apetit pentru risc care a condus la consolidare De la maximul istoric de aproape 905 EUR atins în aprilie 2023, acțiunile LVMH au suferit o corecție semnificativă, situându-se în prezent în jurul valorii de 630 EUR. O consolidare inițială și rezultate încurajatoare au determinat o revenire puternică, dar un nou declin a început în martie 2024, chiar când indicii americani erau în plină expansiune. Sursa: XTB Research Aceste tendințe indică faptul că traiectoria descendentă a LVMH s-a desfășurat în două faze. Prima fază a rezultat din creșterea aversiunii față de risc în rândul investitorilor în 2023, atingând apogeul în octombrie, când prețul acțiunilor a cunoscut prima consolidare. Cu toate acestea, până în martie 2024, scăderea continuă nu a fost determinată de creșterea aversiunii față de risc sau a volatilității așteptate, deoarece ambele variabile au stagnat. Subperformanța LVMH în raport cu S&P 500 este probabil explicată de expunerea sa puternică la economia chineză. În mod interesant, curbele aversiunii la risc și volatilității s-au intersectat în august/septembrie, aliniindu-se cu faza actuală de consolidare. Acest lucru sugerează că riscul anticipat al pieței este mai mare, dar investitorii sunt mai dispuși să îl accepte pentru potențialul de a obține randamente mai mari. Prețul opțiunilor subliniază în continuare faptul că prima de risc a LVMH este cu aproximativ 70% mai mare decât cea a S&P 500. Sursa: XTB Research Având în vedere că obligațiunile guvernamentale franceze au un randament de 3,017% și un coeficient de aversiune la risc de aproximativ 18,07%, investitorii pe termen scurt ar trebui să se aștepte la un randament de aproximativ 9% pentru a investi în acțiunile LVMH, în timp ce investitorii pe termen lung au o țintă de 7,7%. Creșterea pe termen lung este pe deplin luată în calcul Prognozele recente de creștere ale FMI oferă informații suplimentare cu privire la așteptările pe termen lung ale pieței. Aceste previziuni au fost revizuite în creștere pentru Asia, Europa și Japonia. Cu toate acestea, este esențial să ajustăm această rată de creștere reală prin luarea în considerare a inflației preconizate pentru următorul deceniu și prin ponderarea acestor previziuni pe baza expunerii activității LVMH în fiecare regiune. Region % of revenue Real GDP growth Breakeven inflation rate Nominal GDP growth Asia 30% 4,5% 1,0% 5,5% USA 25% 2,1% 2,3% 4,4% Europe 24% 1,5% 2,0% 3,5% Japan 9% 0,5% 1,2% 1,7% Other 12% 3,1% 3,4% 6,5% Sursa: IMF Astfel, creșterea anticipată pe termen lung a câștigurilor LVMH este estimată la 4,523%. Încorporând prima de risc pe termen scurt în modelul de creștere Gordon (care presupune că rata de creștere este diferența dintre prima de risc și rata de rentabilitate) și cu un randament net pe ultimele douăsprezece luni de aproximativ 4,48%, piața pare să fi integrat pe deplin această rată în prețul actual al acțiunilor și caută acum să evalueze rezultatele pe termen mai scurt pe măsură ce noi date devin disponibile. Semnale potențiale de intrare pentru acțiunile LVMH Prețul actual al LVMH este influențat de nivelul predominant al volatilității așteptate a pieței și de creșterea randamentelor obligațiunilor, determinată de îngrijorările legate de o potențială revenire a inflației. Cu toate acestea, odată cu scăderea ratelor dobânzilor și creșterea gradului de acoperire de către administratorii de fonduri în plin sezon al câștigurilor, operatorii ar putea reveni în curând la ipoteze de evaluare mai flexibile, încorporând o volatilitate așteptată pe termen lung de 26%. Într-un astfel de scenariu și presupunând randamente constante ale obligațiunilor (în jur de 3%), aversiune la risc (18,07%) și așteptări de creștere (4,523%), acțiunile ar putea atinge maxime istorice de peste 900 EUR. Din punct de vedere tehnic, prețul se află în prezent sub media mobilă de cincizeci și două de săptămâni ajustată cu o abatere standard, un nivel favorizat în general de operatori ca subevaluare statistică și semnal de intrare în trendul pe termen lung. RSI a găsit suport în jurul valorii de 30% și a arătat un impuls ascendent, în timp ce prețul acțiunilor a continuat să se deprecieze simultan. Acest lucru sugerează că prețul actual ar putea reprezenta o oportunitate potențială de intrare înainte de o reevaluare treptată a volatilității asociate acțiunilor. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."