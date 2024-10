Mai poate Ubisoft să întoarcă lucrurile?

Mai poate Ubisoft să redreseze situația? Se pregătește o furtună la Ubisoft (UBI), după ce fondul speculativ AJ Investments a criticat guvernanța editorului de jocuri video la 9 septembrie. Fondul solicită schimbarea directorului general și delistarea companiei de la bursă. Aceste cereri vin în contextul în care acțiunile UBI au scăzut cu 50% de la începutul anului și cu 88% de la maximele din 2018. AJ Investments subliniază necesitatea unor reforme semnificative pentru a schimba soarta companiei, care se confruntă cu provocări continue pe piață. UBI și-a publicat rezultatele pentru primul trimestru al exercițiului financiar 2024-2025 în luna iulie. Compania a înregistrat rezervări nete de 290 de milioane EUR, comparativ cu 873 de milioane EUR în trimestrul precedent. Rezervările nete reprezintă vânzările nete excluzând anumite venituri amânate. Investitorii se așteptau la o cifră de 300,9 milioane de euro. Pentru al doilea trimestru, UBI a stabilit un obiectiv de rezervări nete de aproximativ 500 de milioane de euro, comparativ cu 625 de milioane de euro pentru investitori. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil UBI: Cea mai importantă companie de jocuri video din Franța UBI este principalul dezvoltator și editor de jocuri video din Franța. În anul financiar 2023-2024, grupul a înregistrat rezervări nete de 2,32 miliarde de euro. Studioul francez este evaluat la 1,5 miliarde de euro și este deținut în proporție de 13,98% de familia Guillemot, fondatorii companiei. De la o investiție inițială în 2018, urmată de o a doua în 2022, editorul chinez Tencent deține aproape 10% din companie. Deși Tencent este al doilea cel mai mare acționar al grupului, capacitatea sa de influență este de fapt limitată. Familia Guillemot deține 5 din cele 10 locuri din consiliul de administrație al Ubisoft. Cele mai cunoscute francize ale studioului includ Assassin's Creed, Rainbow Six, Rayman, Just Dance și Far Cry. UBI a lansat Star Wars Outlaws pe 30 august 2024 și intenționează să lanseze Assassin's Creed Shadows pe 12 noiembrie 2024. Distribuție stagnantă și controverse Deși compania este franceză, operațiunile sale sunt concentrate în principal în America de Nord, reprezentând 53% din activitatea sa. Europa vine pe locul al doilea, cu 35% din rezervările nete, urmată de restul lumii, cu 12%. Ubisoft (UBI) este deopotrivă editor și distribuitor de jocuri video, acestea din urmă reprezentând 77% din vânzările sale în ultimul exercițiu financiar. Cu toate acestea, editarea joacă un rol din ce în ce mai important în defalcarea veniturilor sale. În 2018, editarea a reprezentat doar 7% din vânzări, comparativ cu 42% și, respectiv, 23% în 2023 și 2024. În termeni monetari, editarea a generat 125 de milioane EUR în 2018, comparativ cu 518 milioane EUR în prezent. Distribuția a reprezentat 1.607 milioane EUR în 2018, față de 1.044 milioane EUR în 2023 și 1.782 milioane EUR în 2024, astfel încât creșterea acestei activități este mult mai redusă, atunci când există. Acest declin relativ al activității de distribuție este atribuit în principal unei serii de eșecuri comerciale și scandaluri începând cu 2018, ultimul succes major al Ubisoft fiind Assassin's Creed Odyssey, lansat în acel an. Studioul a fost aspru criticat de gameri și angajați deopotrivă pentru managementul său toxic și sexist, numeroasele concedieri și întârzierile de dezvoltare (cum ar fi Skull and Bones, planificat inițial pentru 2017, dar lansat în cele din urmă în 2024). Mai recent, studioul a fost acuzat de apropriere culturală și plagiat cu jocul său Assassin's Creed Shadows, care nici măcar nu a fost lansat încă. Cea mai recentă superproducție a sa , Star Wars Outlaws, a fost larg ironizată pe rețelele sociale pentru lipsa de detalii a texturilor sale și rateurile inteligenței artificiale a personajelor de tip NPC. Profitabilitatea studioului a fost grav afectată de aceste probleme. Studioul se luptă să obțină profit și chiar a înregistrat o pierdere masivă de 494 de milioane de euro în 2023. În 2024, grupul și-a recuperat parțial pierderile cu un profit de 157 de milioane de euro, ceea ce reprezintă o marjă netă de 6,8%, față de peste 17% pentru rivalul său american Electronic Arts și 19% pentru gigantul chinez Tencent. Există vreo speranță pentru UBI? Studiourile de jocuri video, mai mult decât în alte sectoare, sunt deosebit de sensibile la reputația lor. Jucătorii, în calitate de consumatori informați, utilizează instrumente precum Metacritic pentru a lua decizii de cumpărare. Acest site adună recenziile despre jocuri atât de la jurnaliști, cât și de la jucători, iar un rating bun pe Metacritic este strâns legat de capacitatea unui joc de a se vinde. Ultimul blockbuster Ubisoft care a obținut un scor de peste 80/100 pe Metacritic a fost Assassin's Creed Odyssey în 2018, care a coincis cu maxime pentru acțiunile companiei. Star Wars Outlaws, cel mai recent titlu lansat de Ubisoft a primit un scor Metacritic de 76/100 și un rating mediocru al consumatorilor de 5,5/10. Această îngrijorare este împărtășită de investitori, care evaluează Ubisoft la un discount semnificativ față de concurenții săi. De exemplu, Electronic Arts și Tencent sunt evaluate la 36 și, respectiv, 22 de ori câștigurile, în timp ce Ubisoft este evaluat la doar 8 ori câștigurile. Acest lucru reflectă percepția pieței conform căreia compania are un potențial mai redus de creștere viitoare. În mod similar, piața a pedepsit prețul acțiunilor UBI cu 88% de la maximele sale din 2018. Este posibil ca Ubisoft să recâștige favoarea pieței și a jucătorilor? Investitorii păreau optimiști, anticipând o performanță bună din partea Xdefiant, care a fost lansat pe 21 mai și a atras 11 milioane de jucători, potrivit editorului. Pentru al doilea și al treilea trimestru al exercițiului financiar 2024-2025, analiștii preconizau o cifră de afaceri netă de 625,2 milioane de euro și, respectiv, 938,2 milioane de euro. Aceste previziuni par acum prea mari, Ubisoft anunțând o țintă de doar 500 de milioane de euro pentru următorul trimestru. Piața așteaptă acum mai puțin de la Star Wars Outlaws, lansat pe 30 august, care va impulsiona al treilea trimestru doar pentru două zile (pe lângă precomenzile sale), și Assassin's Creed Shadows, care va fi lansat pe 12 noiembrie. Ambele jocuri sunt printre cele mai așteptate ale anului, cu puțină concurență pentru lansarea lor. Acum este clar că aceste lansări nu vor fi suficiente pentru a rezolva problemele structurale cu care se confruntă grupul. Sectorul jocurilor video trece printr-o fază de consolidare, după cum o demonstrează achiziția Activision Blizzard de către Microsoft. Ubisoft este conștient de acest lucru, după ce a fost deja ținta unor tentative de preluare ostile din partea Vivendi în 2018. Cu acea ocazie, Ubisoft a apelat la ajutorul Tencent pentru a se proteja. Cu toate acestea, astfel de strategii nu pot fi decât temporare. Pentru a se apăra eficient, grupul trebuie să recâștige inimile jucătorilor prin oferirea unor experiențe care să răspundă mai bine așteptărilor acestora. Oportunitate viitoare la UBI? Din punct de vedere tehnic, acțiunile se află într-o tendință descendentă clară din iulie 2018, atingând recent zona critică de suport dintre 11,8 și 13,1 EUR. Acest nivel se află chiar deasupra limitei inferioare a canalului său ascendent. Din punct de vedere istoric, UBI a cunoscut piețe negative cu scăderi abrupte de până la -90%, după cum reiese din prăbușirile piețelor din 2000-2002 și 2008-2011. În prezent, corecția se situează la -89,6%. Cu doar o săptămână înainte de închiderea lumânării lunare, această perioadă va fi crucială pentru cumpărători. Pentru a consolida argumentele în favoarea unui minim, acțiunile trebuie să recupereze nivelul de 13 EUR înainte de închidere. Putem observa o divergență crescătoare pe RSI lunar. O spargere sub suportul geometric cheie, reprezentat de linia de trend majoră, ar putea declanșa o scădere suplimentară, potențial până la 3,6 EUR. UBI.FR pe un interval de timp lunar. Sursa : xStation

Matéis Mouflet și Antoine Andreani, XTB Research

