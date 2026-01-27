Marea reorganizare a pieței vehiculelor electrice: Tesla se clatină, BYD crește, iar India deschide porțile

- „Schimbarea gărzii”: Tesla vs BYD
Peisajul auto european a traversat o modificare radicală în 2025. În timp ce piața totată a înregistrat o creștere marginală, ajungând la 10,8 milioane de înmatriculări, compoziția acestor vânzări relevă o tranziție rapidă către electrificare.
Pentru prima dată în istorie, vehiculele electrice cu baterie au depășit vânzările mașinilor pe benzină în luna decembrie, capturând o parte semnificativă din piață. Pe tot parcursul anului, înmatriculările de BEV au urcat la 1,88 milioane de unități, împingând cota lor totală de piață la peste 17%.
„Schimbarea gărzii”: Tesla vs BYD
Cea mai surprinzătoare concluzie din 2025 este erodarea dominației Tesla (TSLA.US). În ciuda unei infrastructuri de încărcare în expansiune și a unui apetit crescând pentru vehiculele electrice, înmatriculările Tesla în UE au scăzut cu aproximativ 38%, de la aproximativ 242.400 de unități în 2024 la doar 150.500. Această scădere a redus cota sa de piață de la 2,3% la 1,4%.
În contrast puternic, compania chineză BYD și-a triplat vânzările, ajungând la aproximativ 128.800 de înmatriculări. Cota de piață a BYD a crescut de la 0,4% la 1,2%, aproape egalând Tesla într-un singur an.
Concluzia: Amploarea pieței europene nu mai reprezintă un avantaj pentru pionieri. Pe măsură ce vehiculele electrice devin mainstream, cumpărătorii acordă prioritate varietății, modelelor mai noi și rețelelor de service localizate, caracteristici unde concurenți precum BYD câștigă teren în mod agresiv.
O oportunitate istorică: acordul comercial UE-India
Pe măsură ce concurența se intensifică în Europa, s-a deschis un nou orizont uriaș. La 27 ianuarie 2026, UE și India au consolidat oficial un acord comercial care promite să remodeleze exporturile globale.
India a depășit recent Japonia, devenind a patra cea mai mare piață auto din lume, cu peste cinci milioane de vehicule vândute numai în 2023. Acest acord schimbă calculele pentru producătorii europeni:
- Reduceri tarifare: Taxele vamale pentru mașinile europene vor scădea de la un nivel prohibitiv de 110% la doar 10%, în cadrul unei cote de 250.000 de vehicule.
- Piese auto: Tarifele vamale pentru componente vor fi reduse la zero în următorii cinci până la zece ani, încurajând o integrare mai profundă a producției.
- Creșterea exporturilor: Acesta este un salt important față de cele 3.000 de mașini pe care UE le exportă anual în India, oferind o piață vitală pentru producția europeană.
O nouă realitate a pieței
Datele din 2025 arată că mai mult de una din șase mașini înmatriculate în Europa era complet electrică. În timp ce Germania, Franța și Țările de Jos ocupă topul centrelor de adoptare a mașinilor complet electrice din Europa.
Dincolo de mașinile pur electrice, piața hibridă rămâne robustă. Hibridele reprezintă acum o treime din piață, în timp ce hibridele plug-in au înregistrat o creștere semnificativă, reprezentând una din zece mașini înmatriculate.
Privind spre viitor
Europa începe să semene mai puțin cu o poveste cu un singur câștigător în domeniul vehiculelor electrice și mai mult cu o luptă pe piața de masă. Companiile care pot oferi o gamă largă de produse, pot asigura aprovizionarea cu baterii și pot construi rețele de distribuitori fiabile sunt mai bine poziționate pentru a câștiga cote de piață în timp. Succesul în 2026 și după aceea va favoriza producătorii care pot combina volumul mare cu puterea de rezistență, trecând de era entuziasmului inițial la o realitate permanentă și competitivă.
Cu 10 minute înaintea deschiderii sesiunii americane, acțiunile Tesla se pregătesc să deschidă cu un avans de 0,40% la 437 USD. Sursa: xStation 5
