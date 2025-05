Membrii Fed comentează economia SUA și politica monetară 💵USDIDX pierde ușor

Contractele futures pe indicele dolarului american (USDIDX) au scăzut cu aproximativ 0,25%. Între timp, mai mulți oficiali ai Rezervei Federale au comentat starea economiei americane și politica monetară. Mai jos sunt prezentate principalele observații din declarațiile lor recente. Observațiile lui Mary Daly Kugler (Fed) Pe termen scurt, ar putea avea loc o încetinire economică.

Rămâne neclar modul în care politica comercială se va desfășura în cele din urmă.

Sănătatea economiei ne dă timp să facem progrese în ceea ce privește inflația.

Până în prezent, economia a dat dovadă de rezistență în fața perturbărilor.

Văd riscuri inflaționiste generate de tarifele vamale.

Este important să menținem așteptările stabile privind inflația pe termen lung.

Scenariile macroeconomice sunt esențiale pe fondul nivelului ridicat de incertitudine.

Datele privind PIB-ul din primul trimestru au arătat că economia reală rămâne rezistentă.

Piața muncii este stabilă și continuă să dea dovadă de forță.

Politica monetară actuală este moderat restrictivă.

Piața muncii din SUA rămâne stabilă și aproape de ocuparea deplină a forței de muncă. Observații făcute de Michael Barr (Fed) Datele PIB din primul trimestru au inclus unele anomalii.

Până în prezent, datele indică o economie puternică și un șomaj scăzut.

Creșterea economică a fost puternică în ultimul an și rămâne așa.

Incertitudinea legată de tarife crește riscul unei inflații mai mari și al unei creșteri mai lente.

Inteligența artificială ar putea solicita factorilor de decizie să reevalueze rata naturală a șomajului.

Fed s-ar putea confrunta cu o situație dificilă dacă inflația și șomajul cresc simultan.

În prezent, politica monetară este bine poziționată pentru a se adapta în funcție de evoluția condițiilor. Observații făcute de Thomas Barkin (Fed) Tarifele vor conduce la o inflație mai mare în SUA și la o creștere economică mai scăzută atât pe plan intern, cât și în străinătate, începând cu sfârșitul acestui an.

Perspectivele economice sunt afectate de politicile comerciale care au sporit incertitudinea, au dăunat consumatorilor și au slăbit sentimentul în rândul întreprinderilor.

Sunt îngrijorat de faptul că tarifele vor duce la creșterea șomajului.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."