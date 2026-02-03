Merck: Rezultate mixte, dar medicamentele cheie continuă să stimuleze creșterea

Merck & Co., gigantul global din sectorul farmaceutic cunoscut pentru medicamentele oncologice și vaccinurile sale, a publicat astăzi rezultatele pentru trimestrul al patrulea al anului 2025 și previziunile pentru 2026, care pot fi descrise într-un singur cuvânt: mixte. Compania a înregistrat o creștere solidă a veniturilor trimestriale, impulsionată de produse cheie precum Keytruda și noile tratamente pentru boli pulmonare, dar, în același timp, s-a confruntat cu provocări semnificative în ceea ce privește vaccinul Gardasil, care a afectat previziunile pentru întregul an. Veniturile pentru trimestrul al patrulea au atins 16,4 miliarde USD, în creștere cu 5% față de anul precedent, depășind așteptările analiștilor de 16,17 miliarde USD. Câștigul pe acțiune ajustat (EPS) a fost de 2,04 USD, ușor peste prognoza de 2,01 USD. EPS GAAP a fost de 1,19 USD, în scădere față de 1,48 USD în anul precedent. În ciuda rezultatelor trimestriale solide, previziunile Merck pentru 2026 au fost oarecum dezamăgitoare: compania se așteaptă la venituri între 65,5 miliarde USD și 67 miliarde USD, cu un EPS ajustat de 5,00-5,15 USD, comparativ cu așteptările analiștilor de 67,5 miliarde USD și un EPS de 5,27 USD. Marja brută este estimată la aproximativ 82%, ușor peste așteptările pieței de 81,8%. Rezultate financiare cheie pentru trimestrul IV al anului 2025 Venituri totale: 16,40 miliarde USD (+5% față de anul precedent, previziune: 16,17 miliarde USD)

EPS ajustat: 2,04 USD (previziune: 2,01 USD)

EPS conform GAAP: 1,19 USD (în scădere față de 1,48 USD față de anul precedent)

Keytruda: 8,37 miliarde USD (+6,8% față de anul precedent, previziune: 8,24 miliarde USD) Previziuni pentru 2026 Venituri: 65,5-67 miliarde USD (prognoză: 67,5 miliarde USD)

EPS ajustat: 5,00-5,15 USD (prognoză: 5,27)

Marjă brută: 82% (prognoză: 81,8%) Produse și segmente cheie Rezultatele din trimestrul IV prezintă o imagine mixtă pentru activitatea Merck: Factori de creștere: Keytruda: Vânzările au crescut cu 6,8% față de anul precedent, ajungând la 8,37 miliarde USD, peste previziunile de 8,24 miliarde USD.

Noi medicamente pentru boli pulmonare (Ohtuvayre/Winrevair): rezultate solide după achiziția Verona Pharma.

Alte produse (Reblozyl, Lenvima, Bridion, Isentress): vânzări în linie cu sau ușor peste așteptări.

Sănătatea animalelor: 1,51 miliarde USD (+7,7% față de anul precedent), un segment non-farmaceutic stabil. Produse sub presiune: Gardasil: Vânzările au scăzut cu 33% față de anul precedent, până la 1,03 miliarde USD, fără livrări planificate către China în 2026. Lagevrio și Lynparza: Vânzări sub așteptări. Strategie și perspective de dezvoltare În ceea ce privește strategia și dezvoltarea, Merck continuă eforturile de diversificare a portofoliului și de pregătire pentru schimbările pieței, inclusiv expirarea brevetului Keytruda în SUA în 2028. Compania se concentrează pe extinderea portofoliului cu noi medicamente oncologice, pulmonare și antivirale, precum și pe inovarea produselor existente. În acest context, Merck investește masiv în cercetare și dezvoltare și extinde producția în SUA, planificând cheltuieli de capital și cercetare și dezvoltare care depășesc 70 de miliarde de dolari. În plus, compania a ajuns la un acord cu guvernul SUA privind tarifele de import, în baza căruia produsele vor fi furnizate prin intermediul unui program „direct către pacient” în schimbul unei amânări de trei ani a tarifelor. Previziunile Merck pentru 2026 indică o creștere moderată a veniturilor și a profitului, menținând în același timp stabilitatea în segmentele cheie de afaceri. Rezultatele solide obținute de Keytruda și noile medicamente pulmonare, combinate cu investițiile în dezvoltarea de produse și optimizarea portofoliului, poziționează compania pentru a face față concurenței generice viitoare și pentru a-și menține amprenta farmaceutică strategică. Concluzii Merck își menține o poziție stabilă în sectorul farmaceutic, cu baze solide în segmentele oncologie, pneumologie și medicamente de specialitate.

Rezultatele din trimestrul al patrulea arată o creștere în domenii cheie, compensată de o scădere a vânzărilor Gardasil.

Previziunile pentru întregul an indică o creștere moderată, în timp ce compania se pregătește pentru viitoarea concurență generică pentru Keytruda.

Achizițiile strategice și investițiile în produse noi demonstrează eforturile de diversificare a surselor de venituri și de consolidare a poziției pe termen lung a companiei.

