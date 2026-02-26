Va reaprinde raportul Nvidia optimismul pe Wall Street?

În urma rezultatelor financiare ale Nvidia, nu ar trebui să existe nicio îndoială că cererea pentru inteligența artificială rămâne enormă și continuă să susțină afacerile companiei într-un ritm rapid. Nvidia pare să nu fie afectată de efectul bazei ridicate. Veniturile au crescut cu 65% față de anul trecut, în timp ce vânzările în segmentul centrelor de date au crescut cu 72% față de anul trecut - rate de creștere asociate de obicei cu companii cu creștere rapidă care câștigă cote de piață, nu cu un gigant evaluat la 4,7 trilioane de dolari. Trăim o revoluție tehnologică de care Nvidia beneficiază în mod direct. De la lansarea ChatGPT, vânzările în segmentul centrelor de date ale companiei au crescut de 13 ori.
Atât comentariul lui Jensen Huang, cât și raportul trimestrial în sine arată clar că cererea de AI depășește în continuare oferta disponibilă de cipuri. Previziunile companiei pentru trimestrul curent indică venituri de peste 79 de miliarde de dolari, comparativ cu 68 de miliarde de dolari în trimestrul anterior. Acest lucru implică o creștere de aproximativ 20% de la un trimestru la altul, fără niciun fel de vânzări de cipuri către China. S-ar putea argumenta că, deocamdată, Nvidia nu are nevoie de piața chineză pentru a-și menține creșterea vertiginoasă, deși redeschiderea strategică a acesteia ar fi o evoluție importantă. Nvidia a înregistrat, de asemenea, un profit pe acțiune de 1,62 dolari, față de 1,52 dolari cât se aștepta. Prin urmare, întrebarea nu mai este dacă boom-ul AI este real sau dacă Nvidia va continua să profite de acesta, ci dacă acest lucru va fi suficient pentru a reaprinde un optimism mai larg pe Wall Street.
Răspunsul nu este simplu. Deși Nasdaq 100 a crescut înainte de raportul Nvidia, acesta nu a reacționat cu un optimism copleșitor. De la începutul anului, indicele a câștigat mai puțin de 0,5%, comparativ cu o creștere de 1,3% a S&P 500 și puțin peste 2% pentru Dow Jones Industrial Average. Indicii americani au avut un început de an neobișnuit de „lent”, în timpul căruia piețele europene și emergente au depășit clar New York-ul. Nvidia a obișnuit investitorii cu rezultate puternice și câștiguri consistente. Drept urmare, un trimestru excelent poate atenua îngrijorările cu privire la sustenabilitatea „rally-ului AI”, dar nu mai servește ca un catalizator puternic de cumpărare capabil să împingă Nasdaq cu câteva puncte procentuale mai sus. Cu câteva trimestre în urmă, nu era cazul. Reacția acțiunilor la câștiguri a fost moderată: acțiunile au crescut inițial cu aproape 4% în tranzacțiile după închiderea bursei, dar în cele din urmă au închis doar cu o ușoară creștere.
O scădere la deschiderea de mâine ar putea fi interpretată ca un semnal de avertizare, deși un astfel de scenariu pare greu de imaginat după un trimestru atât de puternic și o orientare optimistă pentru viitor. Evaluarea Nvidia temperează, de asemenea, oarecum aceste îngrijorări și nu pare excesivă. Acțiunile se tranzacționează la puțin sub 30 de ori câștigurile pe 12 luni, comparativ cu o medie de 24 pentru companiile din Nasdaq 100. Având în vedere amploarea creșterii sale, acest multiplu pare să lase loc pentru o creștere suplimentară, mai degrabă decât să semnaleze o supraevaluare extremă. Companiile care beneficiază de infrastructura AI s-ar putea să nu fi spus ultimul cuvânt, iar în viitorul previzibil, cererea pentru produsele lor va rămâne probabil foarte puternică. Cu toate acestea, ar fi imprudent să se presupună că dinamica actuală de creștere a sectorului poate continua la nesfârșit, mai ales dacă hyperscalerii ar încetini cheltuielile de capital din cauza creșterii datoriei sau a altor factori externi dificil de anticipat în prezent.
Piața s-a asigurat că afacerea Nvidia - și cea a companiilor care își multiplică profiturile prin vânzarea de hardware AI - este înfloritoare. În același timp, cresc îngrijorările cu privire la ceea ce se ascunde sub suprafață: mii de alte afaceri și perspectivele lor de creștere. Există o anxietate crescândă cu privire la starea pieței în general - dacă investițiile în AI ar putea încetini și dacă inteligența artificială ar putea perturba modelele de afaceri ale companiilor, inclusiv cele listate pe Wall Street. Dacă ar apărea o „criză” mai amplă, sub orice formă, care să nu aibă legătură cu furnizorii de infrastructură, ar fi dificil să ne așteptăm ca piața bullish a semiconductorilor să continue la nesfârșit.
De data aceasta, însă, Nvidia a făcut ceea ce trebuia să facă. A demonstrat că un astfel de punct de cotitură nu a sosit încă și nu este de așteptat în viitorul apropiat. Creșterea prevăzută a veniturilor de 20% de la un trimestru la altul întărește această opinie. O astfel de performanță nu este tipică pentru o piață care este pe punctul de a frâna brusc. Poate că investitorii au devenit recent prea precauți, iar reculul recent al acțiunilor din sectorul software, combinat cu evaluarea încă relativ „conservatoare” a Nvidia pentru o companie în creștere, ar putea pune bazele pentru următoarea etapă a pieței bullish a tehnologiei
