Meta pierde 8% în ciuda creșterii puternice a veniturilor 🔎

Aspecte esențiale

Meta Platforms (META.US) a raportat o creștere impresionantă a veniturilor în trimestrul al treilea, determinată de cererea puternică de publicitate și de implicarea mai mare a utilizatorilor, alimentată de instrumentele bazate pe AI de pe Facebook, Instagram și WhatsApp. Veniturile au crescut cu 26% față de anul precedent, până la 51,2 miliarde de dolari, depășind cu mult așteptările pieței. Cu toate acestea, rezultatele au fost umbrite de o taxă unică, fără numerar, de 15,9 miliarde de dolari, legată de implementarea legii americane „One Big Beautiful Bill”, care a ridicat rata efectivă de impozitare a companiei la 87% și a redus semnificativ profitul raportat. Excluzând acest efect, Meta a declarat că venitul net ar fi fost de 18,6 miliarde de dolari, cu un EPS de 7,25 dolari, ceea ce reprezintă o îmbunătățire clară față de anul precedent. Compania a menționat că modificarea fiscală reduce obligațiile fiscale viitoare în SUA, deși a afectat temporar rezultatele trimestriale. Rezultate financiare cheie (Q3 2025): Venituri: 51,24 miliarde de dolari (+26% față de anul precedent) — peste consensul de 49,36 miliarde de dolari

EPS: 1,05 dolari față de 6,68 dolari preconizați — afectat de o taxă fiscală unică de 15,9 miliarde de dolari

Venituri operaționale: 20,54 miliarde de dolari (+18% față de anul precedent)

Marjă operațională: 40% (față de 43% în anul precedent)

Venit net: 2,71 miliarde de dolari (−83% față de anul precedent, din cauza impactului fiscal)

Impresii publicitare: +14% față de anul precedent; prețul mediu al publicității: +10% față de anul precedent

Utilizatori activi zilnic (familia de aplicații Meta): 3,54 miliarde (+8% față de anul precedent)

Cheltuieli de capital (CapEx): 19,37 miliarde USD Flux de numerar liber (FCF): 10,6 miliarde USD Ambițiile în domeniul AI stimulează cheltuielile Cheltuielile de capital au crescut la 19,4 miliarde de dolari, reflectând accelerarea investițiilor în centre de date și infrastructura de inteligență artificială. CEO-ul Mark Zuckerberg a declarat că Meta Superintelligence Labs are un „viitor strălucit” și a reafirmat obiectivul pe termen lung al companiei de a construi sisteme avansate de AI și ochelari inteligenți de ultimă generație. Meta și-a majorat previziunile privind cheltuielile de capital pentru întregul an 2025 la 70-72 miliarde de dolari (de la 66-72 miliarde de dolari), invocând cererea crescândă de putere de calcul. Pentru 2026, se preconizează că, cheltuielile vor fi „semnificativ mai mari”, în principal din cauza extinderii infrastructurii de date, achiziționării de cipuri AI și creșterii numărului de angajări în domeniul tehnic. Perspective și reacția pieței Pentru trimestrul IV al anului 2025, Meta prognozează venituri între 56 și 59 miliarde de dolari, în conformitate cu consensul pieței de 57,3 miliarde de dolari. Directorul financiar Susan Li a avertizat că, în 2026, cheltuielile operaționale și de capital vor crește semnificativ, pe măsură ce Meta își extinde infrastructura de inteligență artificială și crește remunerația personalului tehnic. În ciuda fundamentelor solide ale afacerii, combinația dintre cheltuielile fiscale unice și creșterea cheltuielilor a afectat sentimentul investitorilor. Acțiunile Meta au scăzut cu aproximativ 8% în tranzacțiile după închiderea sesiunii.

