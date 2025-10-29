Micron beneficiază de boom-ul HBM!

De la începutul anului, acțiunile Micron au depășit performanța indicelui S&P 500, reflectând optimismul investitorilor cu privire la perspectivele companiei, în contextul monitorizării riscurilor tehnologice și globale.

Fiind unul dintre principalii producători de HBM, Micron beneficiază de creșterea cererii determinată de dezvoltarea AI și a centrelor de date, cipurile sale HBM3e fiind deja implementate în soluțiile Nvidia.

SK Hynix raportează că toate vânzările de memorie HBM pentru 2026 sunt epuizate, indicând o accelerare a superciclului în sectorul semiconductorilor.

Aspecte esențiale

Micron Technology și concurentul său SK Hynix se află în prezent în centrul atenției investitorilor datorită unei tendințe puternice de creștere pe piața memoriilor de semiconductori, în special în segmentul memoriilor cu lățime de bandă mare (HBM). SK Hynix raportează că vânzările totale de cipuri de memorie pentru 2026 sunt deja epuizate, iar previziunile indică un așa-numit superciclu, o perioadă prelungită de cerere excepțional de mare, determinată de dezvoltarea rapidă a infrastructurii de inteligență artificială și a centrelor de date. Previziunile pe termen lung pentru piața HBM sunt foarte promițătoare. SK Hynix estimează o rată de creștere anuală compusă de 30% până în 2030, ceea ce ar putea duce la o valoare de piață de până la 150 de miliarde de dolari, depășind semnificativ previziunile anterioare ale Micron. Compania este unul dintre cei trei producători de HBM de top la nivel mondial, iar cipurile sale HBM3e sunt deja utilizate în soluții grafice de la jucători importanți, inclusiv Nvidia. Mediul actual al pieței favorizează producătorii de memorie cu lățime de bandă mare, deoarece creșterea AI, Big Data și a aplicațiilor avansate crește semnificativ cererea. Oferta limitată și barierele ridicate de intrare sunt în avantajul liderilor de piață, permițându-le să-și mărească cota de piață și să-și mențină avantajul competitiv. De la începutul anului, acțiunile Micron au crescut semnificativ mai mult decât S&P 500, subliniind și mai mult optimismul investitorilor cu privire la perspectivele companiei. În același timp, este important să se țină seama de riscurile legate de menținerea leadershipului tehnologic, presiunea concurențială și politicile economice globale, inclusiv relațiile cu China și reglementările în materie de export. Micron se confruntă cu o oportunitate substanțială de creștere datorită boomului AI și cererii record de memorie HBM avansată. Acest lucru creează o bază solidă pentru creșterea în continuare a rezultatelor financiare ale companiei și a valorii bursiere.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."