Micron câștigă 10% pe fondul perspectivelor mai bune 🚀

Micron a crescut astăzi cu 10%, ajungând la 153 USD pe acțiune, după ce Citi a ridicat ținta de preț la 175 USD (de la 150 USD). Ciclul ascendent al pieței memoriilor rămâne intact datorită barierelor ridicate la intrare, ceea ce limitează oferta, și cererii mai mari decât se aștepta, în special din partea centrelor de date și a AI. Micron va raporta rezultatele fiscale pentru trimestrul al patrulea pe 23 septembrie. Citi se așteaptă la rezultate aproximativ în linie cu consensul (~2,62 USD EPS la venituri de 11,2 miliarde USD), dar cu orientări clar peste așteptări, determinate de volume și prețuri mai mari pentru DRAM și NAND. Estimarea Citi pentru EPS în anul fiscal 2026 este cu 26% peste consens. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Dashbord financiar Micron Morgan Stanley estimează că cererea de NAND legată de AI ar putea ajunge la 34% din piața globală până în 2029, extinzând TAM (piața totală adresabilă) cu aproximativ 29 miliarde de dolari. În calitate de furnizor lider de NAND, Micron are oportunitatea de a deveni lider în segmentul SSD pentru întreprinderi. Creșterea veniturilor Micron a fost semnificativ mai puternică în ultimele trimestre, deși în termeni absoluți rămâne încă mult sub Nvidia. Cu toate acestea, previziunile pentru 2026 par optimiste pentru companie. Evaluarea nu pare nici ea exagerată. Indicele PE pentru anul viitor se situează la aproximativ 11, comparativ cu indicele PE actual, care depășește 25. Micron a înregistrat astăzi o creștere de 10% și deja peste 60% de la începutul anului — comparabil cu alte companii din domeniul semiconductorilor și depășind clar indicii US500 și US100

