Microsoft înregistrează venituri record pe fondul unei performanțe solide

Microsoft Corporation a anunțat astăzi rezultate impresionante pentru al patrulea trimestru al anului fiscal 2025 (trimestrul al doilea calendaristic al anului 2025), depășind semnificativ așteptările analiștilor în toate categoriile financiare cheie. Acțiunile companiei au câștigat până la 6% în tranzacțiile după închiderea sesiunii, recuperând pierderile anterioare din contractele futures Nasdaq 100. În plus, Meta a raportat, de asemenea, rezultate foarte bune. Date financiare cheie pentru trimestrul fiscal 4 al anului 2025 (trimestrul calendaristic 2 al anului 2025) Venituri și profitabilitate: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Venituri: 76,44 miliarde USD (+18% față de anul precedent) față de o estimare de 73,89 miliarde USD (o depășire de 3,5%)

EPS: 3,65 USD față de o estimare de 3,37 USD (o depășire de 8,3%)

Profit operațional: 34,3 miliarde de dolari (+23% față de anul precedent)

Venit net: 27,2 miliarde de dolari (+24% față de anul precedent) Segmente de activitate: Inteligent Cloud: 29,88 miliarde de dolari (+26% față de anul precedent) față de o estimare de 29,1 miliarde de dolari (o depășire de 2,7%)

Productivitate și procese de afaceri: 33,1 miliarde USD (+16% față de anul precedent) față de o estimare de 32,15 miliarde USD (o creștere de 3,0%)

Calculatoare mai personale: 13,5 miliarde USD (+9% față de anul precedent) față de o estimare de 12,67 miliarde USD (o creștere de 6,6%) Microsoft Cloud: Venituri Microsoft Cloud: 46,7 miliarde de dolari (+27% față de anul precedent) față de 45,96 miliarde de dolari (1,6% peste estimări)

Creștere Azure: 39% în monedă constantă față de o creștere estimată de 34,2% Comentarii privind rezultatele Compania a prezentat cifre foarte bune, înregistrând venituri record și accelerând creșterea în majoritatea segmentelor. Microsoft a înregistrat rezultate excepționale într-un trimestru marcat de o incertitudine considerabilă cu privire la perspectivele comerțului internațional din cauza potențialelor taxe impuse de Trump, care ar fi putut descuraja companiile să investească în soluții cloud. Totuși, aceste îngrijorări s-au dovedit în cele din urmă nefondate. Satya Nadella, președinte și director executiv al Microsoft, a declarat: „Cloudul și IA sunt forța motrice a transformării afacerilor în toate industriile și sectoarele.” Nadella a subliniat că Azure Cloud a generat deja venituri de 75 de miliarde de dolari în acest an fiscal, înregistrând o creștere puternică de două cifre. CEO-ul a indicat că misiunea companiei este de a sprijini clienții în adoptarea noilor tehnologii legate de AI. Amy Hood, vicepreședinte executiv și director financiar al Microsoft, a menționat că anul fiscal s-a încheiat foarte bine, Microsoft Cloud înregistrând 46,7 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 27% față de anul precedent. Performanța pe întregul an Microsoft a încheiat anul fiscal 2025 cu rezultate la fel de impresionante pe întregul an: Venituri anuale: 281,7 miliarde de dolari (+15% față de anul precedent)

Profit operațional: 128,5 miliarde de dolari (+17% față de anul precedent, +18% în valută constantă)

Venit net: 101,8 miliarde de dolari (+16% față de anul precedent, +15% în valută constantă)

EPS anual: 13,64 dolari (+16% față de anul precedent) Compania a raportat, de asemenea, returnarea a 9,4 miliarde de dolari către acționari sub formă de dividende și răscumpărări de acțiuni. Reacția pieței Acțiunile Microsoft au crescut cu 6% în tranzacțiile după închiderea bursei, reflectând reacția pozitivă a investitorilor la rezultatele care au depășit semnificativ așteptările. Creșterea de 39% a Azure s-a dovedit deosebit de impresionantă, depășind cu ușurință previziunile analiștilor, care se situau la puțin peste 34,2%. Aceste rezultate subliniază poziția Microsoft ca actor cheie în domeniul soluțiilor cloud, care constituie în prezent principalul motor de creștere al companiei. Pe lângă accentul puternic pus pe ofertele cloud, compania investește în mod evident și în AI. Sentimentul pieței sugerează că CoPilot ar putea reprezenta un alt segment de creștere semnificativ în trimestrele următoare.

Acțiunile Microsoft ar putea ajunge astăzi la 545 de dolari, stabilind un nou record istoric. Sursa: xStation5

