MicroStrategy și Palantir se alătură Nasdaq 100 în cadrul remanierii anuale, marcând o etapă importantă în domeniul criptografic și al inteligenței artificiale

În cadrul unei reorganizări semnificative anunțate vinerea trecută, indicele Nasdaq 100 va primi trei companii de tehnologie foarte performante și își va lua adio de la alte trei. În centrul atenției se află doi inovatori din domeniul tehnologiei: MicroStrategy Inc. (MSTR.US), compania de software devenită investitor major în Bitcoin, și Palantir Technologies (PLTR.US), compania de analiză a datelor bazată pe inteligență artificială. Împreună cu Axon Enterprise (AXON.US), acestea se vor alătura prestigiosului indice începând cu 23 decembrie. Adăugarea MicroStrategy marchează o piatră de hotar pentru lumea cripto deoarece acțiunile companiei au crescut cu 500% în acest an, datorită strategiei sale îndrăznețe Bitcoin. Sub conducerea lui Michael Saylor, compania s-a transformat dintr-o afacere tradițională de software pentru a deveni cel mai mare deținător corporativ de Bitcoin, cu participații evaluate la aproximativ 44 de miliarde de dolari. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil La fel de impresionantă este ascensiunea Palantir Technologies, ale cărei acțiuni au crescut cu 343% în acest an. Co-fondată de Peter Thiel, compania s-a impus ca furnizor de top de soluții de analiză a datelor bazate pe inteligența artificială, deservind atât agențiile guvernamentale, cât și întreprinderile private. Software-ul său a devenit esențial pentru operațiunile militare americane și pentru forțele aliate din Ucraina și Israel. Axon Enterprise, producătorul Taser-urilor și al camerelor de corp ale poliției, completează trio-ul de noi intrați cu o creștere a acțiunilor de 150% de la începutul anului până în prezent, determinată de soluțiile sale software inovatoare bazate pe inteligență artificială. Pentru a acomoda aceste intrări, trei companii vor ieși din indice: producătorul de vaccinuri Moderna, producătorul de servere Super Micro Computer și firma de biotehnologie Illumina. Se preconizează că reechilibrarea va declanșa o activitate semnificativă pe piață, Bloomberg Intelligence estimând cel puțin 22 de miliarde de dolari în achiziții legate de ETF-uri pe diverse acțiuni. Modificările reflectă influența crescândă a criptomonedei și a inteligenței artificiale în sectorul tehnologiei, MicroStrategy și Palantir fiind exemplele principale ale modului în care companiile tradiționale din domeniul tehnologiei pot evolua și prospera pe piețele emergente. US100 (Interval D1) Indicele Nasdaq-100, reprezentat de contractul US100, se tranzacționează la maxime istorice. Maximul de la jumătatea lunii noiembrie, de 21.255, acționează ca nivel de suport inițial pentru tauri, iar maximul de la jumătatea lunii iulie, de 20.895, strâns aliniat cu SMA de 50 de zile, de 20.851, oferă suport suplimentar. Pentru vânzători, țintele cheie includ SMA de 100 de zile și maximele din august de lângă 19.917, care servesc ca niveluri critice de scădere. RSI se consolidează în apropierea zonei de supracumpărare, reflectând un impuls crescător susținut. Între timp, MACD se îngustează, dar continuă să afișeze divergență crescătoare, subliniind puterea trendului ascendent predominant. Sursa: xStation

