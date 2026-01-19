MIDDAY WRAP: Indicii europeni sub presiunea disputei privind Groenlanda, Japonia anunță alegeri anticipate 🎙️

Indicii europeni înregistrează o scădere destul de accentuată, determinată de amenințările cu impunerea de tarife vamale din partea președintelui american Donald Trump. Indicii bursieri au scăzut între 1,00% și 1,80%.

Indicele DE40 din Germania a scăzut cu 1,50%, FRA40 din Franța a scăzut cu 1,60%, WIG20 din Polonia a pierdut 0,80%, iar ITA40 din Italia s-a depreciat cu 1,40%. Indicele paneuropean Euro Stoxx 50 a scăzut cu 1,77%. Euro rămâne relativ puternic, EURUSD fiind în creștere cu 0,34%.

Comentariile lui Trump care sugerează noi tarife pentru Europa au scopul de a exercita presiuni asupra factorilor de decizie, în special asupra Danemarcei, în negocierile legate de Groenlanda. Politica comercială a revenit în prim-plan, iar turbulențele subminează încrederea în recentele acorduri comerciale dintre SUA și UE.

Uniunea Europeană ia în considerare tarife de retorsiune de până la 93 de miliarde de euro asupra importurilor din SUA, măsurile pregătite anul trecut putând fi reactivate.

Oficialii UE au ridicat, de asemenea, posibilitatea utilizării instrumentului anti-coerciune, care ar putea restricționa accesul companiilor americane la piața unică a UE. Cu toate acestea, majoritatea statelor membre continuă să favorizeze dialogul.

Franța și Germania coordonează un răspuns comun față de SUA, în timp ce liderii UE tratează măsurile de retorsiune în primul rând ca un mijloc de influență înaintea întâlnirilor la nivel înalt cu Trump în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos.

Forumul de la Davos începe săptămâna aceasta pe fondul tensiunilor geopolitice ridicate.

Datele privind inflația din Zona Euro pentru luna decembrie au confirmat un CPI global de 1,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce inflația de bază a rămas ridicată, la 2,3%, consolidând poziția prudentă a Băncii Centrale Europene.

Inflația persistentă ridicată a serviciilor (3,4%) continuă să limiteze capacitatea BCE de a semnaliza o relaxare rapidă a politicii monetare.

În Asia, prim-ministrul Japoniei a anunțat alegeri anticipate programate pentru începutul lunii februarie, în încercarea de a-și consolida puterea politică.

Autoritățile japoneze și-au manifestat disponibilitatea de a interveni împotriva mișcărilor excesive sau speculative pe piața valutară.

Uniunea Europeană pregătește, de asemenea, noi reglementări menite să reducă dependența de furnizorii chinezi în domenii critice de infrastructură, inclusiv telecomunicații, sisteme de energie solară și tehnologii de securitate.

Pe plan corporativ, Tesla a atras atenția după ce Cathie Wood de la ARK Invest a susținut că această companie trece de la un producător auto tradițional la o platformă tehnologică și de robotaxi cu marjă ridicată.

Decizia Canadei de a reduce tarifele pentru vehiculele electrice produse în China ar putea sprijini strategia de export a Tesla.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."