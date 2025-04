Minutele FOMC: Fed menține ratele, încetinește reducerea bilanțului pe fondul incertitudinii crescânde

Rezerva Federală a publicat procesele-verbale ale reuniunii sale din 18-19 martie 2025, dezvăluind că oficialii au menținut rata fondurilor federale la 4,25-4,50%, hotărând în același timp să încetinească ritmul de reducere a bilanțului începând din aprilie. Principalele aspecte: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Orientarea politicii: Comitetul a votat pentru menținerea intervalului țintă pentru rata fondurilor federale la 4,25-4,50%, cu un vot împotrivă din partea guvernatorului Waller, care s-a opus încetinirii reducerii bilanțului.

Decizia privind bilanțul: Începând cu luna aprilie, Fed va reduce plafonul lunar de răscumpărare a titlurilor de trezorerie de la 25 de miliarde de dolari la 5 miliarde de dolari, menținând în același timp plafonul de 35 de miliarde de dolari pentru titlurile de creanță ale agențiilor și titlurile garantate cu ipoteci.

Evaluare economică: Minutele au indicat faptul că „activitatea economică a continuat să se extindă într-un ritm solid”, cu șomajul stabilizat la un nivel scăzut și „condițiile de pe piața muncii rămânând solide”. Cu toate acestea, inflația „rămâne oarecum ridicată”.

Incertitudine crescută: Participanții au remarcat „incertitudinea ridicată” cu care se confruntă economia, cu deteriorarea sentimentului gospodăriilor și al întreprinderilor, pe fondul preocupărilor legate de schimbările de politică guvernamentală, în special în ceea ce privește tarifele.

Riscuri de inflație : Majoritatea participanților au considerat că riscurile de inflație sunt „înclinate în sus”, tarifele urmând să stimuleze inflația în acest an, deși amploarea și persistența acestor efecte rămân incerte.

Riscuri economice: Aproape toți participanții au considerat că riscurile la adresa ocupării forței de muncă și a creșterii economice sunt „înclinate în sens negativ”, mulți dintre aceștia menționând că reducerile de fonduri federale au început să afecteze ocuparea forței de muncă în cadrul contractorilor, universităților, spitalelor și organizațiilor non-profit.

Preocupări legate de politica comercială: Mai mulți oficiali au observat că modificările tarifare anunțate sau planificate au fost mai mari și mai ample decât se așteptau multe persoane de contact din mediul de afaceri, unele persoane de contact raportând deja creșteri ale costurilor.

Cheltuielile de consum: Datele au sugerat că majorarea cheltuielilor de consum ar putea fi moderată față de ritmul rapid din ultimele două trimestre, în contextul deteriorării sentimentului consumatorilor. Comitetul a subliniat că este „atent la riscurile care planează asupra ambelor parți ale mandatului său dublu” și că va „evalua cu atenție datele primite, evoluția perspectivelor și echilibrul riscurilor” în luarea în considerare a viitoarelor acțiuni de politică monetară. EURUSD și-a retras câștigurile după ce Trump a anunțat o amânare de 90 de zile pentru tarifele vamale. Sursa: xStation5

