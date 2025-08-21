Oscar Health: Alegerea preferată a investitorilor români în luna iulie

Perioada de vară tinde să fie mai liniștită pentru piețele de capital, fiind perioada vacanțelor. Însă, în acest context, investitorii români s-au orientat către o companie mai puțin cunoscută, Oscar Health. Fondată în 2012 pentru a simplifica sistemul de sănătate din SUA, cunoscut pentru complexitatea sa, Oscar Health este o companie de asigurări de sănătate bazată pe tehnologie, care oferă planuri de sănătate individuale și pentru grupuri mici prin intermediul platformei sale în cloud. Majoritatea veniturilor Oscar provin din primele de asigurare individuală și familială din cadrul Affordable Care Act (ACA), completate de comisioanele de servicii din platforma +Oscar și veniturile din investiții. Primele reprezintă aproximativ 98% din veniturile totale, subliniind vulnerabilitatea companiei la schimbările legislative și politice de pe piața americană a sănătății.

Pe 2 iulie, sectorul asigurărilor de sănătate s-a confruntat cu o vânzare masivă după ce Centene și-a retras previziunile financiare, invocând creșterea costurilor medicale. Acest eveniment a declanșat îngrijorări mai ample, mai ales având în vedere dependența sectorului de cadre politice stabile. În ultimii ani, evoluțiile politice, precum reducerile anticipate ale programului Medicaid sub administrația Trump, au alimentat volatilitatea. Procesele intentate de mai multe state împotriva guvernului federal au accentuat și mai mult temerile privind creșterea primelor și a cheltuielilor din buzunarul consumatorilor.

Oscar a revizuit propriile previziuni pentru 2025 pe 22 iulie, în urma unor noi date din industrie care sugerau că presiunile asupra costurilor ar putea persista. Cu toate acestea, poziționarea strategică și abordarea axată pe tehnologie a companiei i-au conferit reziliență în fața dificultăților.

Traiectoria vânzărilor pe termen lung a unei companii reflectă adesea puterea sa fundamentală. Deși orice companie poate înregistra rezultate trimestriale solide, o creștere consistentă pe mai mulți ani este mai greu de realizat. În ultimii cinci ani, Oscar Health a înregistrat o rată de creștere anuală compusă (CAGR) remarcabilă de 63,3% a vânzărilor, cu mult peste media industriei, ceea ce indică o cerere puternică pentru produsele sale.

Cu toate acestea, profitabilitatea susținută în domeniul asigurărilor de sănătate depinde de disciplina de subscriere și de stabilirea corectă a prețurilor. La fel ca alte platforme bazate pe cloud, avantajul competitiv al Oscar constă în furnizarea de experiențe personalizate, bazate pe date, cu costuri generale minime. Totuși, profitabilitatea depinde în ultimă instanță de menținerea unui raport de pierderi medicale (MLR) sub 100%, asigurându-se că veniturile din prime depășesc costurile cu despăgubirile.

Cea mai presantă problemă a sectorului este creșterea cheltuielilor medicale, care erodează marjele de profit. Factorii care determină aceste creșteri includ o proporție mai mare de asigurați cu o stare de sănătate precară, utilizarea mai intensă a procedurilor medicale și prețurile ridicate ale medicamentelor. Această dinamică a costurilor reprezintă o provocare chiar și pentru cei mai experimentați asiguratori.

O caracteristică a companiei care probabil a accentuat interesul investitorilor pentru Oscar Health este utilizarea inteligenței artificiale pentru a ajuta la reducerea cheltuielilor. Într-o inițiativă recentă, compania a identificat 15.000 de membri care au vizitat camera de urgență și a utilizat instrumentul său generativ de AI, Campaign Builder, pentru a trimite mesaje personalizate de urmărire care încurajează îngrijirea proactivă. Această campanie a dus la o reducere de 8,5% a vizitelor repetate la camera de urgență, ilustrând modul în care acțiunile de informare bazate pe AI pot îmbunătăți procedurile de tratament prin prevenție sau identificarea unor probleme mai rapid, reducând în același timp utilizarea costisitoare.

În raportul privind rezultatele financiare din al doilea trimestru al anului 2025 publicat pe 8 august, Oscar Health a înregistrat venituri totale de aproximativ 2,9 miliarde de dolari, în creștere față de 2,2 miliarde de dolari în perioada similară a anului precedent. În ciuda creșterii puternice a veniturilor, compania a raportat o pierdere netă de 228,4 milioane de dolari, comparativ cu un profit net de 56,2 milioane de dolari în al doilea trimestru al anului 2024. Numărul membrilor a crescut brusc, ajungând la peste 2 milioane, față de 1,58 milioane în anul precedent.

Oscar și-a reafirmat previziunile actualizate pentru întregul an 2025 și și-a exprimat încrederea în direcția strategică, conducerea estimând revenirea la profitabilitate în 2026.

Acțiunile companiei au supraperformat în raport cu indicele S&P 500 de la începutul anului. Astfel, cotația acțiunilor Oscar Health înregistrează un avans de 15,20% de la începutul anului, comparativ cu avansul de 8,60% al indicelui S&P 500. Totuși, în timpul mai multor secvențe recente de corecție ale pieței, acțiunile companiei au tins să subperformeze în raport cu indicele pieței, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la evoluția acțiunilor în cazul unei încetiniri economice mai profunde. Deocamdată, investitorii par să aibă încredere în capacitatea companiei de a gestiona costurile și de a menține creșterea în contextul incertitudinii macroeconomice.

Oscar Health a demonstrat o creștere puternică, o rentabilitate moderată și o stabilitate financiară solidă în raport cu provocările din sectorul său. Deși marjele sale rămân reduse, ceea ce este obișnuit în industria asigurărilor de sănătate, accentul companiei pe tehnologie și eficiența bazată pe date oferă potențial de profitabilitate pe termen lung. Adevărata provocare va fi dacă Oscar va putea menține ritmul de creștere, ținând în același timp sub control costurile medicale.