Nasdaq crește cu 0,8% și atinge un maxim istoric📈Cât de puternică este sezonul raportărilor financiare din SUA?

Contractele futures pe indicii americani se tranzacționează astăzi în creștere, în așteptarea publicării datelor NFP de la 15:30, indicele US100 înregistrând un salt de peste 0,8% și apropiindu-se de pragul de 29.000 de puncte, în timp ce US500 câștigă 0,6%. Raliul continuă să fie susținut de un sezon al rezultatelor financiare din SUA care bate recorduri, cu o creștere generalizată a profiturilor și veniturilor în cadrul S&P 500, marjele de profit net crescând la cel mai înalt nivel din ultimii 15 ani, la 13,5%, iar optimismul generat de AI continuând să susțină sentimentul pieței. Creșterea estimată a EPS pentru S&P 500 indică o accelerare bruscă a creșterii profiturilor de la an la an, comparativ cu un 2025 deja puternic. Se așteaptă ca creșterea profiturilor în sectorul tehnologic să ajungă la 46% de la an la an, față de aproape 28% anul trecut, în timp ce se prognozează că și sectoarele energiei și materialelor vor înregistra câștiguri substanțiale. Conform datelor Charles Schwab și LSEG, se așteaptă ca firmele din aproape toate sectoarele, cu excepția sănătății, sectorului financiar și celui industrial, să depășească semnificativ ritmul de creștere a EPS de anul trecut. Graficul US100 (Interval D1) Sursa: xStation 5 Cheltuielile CAPEX ale giganților tehnologici continuă să crească Conform BlackRock Investment Research, CAPEX-ul prognozat pentru hyperscalerii din domeniul AI a crescut cu 25% față de octombrie anul trecut. Aceasta este o veste pozitivă pentru companiile de semiconductori și firmele de infrastructură AI deoarece implică o expansiune suplimentară a pieței și tendințe favorabile atât pentru creșterea veniturilor, cât și a profiturilor. Pe de altă parte, orice încetinire economică semnificativă ar putea avea un impact negativ puternic asupra evaluărilor și sentimentului. Sursa: BlackRock Previziunile sunt în creștere, în timp ce marile companii din sectorul tehnologic continuă să domine În aprilie, analiștii au majorat cu 2,1% previziunile privind EPS pentru al doilea trimestru al anului 2026 pentru companiile din S&P 500, în ciuda faptului că, de obicei, așteptările sunt revizuite în sens descendent la începutul unui trimestru. În ultimii 20 de ani, revizuirea medie a EPS trimestrial în prima lună a fost de -1,9%. Creșterea actuală marchează cea mai mare revizuire în sens ascendent din al doilea trimestru al anului 2021, când previziunile au crescut cu 3,5% în urma redresării postpandemice. Sectorul energetic a înregistrat cea mai puternică revizuire în sens ascendent a așteptărilor privind profiturile, previziunile crescând cu 45,1%. În același timp, cinci din cele unsprezece sectoare au înregistrat o deteriorare a așteptărilor, sectorul industrial rămânând cel mai slab, previziunile scăzând cu aproape 3%. Analiștii au majorat, de asemenea, previziunile privind profiturile pe întreg anul pentru S&P 500 cu 3,4% în luna aprilie. Sursa: FactSet În urma rezultatelor financiare ale marilor companii din sectorul tehnologic, rata de creștere combinată a profiturilor pentru S&P 500 în primul trimestru al anului 2026 a crescut la 27,1% de la 15% cu doar o săptămână înainte, marcând cel mai puternic rezultat de la sfârșitul anului 2021. Cea mai puternică creștere a profiturilor a fost raportată de serviciile de comunicații (+53,2%), tehnologie (+50,0%) și bunuri de consum discreționare (+39,0%), impulsionată în principal de companiile cu capitalizare mare. Alphabet, Amazon și Meta au reprezentat, singure, 71% din întreaga creștere a profiturilor indicelui S&P 500 în ultima săptămână a sezonului de raportare a rezultatelor financiare. Alphabet a surprins piața cu o creștere a profitului pe acțiune cu peste 90% peste așteptări, în timp ce Meta și Amazon au depășit estimările consensuale cu 56% și, respectiv, 70%. Creșterea previzionată a profiturilor pentru Magnificii 7 a urcat acum la 61%, comparativ cu așteptările de 22,4% de la sfârșitul lunii martie, evidențiind amploarea dominanței companiilor cu capitalizare foarte mare în ciclul actual. Cu toate acestea, este de remarcat faptul că rezultatele Alphabet, Amazon și Meta au fost susținute și de câștiguri contabile punctuale. Sursa: FactSet

