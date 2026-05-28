⬆️EURUSD crește după datele slabe din SUA

În ultimele ore s-a produs o schimbare semnificativă pe piețele financiare. Cursul de schimb al perechii valutare majore, EURUSD, a înregistrat o redresare bruscă după ce scăderile anterioare, mai accentuate, l-au împins pentru scurt timp sub nivelul de 1,16. Euro câștigă în prezent aproximativ 0,1% față de dolarul american, tranzacționându-se în jurul nivelului de 1,1630. Această mișcare provine dintr-o combinație de date macroeconomice dezamăgitoare din SUA, semnale de înăsprire din partea Băncii Centrale Europene și noi evoluții pe frontul geopolitic. Date macroeconomice mai slabe din SUA și ușurarea inflației Principalul catalizator al slăbirii dolarului a venit din partea celor mai recente date macroeconomice de peste Atlantic, care au temperat temerile investitorilor privind o politică monetară mai restrictivă: Creștere dezamăgitoare a PIB-ului: Biroul de Analiză Economică al SUA a publicat a doua revizuire a PIB-ului din primul trimestru, reducând estimarea creșterii economice la 1,6% de la 2,0% anterior. Piața se aștepta în general ca cifra să rămână stabilă la 2,0%.

Inflația PCE în linie cu așteptările: Indicele prețurilor cheltuielilor de consum personal (PCE), indicatorul preferat al Fed pentru inflație, a crescut la 3,8% în aprilie față de aceeași perioadă a anului trecut (de la 3,5% în martie), ceea ce a fost pe deplin în linie cu consensul pieței.

Stabilizarea PCE de bază: Indicele PCE de bază (excluzând prețurile alimentelor și energiei) s-a situat la 3,3% anual, corespunzând, de asemenea, așteptărilor. În plus, pe o bază lunară, inflația de bază a crescut cu 0,2%, situându-se ușor sub previziunile de 0,3%. Revizuirea PIB-ului din Q1 indică o creștere economică mai redusă. Faptul că conflictul cu Iranul era deja în desfășurare în martie poate sugera că datele din Q2 vor fi, de asemenea, afectate negativ în mod substanțial de acest factor. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Inflația PCE revine la nivelul așteptărilor. Acest lucru contrastează puternic cu publicarea inflației CPI, care a surprins investitorii cu valori semnificativ mai ridicate. Sursă: Bloomberg Finance LP Faptul că inflația nu a surprins în sens pozitiv, în ciuda unei creșteri masive a prețurilor materiilor prime, a adus o ușurare investitorilor. Combinat cu încetinirea evidentă a dinamicii PIB-ului, acest lucru s-a tradus printr-o scădere a indicelui dolarului. Inflația conform așteptărilor și creșterea economică mai slabă ar putea tempera așteptările pieței privind majorări rapide ale ratei dobânzii de către Fed. BCE cu o atitudine dură și presiune asupra Zonei Euro În timp ce economia SUA dă semne de răcire, din Europa vin informații care susțin moneda comună. Raportul publicat al reuniunii din aprilie a Băncii Centrale Europene indică clar că factorii de risc pro-inflaționiști din Zona Euro s-au intensificat semnificativ. Oficialii BCE au subliniat presiunile crescânde asupra prețurilor, sugerând că autoritatea de reglementare europeană ar putea fi forțată să mențină ratele dobânzilor la niveluri restrictive pentru o perioadă mai lungă. Divergența dintre perspectivele de politică monetară ale unei Fed potențial mai relaxate și ale unei BCE preocupate de inflație a oferit un impuls puternic pentru aprecierea EURUSD. Piața preconizează în prezent o probabilitate uluitoare de 93% pentru o majorare a ratei dobânzii de către BCE în iunie. Geopolitică: sancțiuni și un potențial progres nuclear În același timp, atenția pieței rămâne concentrată asupra Orientului Mijlociu. Prețurile materiilor prime energetice au crescut pe fondul unor noi ciocniri între forțele americane și iraniene în regiunea Golfului Persic. Țițeiul WTI a înregistrat o creștere de peste 3% în timpul sesiunii europene de dimineață. Situația a fost agravată și mai mult de decizia secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, care a anunțat sancțiuni împotriva unei noi instituții iraniene care a declarat unilateral controlul asupra Strâmtorii Ormuz. Cu toate acestea, sentimentul pieței s-a îmbunătățit în urma unor rapoarte ale canalului de știri saudit Al Hadath. Conform acestor rapoarte, Islamabadul urmează să propună un compromis către Washington, în baza căruia uraniul iranian ar fi transferat la Beijing sub strictă supraveghere internațională. O astfel de mișcare diplomatică ar putea dezamorsa semnificativ conflictul regional, reducând o parte din prima de risc de pe piețe și diminuând cererea de active refugiu precum dolarul. Pe de altă parte, Trump a declarat recent că nu dorește ca uraniul iranian să ajungă nici în Rusia, nici în China. Perspectivă tehnică asupra EURUSD Combinația dintre datele privind creșterea economică a SUA mai slabe decât se aștepta, tonul agresiv al BCE și o potențială descoperire diplomatică privind programul nuclear iranian a oferit o bază solidă pentru o revenire bruscă a EURUSD. Investitorii au obținut argumente care sugerează că banca centrală a SUA nu va fi forțată să recurgă la o înăsprire imediată a politicii monetare. Închiderea EURUSD cu o umbră atât de pronunțată a lumânării ar putea sugera că suportul cheie la nivelul 1,16 se menține, creând potențialul de a testa rezistența la nivelul de retragere de 50,0%.​

