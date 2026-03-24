🚩Nasdaq înregistrează din nou pierderi pe fondul revenirii prețului petrolului și al randamentelor obligațiunilor de stat

Înainte de deschiderea pieței americane, contractele futures pe Nasdaq 100 (US100) se tranzacționează în scădere, influențate în principal de creșterea prețurilor petrolului, care au revenit la 98 de dolari pe baril după ce ieri au scăzut la 91 de dolari. US100 a scăzut sub 24.000 de puncte, în timp ce randamentele titlurilor de stat americane pe 10 ani au revenit la aproximativ 5%, iar perspectiva unei rezolvări rapide a crizei din Orientul Mijlociu pare încă îndepărtată. Apetitul pentru risc, măsurat prin participarea investitorilor de retail la achizițiile de acțiuni, a scăzut la aproximativ 8%, cel mai scăzut nivel din al treilea trimestru al anului 2024, comparativ cu 15% în noiembrie 2025 (și aproximativ 11,5% la apogeul raliului „meme” din 2021). Acesta se află în prezent la nivelurile înregistrate în timpul piețelor bear din 2020 și 2022.

Se așteaptă ca Corpul de Marină al SUA să ajungă în Iran vineri, iar Donald Trump a acordat ieri Iranului cinci zile pentru a intra în negocieri, ceea ce ar putea alimenta și mai mult sentimentul de aversiune față de risc spre sfârșitul săptămânii, pe fondul îngrijorărilor privind o potențială escaladare a tensiunilor dintre Washington și Teheran în weekendul următor. US100 (Interval D1) Perspectivele tehnice pentru US100 par să se deterioreze. Dacă cumpărătorii nu reușesc să împingă indicele peste EMA pe 200 de sesiuni (linia roșie, 24.500 de puncte), presiunea de vânzare ar putea crește, trăgând potențial indicele în jos spre nivelul de 23.000. Sursa: xStation 5 OIL (interval D1) Petrolul s-a răcit semnificativ ieri și încearcă acum să revină peste 100 USD pe baril. RSI se situează la 61 și a scăzut semnificativ în timpul sesiunii anterioare. Nivelurile cheie de suport pe termen lung se găsesc la 91 USD, definite de reacțiile recente ale prețurilor precum și la 84 USD și 72 USD (mediile mobile EMA50 și EMA200). Sursa: xStation 5 Analizând reacțiile anterioare ale pieței petrolului la evenimentele geopolitice, actuala creștere este depășită doar de Războiul din Golf de la începutul anilor 1990. Riscurile legate de ofertă par astăzi cel puțin comparabile, iar chiar și atunci mișcarea nu a fost parabolică, a fost precedată de corecții puternice. Sursa: XTB Research

