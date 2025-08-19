NATGAS scade cu 5% din cauza uraganului Erin din Atlantic și a vremii reci din SUA⛈️

Contractele futures pe gaz natural Henry Hub din SUA (NATGAS) au scăzut astăzi cu aproape 6%, atingând minimul ultimelor nouă luni. Scăderea este determinată de nivelurile ridicate de producție, absența prognozelor de caniculă în SUA și așteptările privind o cerere mai slabă la începutul lunii septembrie. Un factor suplimentar care afectează prețurile este scăderea volumelor de gaz care ajung la instalațiile de export de GNL. Conform datelor LSEG, producția medie de gaz în cele 48 de state din SUA a crescut la 108,5 miliarde de picioare cubice pe zi (bcfd) în august, față de 107,8 bcfd în iulie. Prognozele meteorologice indică menținerea condițiilor meteorologice normale până la începutul lunii septembrie, o perspectivă mai rece decât se preconiza anterior. Începutul fierbinte al verii cedează locul unor condiții mai blânde, în timp ce producătorii au crescut producția. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: NOAA

Rezervele de gaz din SUA sunt în prezent cu aproximativ 6% peste media sezonieră, iar analiștii prevăd că nivelurile de stocare vor continua să crească într-un ritm mai rapid decât de obicei în următoarele săptămâni. Se estimează că cererea de gaz va scădea de la 110 bcfd în această săptămână la 105,7 bcfd săptămâna viitoare, o revizuire în jos față de previziunile de luni. Pe bază zilnică, livrările de gaz natural lichefiat (GNL) erau estimate să crească marți la 15,3 bcfd, de la un minim de două săptămâni de 14,2 bcfd înregistrat luni, în urma reducerilor de producție la mai multe centrale, inclusiv la instalația Sabine Pass a Cheniere Energy. Uraganul Erin Între timp, Centrul Național pentru Uragane din SUA (NHC) prevede că uraganul Erin din Atlantic, care se află în prezent în apropierea Bahamasului, se va deplasa spre nord și apoi spre est de-a lungul coastei de est a SUA în această săptămână, fără a atinge uscatul. Erin ar putea însă aduce condiții de furtună tropicală joi și este probabil să răcească temperaturile de-a lungul coastei de est. NHC estimează că Erin are 60% șanse să se intensifice și să se transforme în ciclon în cursul săptămânii, pe măsură ce se deplasează spre vest. Deși uraganele pot uneori susține prețurile gazelor naturale prin întreruperea producției în Golful Mexic, ele reduc mai des cererea prin închiderea instalațiilor de export de GNL și întreruperea alimentării cu energie electrică a milioane de gospodării și întreprinderi.

Acest lucru reduce consumul de gaz al centralelor electrice. Doar aproximativ 2% din producția totală de gaz a SUA provine din largul Golfului Mexic, în timp ce peste 40% din energia electrică a SUA este generată de centrale electrice pe gaz. Uraganele pot contribui, de asemenea, la scăderea temperaturilor. Sursa: xStation5

