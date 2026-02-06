Oboseala AI și slăbiciunea pieței muncii: de ce piețele au trecut la o atitudine prudentă față de risc

- Anxietatea privind cheltuielile de capital pentru AI: piețele pedepsesc liderii din domeniul tehnologiei, pe măsură ce atenția se mută de la entuziasmul pentru AI la costurile ridicate ale infrastructurii și riscurile legate de marje.
- Fisuri pe piața muncii: Creșterea numărului de concedieri și a cererilor de șomaj a stârnit temerile legate de creștere, punând capăt optimismului privind „aterizarea ușoară” și declanșând o vânzare globală.
- Pivotul către evitarea riscurilor: Investitorii fug de tranzacțiile aglomerate (criptomonede, tehnologie) către active defensive, considerând potențialele reduceri ale Fed ca un semn al slăbiciunii economice.
- Anxietatea privind cheltuielile de capital pentru AI: piețele pedepsesc liderii din domeniul tehnologiei, pe măsură ce atenția se mută de la entuziasmul pentru AI la costurile ridicate ale infrastructurii și riscurile legate de marje.
- Fisuri pe piața muncii: Creșterea numărului de concedieri și a cererilor de șomaj a stârnit temerile legate de creștere, punând capăt optimismului privind „aterizarea ușoară” și declanșând o vânzare globală.
- Pivotul către evitarea riscurilor: Investitorii fug de tranzacțiile aglomerate (criptomonede, tehnologie) către active defensive, considerând potențialele reduceri ale Fed ca un semn al slăbiciunii economice.
Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!
Acțiunile globale au înregistrat pierderi pentru a treia sesiune consecutivă, pe fondul continuării lichidării expunerilor excesive în domeniul AI, criptomonedelor și metalelor, ceea ce a redus semnificativ apetitul pentru risc al investitorilor. Acțiunile americane au condus declinul, tehnologia aflându-se din nou în centrul atenției, în timp ce Bitcoin a suferit o scădere bruscă pe fondul accelerării vânzărilor determinate de lichiditate.
Nasdaq a scăzut cu 1,6%, S&P 500 a pierdut 1,2%, iar Dow Jones Industrial Average s-a depreciat cu aproape 600 de puncte. Amploarea pieței s-a deteriorat semnificativ, nouă din cele 11 sectoare S&P 500 înregistrând scăderi, un semn că presiunea nu mai este limitată la un singur factor sau temă.
Tranzacțiile cu AI: de la un optimism extins la analiza atentă a costurilor
Atenția investitorilor se îndreaptă în mod decisiv de la potențialul de venituri al AI către intensitatea capitalului și riscul marjelor. Orientările recente ale Amazon și Alphabet au întărit îngrijorările că ciclurile de investiții în AI ar putea necesita cheltuieli semnificativ mai mari decât cele anticipate de piețe. Planul de investiții al Amazon, estimat la aproximativ 200 de miliarde de dolari până în 2026, alături de perspectivele de cheltuieli ridicate ale Alphabet, a ridicat semne de întrebare cu privire la randamentul capitalului investit în întregul sector.
Această reevaluare se extinde dincolo de companiile cu capitalizări ridicate către companiile de software, unde cresc temerile că noile modele de AI ar putea slăbi puterea de stabilire a prețurilor și comprima marjele. Rezultatul a fost vânzarea forțată în unele domenii, pe măsură ce investitorii reduc expunerea la tranzacții care deveniseră atât aglomerate, cât și extrem de sensibile la ipotezele de evaluare.
Datele privind forța de muncă introduc un risc macroeconomic descendent
Datele privind forța de muncă din SUA au adăugat o a doua sursă de presiune. Cererile inițiale de șomaj au crescut la 231.000, mult peste așteptări, în timp ce concedierile anunțate au atins cel mai ridicat nivel din ianuarie 2009. Deși aceste cifre nu semnalează încă o recesiune, ele indică o prudență crescută în rândul angajatorilor.
Având în vedere că datele privind locurile de muncă din sectorul non-agricol au fost amânate până pe 11 februarie, indicatorii mai mici privind piața muncii vor avea probabil o pondere mai mare în prețurile pieței pe termen scurt. Dacă angajările încetinesc și mai mult, riscurile cresc pentru creșterea salariilor, cheltuielile de consum și dinamica câștigurilor în afara sectorului tehnologic, un potențial catalizator pentru o compresie mai amplă a multiplilor.
Așteptările privind politica monetară se schimbă, dar din motive greșite
Pe măsură ce preocupările privind creșterea economică au reapărut, piețele au început să prognozeze o relaxare mai rapidă a politicii monetare a Rezervei Federale. Probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază la ședința din martie a crescut la 20,7%, în creștere semnificativă față de sesiunea anterioară, chiar dacă menținerea ratei rămâne scenariul de bază.
Este important de menționat că această schimbare reflectă mai degrabă riscurile crescânde de încetinire a creșterii economice decât îmbunătățirea dinamicii inflației. Dacă datele viitoare privind inflația și ocuparea forței de muncă se vor deteriora, așteptările privind reduceri mai timpurii ar putea câștiga teren, susținând activele sensibile la durată și consolidând presiunea asupra expunerilor ciclice.
Implicații pentru poziționare
- Liderii se împuținează: piețele favorizează companiile defensive și cele generatoare de numerar, pe măsură ce încrederea în scenariul „aterizării line” slăbește.
- Riscul de evaluare crește în sectorul tehnologic: companiile legate de AI rămân vulnerabile la o nouă scădere a ratingului dacă intensitatea cheltuielilor de capital și presiunea asupra prețurilor persistă.
- Sensibilitatea macroeconomică crește: odată cu întârzierea plății salariilor, datele secundare privind forța de muncă și inflația pot determina mișcări disproporționate pe piață.
- Efectele globale rămân ridicate: reacția imediată a Asiei evidențiază viteza cu care aversiunea față de risc din SUA se transmite la nivel global.
Dacă narațiunea „Fed reduce mai devreme” se consolidează, condițiile financiare s-ar putea relaxa, dar acest lucru ar confirma că preocupările legate de creștere depășesc excesul de evaluare ca risc dominant al pieței. Investitorii ar trebui să se aștepte la o volatilitate ridicată, pe măsură ce piețele recalibrează atât așteptările privind câștigurile, cât și ipotezele de politică în săptămânile următoare.
Rezumatul zilei: Euforie pe Wall Street; ARGINTUL se redresează cu 10% 📱
Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (09.02.2026)
US100 crește după raportul UoM🗽Nvidia crește cu 5%
Briefing geopolitic (06.02.2026): Mai reprezintă Iranul un factor de risc?
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."