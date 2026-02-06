Oboseala AI și slăbiciunea pieței muncii: de ce piețele au trecut la o atitudine prudentă față de risc

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Acțiunile globale au înregistrat pierderi pentru a treia sesiune consecutivă, pe fondul continuării lichidării expunerilor excesive în domeniul AI, criptomonedelor și metalelor, ceea ce a redus semnificativ apetitul pentru risc al investitorilor. Acțiunile americane au condus declinul, tehnologia aflându-se din nou în centrul atenției, în timp ce Bitcoin a suferit o scădere bruscă pe fondul accelerării vânzărilor determinate de lichiditate.

Nasdaq a scăzut cu 1,6%, S&P 500 a pierdut 1,2%, iar Dow Jones Industrial Average s-a depreciat cu aproape 600 de puncte. Amploarea pieței s-a deteriorat semnificativ, nouă din cele 11 sectoare S&P 500 înregistrând scăderi, un semn că presiunea nu mai este limitată la un singur factor sau temă.

Tranzacțiile cu AI: de la un optimism extins la analiza atentă a costurilor

Atenția investitorilor se îndreaptă în mod decisiv de la potențialul de venituri al AI către intensitatea capitalului și riscul marjelor. Orientările recente ale Amazon și Alphabet au întărit îngrijorările că ciclurile de investiții în AI ar putea necesita cheltuieli semnificativ mai mari decât cele anticipate de piețe. Planul de investiții al Amazon, estimat la aproximativ 200 de miliarde de dolari până în 2026, alături de perspectivele de cheltuieli ridicate ale Alphabet, a ridicat semne de întrebare cu privire la randamentul capitalului investit în întregul sector.

Această reevaluare se extinde dincolo de companiile cu capitalizări ridicate către companiile de software, unde cresc temerile că noile modele de AI ar putea slăbi puterea de stabilire a prețurilor și comprima marjele. Rezultatul a fost vânzarea forțată în unele domenii, pe măsură ce investitorii reduc expunerea la tranzacții care deveniseră atât aglomerate, cât și extrem de sensibile la ipotezele de evaluare.

Datele privind forța de muncă introduc un risc macroeconomic descendent

Datele privind forța de muncă din SUA au adăugat o a doua sursă de presiune. Cererile inițiale de șomaj au crescut la 231.000, mult peste așteptări, în timp ce concedierile anunțate au atins cel mai ridicat nivel din ianuarie 2009. Deși aceste cifre nu semnalează încă o recesiune, ele indică o prudență crescută în rândul angajatorilor.

Având în vedere că datele privind locurile de muncă din sectorul non-agricol au fost amânate până pe 11 februarie, indicatorii mai mici privind piața muncii vor avea probabil o pondere mai mare în prețurile pieței pe termen scurt. Dacă angajările încetinesc și mai mult, riscurile cresc pentru creșterea salariilor, cheltuielile de consum și dinamica câștigurilor în afara sectorului tehnologic, un potențial catalizator pentru o compresie mai amplă a multiplilor.

Așteptările privind politica monetară se schimbă, dar din motive greșite

Pe măsură ce preocupările privind creșterea economică au reapărut, piețele au început să prognozeze o relaxare mai rapidă a politicii monetare a Rezervei Federale. Probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază la ședința din martie a crescut la 20,7%, în creștere semnificativă față de sesiunea anterioară, chiar dacă menținerea ratei rămâne scenariul de bază.

Este important de menționat că această schimbare reflectă mai degrabă riscurile crescânde de încetinire a creșterii economice decât îmbunătățirea dinamicii inflației. Dacă datele viitoare privind inflația și ocuparea forței de muncă se vor deteriora, așteptările privind reduceri mai timpurii ar putea câștiga teren, susținând activele sensibile la durată și consolidând presiunea asupra expunerilor ciclice.

Implicații pentru poziționare

Liderii se împuținează: piețele favorizează companiile defensive și cele generatoare de numerar, pe măsură ce încrederea în scenariul „aterizării line” slăbește.

Riscul de evaluare crește în sectorul tehnologic: companiile legate de AI rămân vulnerabile la o nouă scădere a ratingului dacă intensitatea cheltuielilor de capital și presiunea asupra prețurilor persistă.

Sensibilitatea macroeconomică crește: odată cu întârzierea plății salariilor, datele secundare privind forța de muncă și inflația pot determina mișcări disproporționate pe piață.

Efectele globale rămân ridicate: reacția imediată a Asiei evidențiază viteza cu care aversiunea față de risc din SUA se transmite la nivel global.

Dacă narațiunea „Fed reduce mai devreme” se consolidează, condițiile financiare s-ar putea relaxa, dar acest lucru ar confirma că preocupările legate de creștere depășesc excesul de evaluare ca risc dominant al pieței. Investitorii ar trebui să se aștepte la o volatilitate ridicată, pe măsură ce piețele recalibrează atât așteptările privind câștigurile, cât și ipotezele de politică în săptămânile următoare.