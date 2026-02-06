Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (09.02.2026)

Prima săptămână din februarie s-a dovedit a fi și mai volatilă decât luna ianuarie. Piețele au fost marcate de o vânzare masivă a lingourilor de aur, capitularea Bitcoin, o retragere notabilă a acțiunilor din sectorul tehnologic american și o revenire semnificativă a dolarului american, determinată de o luptă globală pentru lichidități. În timp ce majoritatea corporațiilor blue-chip și-au prezentat deja rezultatele trimestriale, atenția investitorilor se îndreaptă acum către „economia reală”. Vor urma o serie de date macroeconomice critice din SUA, inclusiv datele privind locurile de muncă din sectorul non-agricol (NFP) și inflația. În acest context de volatilitate crescută, trei instrumente merită o atenție specială în zilele următoare: EURUSD, SILVER și US500. EURUSD Dolarul american și-a recăpătat strălucirea pe măsură ce capitalul se îndreaptă agresiv către siguranța numerarului. Se pare că rapoartele privind dispariția iminentă a dolarului au fost decisiv premature. Traiectoria de aici va fi dictată de o serie de publicații macroeconomice importante, care vor permite piețelor să evalueze starea economiei americane și traiectoria ulterioară a Rezervei Federale. Marți vom primi datele privind vânzările cu amănuntul din decembrie, urmate miercuri de raportul crucial privind ocuparea forței de muncă din ianuarie (NFP) — amânat din cauza închiderii temporare a guvernului. Vineri va fi publicat indicele prețurilor de consum (CPI) din ianuarie. Datele solide privind piața muncii, combinate cu inflația persistentă, ar putea consolida scenariul „mai mare pentru mai mult timp”, menținând ratele dobânzilor la un nivel ridicat pentru o perioadă îndelungată. ARGINT După o cădere brutală la sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie nu a adus prea multă ușurare. De la maximele istorice la minimele de săptămâna trecută, argintul și-a pierdut aproape 50% din valoare. Un aspect crucial este că temerile legate de o criză a aprovizionării fizice s-au disipat în mod semnificativ; acest lucru este evident nu numai pe COMEX, ci și în China, unde prima de preț s-a redus la doar câțiva dolari. În ciuda unei tentative de revenire la sfârșitul săptămânii trecute, argintul rămâne sub presiune puternică. În cazul în care Bitcoin sau Wall Street vor înregistra un nou val de lichidări, metalul alb rămâne printre activele cele mai vulnerabile la o corecție mai profundă. US500 Acțiunile americane s-au confruntat cu o presiune intensă de vânzare la începutul lunii februarie, în ciuda rezolvării impasului legislativ legat de închiderea parțială a guvernului. Sentimentul a fost afectat de prăbușirea generală a criptomonedelor și a metalelor prețioase, alături de o oboseală crescândă față de giganții tehnologici. Investitorii analizează cheltuielile de capital (CAPEX) gigantice ale firmelor de tehnologie, care încă nu s-au tradus într-o accelerare proporțională a creșterii veniturilor. Cu toate acestea, trebuie să ne amintim că S&P 500 reprezintă o parte largă a economiei, iar sectorul „real” continuă să demonstreze o reziliență relativă. În acest context, datele privind vânzările cu amănuntul și ocuparea forței de muncă vor fi arbitrii finali. Câștigurile corporative rămân, de asemenea, în centrul atenției, cu rezultatele așteptate de la Coca-Cola și Ford (marți), urmate de McDonald's și Cisco (miercuri).

