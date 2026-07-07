Negocieri sub tir de rachete: Ormuzul dictează din nou prețul petrolului

Aspecte esențiale Escaladarea conflictului din Strâmtoarea Ormuz: Forțele iraniene au atacat două nave comerciale pentru că au ignorat avertismentele privind tranzitul.

Forțele iraniene au atacat două nave comerciale pentru că au ignorat avertismentele privind tranzitul. Impas diplomatic: SUA a amenințat infrastructura iraniană, în timp ce Iranul refuză categoric să continue negocierile sub presiunea tehnicilor de intimidare.

SUA a amenințat infrastructura iraniană, în timp ce Iranul refuză categoric să continue negocierile sub presiunea tehnicilor de intimidare. Reacția pieței: Temerile geopolitice au eclipsat creșterea producției OPEC+, determinând o creștere a prețului țițeiului Brent cu peste 1% și consolidând un nivel puternic de sprijin în jurul valorii de 70 de dolari.

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Sesiunea de marți aduce o retensionare a situației din Orientul Mijlociu. Două nave comerciale au fost lovite cu rachete în timpul nopții în această zonă maritimă strategică. Presa iraniană a relatat că navele au fost atacate de forțele iraniene după ce au ignorat mai multe avertismente. Se pare că navele au încercat să tranziteze o rută stabilită de Oman, cu sprijinul Marinei Statelor Unite. Iranul a avertizat în repetate rânduri că orice navă care încearcă să tranziteze Strâmtoarea Ormuz pe o rută neaprobată de Teheran va fi ținta unor acțiuni militare. Deși se preconizează că impactul evenimentului va fi limitat, SUA nu a făcut nicio declarație cu privire la această chestiune, ceea ce sugerează că armistițiul cu Iranul rămâne intact. Totuși, situația continuă să fie tensionată și lucrurile pot escalada în contextul în care președintele SUA a amenințat luni că va ataca infrastructura iraniană dacă nu se va încheia în curând un acord. Ca răspuns, ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a avertizat: că negocierile privind un acord final nu vor începe dacă amenințările continuă, fiind un semnal al faptului că tehnicile de intimidare nu vor avea rezultate favorabile pentru partea americană. Din perspectivă fundamentală, partea de ofertă a primit un boost după ce OPEC+ a anunțat o creștere a producției totale de petrol. La 12:47 ora României, cotația Brent câștigă 1,21%, arătând importanța pe care, încă o are, aspectul geopolitic asupra performanței petrolului. Din perspectivă tehnică, petrolul se află de 4 zile într-o secvență de revenire după ce a testat cel mai scăzut nivel din 27 februarie la 70,12 USD. Din nou zona din jurul pragului psihologic de 70 USD s-a dovedit a fi un nivel de susținere important, fiind consolidat și de nivelul de retragere Fibonacci de 78,6% din mișcarea ascendentă de la începutul anului. În continuare, fluxurile de știri sunt așteptate să aibă o mai mare influență asupra prețurilor decât aspectele fundamentale sau tehnice.

Radu Puiu Research Analyst XTB România Absolvent al Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București și al programului de Master Managementul Riscului Financiar Internațional (ASE), Radu activează de peste 8 ani în cadrul XTB România. De-a lungul timpului, și-a dezvoltat o pasiune autentică pentru piețele financiare, cu un interes deosebit pentru evoluția indicilor bursieri și a metalelor prețioase. În prezent, este una dintre vocile XTB în presă și la evenimentele dedicate industriei, unde contribuie prin analize, comentarii și perspective asupra tendințelor economice și financiare globale. Vezi specialistul

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