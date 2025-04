Negocieri tarifare - actualizare de piață 🔎

La deschiderea sesiunii americane, observăm câștiguri dinamice. Indicii sunt deja în creștere între 3,50-4,00%. Optimismul este determinat de informațiile „excepțional” de pozitive transmise de reprezentanții administrației americane cu privire la negocierile comerciale. Actualizare în funcție de subiect Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Politica comercială a SUA și tarifele vamale Hassett, consilierul principal al Casei Albe, a subliniat faptul că SUA acordă prioritate partenerilor comerciali cheie, în special aliaților precum Japonia și Coreea de Sud, în cadrul viitoarelor negocieri tarifare.

El a declarat că Trump se concentrează pe realizarea unui comerț echitabil și reciproc și va evalua ofertele țărilor în acest context. Se pregătește un plan, care îi va fi prezentat lui Trump, în care sunt prezentate calendarul și participanții la discuții.

Între timp, Coreea de Sud a declarat clar că nu se va alătura Chinei în opoziția față de tarifele americane. Trump a confirmat aceste priorități, raportând un dialog pozitiv cu Coreea de Sud și exprimându-și optimismul cu privire la viitoarele discuții cu China.

Trump a anunțat că o echipă din Coreea de Sud este deja în drum spre SUA și a lăudat convorbirea telefonică cu președintele interimar al acestei țări.

Premierul britanic Starmer a declarat că sprijină producția internă de oțel și accelerarea eforturilor de reducere a barierelor comerciale. Negocierile cu China Hassett și Trump au subliniat în mod repetat că principalul obiectiv al politicii comerciale a SUA este China. Trump așteaptă un apel telefonic de la Beijing și susține că această țară „dorește foarte mult să încheie” un acord. Politica energetică și cărbunele Administrația americană promovează utilizarea cărbunelui în energie și industrie. Noile reglementări sprijină utilizarea cărbunelui în centrele de date AI și iau în considerare recunoașterea cărbunelui utilizat în producția de oțel ca materie primă critică.

De asemenea, agențiile federale trebuie să acorde prioritate închirierilor de cărbune pe terenurile federale.

Trump a abordat, de asemenea, subiectul exporturilor americane de GNL în conversația sa cu președintele în exercițiu al Coreei de Sud.

Între timp, secretarul american al energiei, Wright, va vizita Orientul Mijlociu pentru a promova investițiile americane în sectorul energetic.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."