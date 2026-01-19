Newletter monede digitale: Riscurile revin 🚨 Bitcoin scade cu 2,5% pe fondul înrăutățirii stării de spirit pe Wall Street 📉

Criptomonedele înregistrează scăderi clare luni, Bitcoin retrăgându-se de la aproximativ 96.000 dolari la 92.000 dolari, în paralel cu slăbiciunea indicilor bursieri majori și incertitudinea legată de escaladarea tensiunilor comerciale dintre Statele Unite și Europa. Acesta este un alt episod de deleveraging, relativ modest până acum, care nu ajută criptomonedele să-și recâștige avântul și să revină pe o piață bullish. Dacă nu vor intra în curând capitaluri semnificative pe piața BTC, Bitcoin ar putea avea dificultăți în a se menține peste bariera de 90.000 de dolari. Deocamdată, sentimentul rămâne prudent și se pare că investitorii nu vor reveni la BTC cu achiziții agresive până când tendința de pe Wall Street nu va deveni mai convingătoare. Activele digitale se află într-o situație dificilă și, dacă BTC nu revine rapid la 100.000 de dolari, sectorul ar putea începe să fie dominat de resemnare și de sentimentul că, „combustibilul” necesar pentru reluarea raliului se epuizează. Fonduri ETF nu conving Fondurile ETF au profitat de ultima revenire pentru a vinde BTC la prețuri mai mari, între 95.000 și 96.000 de dolari. Este important de menționat că am asistat la două sesiuni de vânzare în cadrul fondului Fidelity. BlackRock a continuat să înregistreze fluxuri pozitive pentru o lungă perioadă de timp, dar amploarea capitalului proaspăt care intră pe piață pare limitată și se luptă să susțină tendința ascendentă. Conform datelor CoinGlass, pozițiile long lichidate pe piața BTC au depășit deja 525 de milioane de dolari. Sursa: Bloomberg Finance L.P., XTB Research În ultimele 30 de zile, fluxurile nete către Ethereum au fost clar negative, iar vineri au adus puțin sub 4 milioane de dolari în fluxuri nete pozitive. Volumele totale de tranzacționare ETF pentru ETH au scăzut semnificativ în comparație cu toamna, consolidând incertitudinea în jurul următoarei etape a tendinței. Sursa: Bloomberg Finance L.P., XTB Research Graficele Bitcoin și Ethereum (intervale de timp H1, D1) Analizând cele două cele mai mari criptomonede, pe intervalul orar, Bitcoin menține în prezent o potențială structură corectivă 1:1, ceea ce oferă cumpărătorilor speranța că pragul de 92.000 de dolari se poate menține ca nivel cheie de suport. Pe de altă parte, Ethereum s-a retras la limita inferioară a canalului său de creștere a prețului, iar tendința ascendentă rămâne intactă atâta timp cât prețul nu scade sub 3.200 de dolari. Sursa: xStation5 Sursa: xStation5 Bitcoin a scăzut din nou sub media mobilă exponențială pe 50 de perioade (EMA50, linia portocalie) și nu a reușit să se mențină peste medie pentru o perioadă îndelungată. Dacă prețul ar reveni peste pragul de 93.600 USD astăzi, acest lucru ar putea indica o inversare rapidă a tendinței descendente pe termen scurt. Presupunând că o „răcire” a tensiunilor comerciale dintre SUA și Europa este plauzibilă, Bitcoin ar putea șterge relativ rapid reacția de panică. Sursa: xStation5

Ethereum a avut recent dificultăți în a depăși un nivel cheie de rezistență reprezentat de media mobilă exponențială pe 200 de sesiuni pe intervalul de timp zilnic (EMA200). În acest moment, se pare că zona din jurul valorii de 3.400 USD este cea care separă ETH de o piață bullish mai largă. Nivelul principal de suport este zona psihologică de 3.000 USD, în timp ce cumpărătorii ar trebui să mențină prețul peste media mobilă exponențială de 50 de perioade - EMA50 (3.200 USD) pentru ca impulsul să se mențină. Sursa: xStation5

