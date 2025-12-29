Newsletter monede digitale: Argintul se prăbușește, Bitcoin revine 📈Criptomonedele repetă ciclul din 2020?

Criptomonedele fac astăzi o nouă încercare de revenire după recentele vânzări masive. Bitcoin se întoarce încet spre zona de 90.000 de dolari, în timp ce Ethereum a reușit să depășească nivelul psihologic important de 3.000 de dolari. În ultimele zile, argintul a captat atenția întregii piețe speculative, „furând” într-un fel acest rol de la Bitcoin. Astăzi, însă, prețul metalului a scăzut brusc de la un nivel record de 82 de dolari la puțin sub 75 de dolari, pe fondul unei largi marcări de profituri, accelerată parțial de creșterea cerințelor de marjă de către CME.

În același timp, cazul argintului – a cărui capitalizare de piață este de aproximativ 4,5 trilioane de dolari, comparativ cu aproximativ 1,8 trilioane de dolari pentru Bitcoin – arată, de asemenea, că o mișcare către 200.000 de dolari ar putea fi teoretic realistă în 2026, dacă tendința se schimbă, în ciuda dimensiunii pieței. Argintul a crescut cu peste 100% doar de la începutul lunii iunie 2025, ceea ce ar putea alimenta imaginația optimistă, mai ales dacă Bitcoin va intra în noul an într-o stare de spirit mult mai bună. Deocamdată, cea mai mare criptomonedă se tranzacționează încă cu aproximativ 30% sub maximul istoric, în timp ce Ethereum, în ciuda fundamentelor solide ale rețelei, rămâne cu aproximativ 45% sub nivelurile record.

Va deveni Bitcoin „al doilea argint” în 2026?

Ar putea Bitcoin, la fel ca în 2020, să revină în centrul atenției în 2026 și să înceapă să se apropie de performanța înregistrată de argint în 2025? Din perspectivă macroeconomică, până acum, modelul a fost de obicei ca metalele prețioase (refugii sigure) să se miște mai întâi, iar abia apoi Bitcoin să le urmeze. Capitalul tinde să înceapă defensiv și abia mai târziu se rotește către active de risc.

După prăbușirea din martie 2020 (COVID), factorul cheie a fost impulsul de lichiditate: Fed a „inundat” piețele cu lichidități, dar aceste lichidități nu au intrat imediat în criptomonede — mai întâi au căutat siguranță. Aurul și argintul au fost primele care s-au mișcat. Aurul a crescut de la aproximativ 1.450 USD la 2.075 USD până în august 2020, în timp ce argintul a sărit de la aproximativ 12 USD la 29 USD în aceeași perioadă.

Între timp, BTC a petrecut aproximativ cinci luni consolidându-se între 9.000 și 12.000 de dolari – similar cu tendința laterală actuală.

Punctul de cotitură a venit atunci când metalele au stabilit recorduri: odată ce aurul și argintul au atins vârfuri locale (august 2020), capitalul a început să se rotească către risc, declanșând următoarea etapă a ciclului.

Efectul de rotație în 2020/2021: BTC a crescut de la aproximativ 12.000 USD la 64.800 USD până în mai 2021 (aproximativ +550%), în timp ce capitalizarea totală a pieței criptomonedelor a crescut de aproximativ opt ori.

Astăzi, aurul se află la niveluri record de aproape 4.550 USD, iar argintul în jur de 80 USD. Dacă acest cadru se menține, interesul pentru metale ar putea scădea în 2026, potențial în favoarea BTC.

Un element suplimentar în această poveste este un alt eveniment major de lichidare pe 10 octombrie (oarecum comparabil cu martie 2020). De obicei, după un astfel de „șoc”, BTC petrece adesea luni de zile reconstruindu-și structura înainte de a trece la o tendință mai clară. Deci, ce ar putea diferenția 2026 de 2020? În ciclul anterior, lichiditatea a dominat singură; de data aceasta, s-ar putea alătura un „pachet structural” mai favorabil, care să includă:

posibile injecții de lichiditate reînnoite și reduceri ale ratei dobânzii,

posibile scutiri/excepții de reglementare pentru bănci,

o reglementare mai favorabilă criptomonedelor în SUA,

scenarii care implică distribuirea de cecuri către cetățeni ca parte a politicii fiscale a SUA,

expansiunea continuă a ETF-urilor spot pentru criptomonede,

acces mai ușor pentru cei mai mari administratori de active, inclusiv Fidelity și BlackRock,

o conducere potențial mai favorabilă criptomonedelor la Fed.

Faptul că aurul și argintul s-au mișcat mai întâi nu este un semnal negativ pentru criptomonede. Bitcoin și piața criptomonedelor în general se mișcă de obicei numai după ce metalele se răcesc/iau o pauză. Evoluția actuală a prețului Bitcoin — și performanța sa relativ slabă față de argint și aur — nu implică neapărat începutul unei piețe bearish.

Cu toate acestea, este de remarcat faptul că ritmul ciclurilor de patru ani ale Bitcoin sugerează un scenariu diferit și ar putea indica similitudini cu 2022, mai degrabă decât cu 2020. Cu toate acestea, ciclurile de patru ani ar putea să nu funcționeze cu aceeași intensitate ca înainte, având în vedere că: peste 90% din totalul BTC este deja în circulație, ETF-urile spot funcționează în SUA, iar în 2026 Fed va continua probabil să reducă ratele (în loc să le majoreze, ca în 2022).

Mediul de reglementare din SUA este, de asemenea, mai favorabil criptomonedelor în prezent, iar o „dereglementare” amplă ar putea susține fundamentele.

Graficele Bitcoin și Ethereum (interval zilnic)

Analizând graficele ambelor criptomonede, RSI a ajuns la sau peste 50, în timp ce o intersecție a mediei mobile MACD crește probabilitatea unei creșteri suplimentare. Pentru Bitcoin, zona cheie de rezistență este în jurul valorii de 94.000 USD, unde prețul a fost deja respins de mai multe ori. Pentru Ethereum, nivelul cheie este de 3.500 USD. Suporturile cheie se situează în apropierea valorii de 86.000 USD pentru BTC și în jurul valorii de 2.800 USD pentru ETH.

PlanB a subliniat că, corelația Bitcoin cu acțiunile și metalele prețioase a scăzut, ceea ce, din punct de vedere istoric, a precedat creșterile de preț și poate sugera un proces gradual de „atingere a nivelului minim”. Desigur, merită să ne amintim că istoria nu trebuie să se repete

Sursa: xStation5

Sursa: xStation5

BCMI, cererea pe lanț și fluxurile ETF

Indicatorul BCMI pentru piața criptomonedelor în general a scăzut brusc, indicând un risc crescut de piață bearish.



Sursa: CryptoQuant

Indicatorii on-chain indică în continuare un mediu de cerere extrem de negativ pentru Bitcoin.

Sursa: CryptoQuant

Intrările în ETF-uri au scăzut

Bilanțul ultimelor 10 sesiuni este profund negativ pentru cele mai mari două criptomonede, în timp ce ieșirile nete din ETF-urile Bitcoin în cea mai recentă sesiune s-au dovedit a fi cele mai mari din ultimul timp, ajungând la -275 milioane de dolari. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

