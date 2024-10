Newsletter monede digitale: Bitcoin încearcă să revină după vânzarea de vineri 🚩 ETF-urile americane înregistrează cele mai mari ieșiri de fonduri 📉

Bitcoin apără zona din jurul valorii de 52.000 de dolari și ricoșează peste pragul de 55.000 de dolari, după un weekend slab pentru criptomonede. Cea mai mare criptomonedă merge pe urmele indicilor bursieri americani; crește în corelație cu Nasdaq 100, scade cu prețul aurului. Săptămâna aceasta, investitorii vor urmări îndeaproape dacă decizia BCE și datele CPI din SUA vor avea vreun impact asupra prețurilor și pe ce active va paria Wall Street, în așteptarea deciziei Fed, săptămâna viitoare: Au fost raportate ieșiri record din ETF-urile americane (1,2 miliarde de dolari în 8 sesiuni, până la 6 septembrie inclusiv) Bianco Research se așteaptă la un impact pozitiv constant, pe termen lung, al ETF-urilor asupra adoptării și ciclurilor Bitcoin În ciuda ieșirilor, fondurile Bitcoin și Ethereum au fost cele mai de succes ETF-uri nou-venite în acest an (pe locul 13 din primele 25 de nou-veniți; inclusiv 4 pe primele poziții) Randamentele mai scăzute ale obligațiunilor americane, un dolar mai slab și perspectiva unei reduceri a ratei Fed în această lună nu alimentează sentimentul pentru piața cripto Ultimele săptămâni pentru piața criptomonedelor au fost foarte slabe și, în timp ce Bitcoin încă se „luptă”, multe criptomonede mai mici au „revenit” la nivelurile din 2023, ștergând aproape complet aproape un an de sentiment mai pozitiv, susținut de acțiunea prețului Bitcoin în sine. Până în prezent, criptomoneda nu se comportă ca un „refugiu sigur”, ci mai degrabă ca un barometru al riscului global, iar o altă vânzare - oprită la nivelul de 52.000 USD - a pornit în urma indicilor bursieri. Acum, investitorii își vor îndrepta atenția spre posibilitatea revenirii Bitcoin și amplitudinea acestei posibile mișcări, în cazul în care sentimentul de pe piețele globale se îmbunătățește, după ultimele câteva sesiuni de scădere. Volatilitatea scăzută și slăbiciunea BTC ar putea fi percepute ca un risc „tăcut”, care încă planează asupra riscului global. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil ETF-urile spot Bitcoin au înregistrat ieșiri nete de peste 1,2 miliarde de dolari în ultimele opt sesiuni. Investitorii au realizat câștiguri pe măsură ce a crescut incertitudinea cu privire la sustenabilitatea revenirii după panica de la începutul lunii august. Sursa: Bloomberg Finance Limited Bloomberg Finance L.P. XTB Research Volumele de tranzacționare ale ETF-urilor au înregistrat o scădere vizibilă în a doua jumătate a anului. Perspectiva relaxării ratelor în această lună nu aduce un interes record pentru Bitcoin „antidolar”, în ciuda mișcărilor în scădere ale dolarului și a scăderii randamentelor. Sursă: Bloomberg Finace L.P. XTB Research Bitcoin (interval zilnic, H1) Recentul impuls descendent s-a oprit la nivelul retragerii Fibonacci de 71,6% a valului ascendent din 5/6 august. Există încă un potențial de confirmare a formațiunii „bull flag” dacă prețul BTC crește peste 58.000 USD unde vedem reacții semnificative ale prețului și retragerea Fibonacci de 38,2%. Sursa: xStation 5 Un potențial „bullish flag” pe graficul Bitcoin este vizibil și pe intervalul zilnic mai larg. O depășire a pragului de 62.000 de dolari ar putea deschide calea criptomonedei pentru un nou maxim al ultimului an. Declinurile au fost oprite de trei ori la zona de retragere Fibonacci de 38,2% a valului ascendent din 2023; reducerea față de media mobilă de 200 de sesiuni (linia roșie) rămâne la un nivel record din 2022 și se situează în prezent la aproape 15%.

Sursa: xStation 5 Începând cu luna iunie, bitcoin a încetat să mai fie corelat cu aurul, care își continuă raliul declanșat de datele macroeconomice mai slabe din SUA și de tensiunile geopolitice mocnite din fundal. Slăbiciunea dolarului nu a susținut BTC pe termen scurt. Investitorii în căutare de active „sigure” au ales aurul ca fiind „mai sigur”?

Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."