Newsletter monede digitale: Bitcoin încearcă să se mențină pe un trend ascendent pe fondul creșterii fluxurilor de capital către ETF-uri 📈

Bitcoin se menține în jurul valorii de 115.000 USD, păstrând câștigurile recente la începutul săptămânii. Sentimentul s-a deteriorat ușor după ce contractele futures Nasdaq și S&P 500 au scăzut pe fondul rapoartelor privind o anchetă antitrust asupra Nvidia. Ethereum a scăzut cu peste 2,5%, ajungând la 4.500 USD. Dolarul american se depreciază, dar acest lucru nu s-a tradus în câștiguri pentru criptomonede luni.

Fed va reduce aproape sigur ratele cu 25 de puncte de bază miercuri.

Sentimentul pieței criptomonedelor rămâne foarte sensibil la mișcările indicilor bursieri. Din punct de vedere optimist, dacă piața bull din SUA continuă și prețurile aurului continuă să crească (alături de scăderea randamentelor obligațiunilor și reducerile ratei dobânzii Fed), există o șansă mare ca Bitcoin să se îndrepte către noi maxime istorice în cursul acestui an. Cu toate acestea, acțiunile americane sunt deja puternic „supra-cumpărate”, iar piața ar putea reevalua sentimentul în așteptarea semnalelor din partea Fed și a datelor americane viitoare. Acestea ar putea sugera în continuare că provocările de pe piața muncii nu vor fi „ușor atenuate de reducerile ratei dobânzii”, crescând riscul de recesiune — un scenariu care ar avea aproape sigur un impact negativ asupra Bitcoin, precum și asupra Wall Street. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Accelerarea influxurilor către ETF-urile Bitcoin Săptămâna trecută s-a înregistrat o accelerare clară a fluxurilor nete către ETF-urile Bitcoin, determinată de optimismul de pe Wall Street, de slăbirea dolarului și de creșterea așteptărilor privind reducerea ratelor dobânzilor de către Fed. Rezerva Federală va reduce aproape sigur ratele dobânzilor miercuri, dar modelele istorice nu oferă nicio garanție că o astfel de decizie se va traduce în câștiguri pe termen scurt pentru indicii bursieri. Teoretic, o creștere a prețului aurului ar trebui să susțină Bitcoin pe termen mediu, întrucât prețul BTC este cu aproximativ 3 luni în urma aurului Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Pe de altă parte, vineri am asistat la ieșiri nete din ETF-urile pe Ethereum. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Graficele Bitcoin și Ethereum (interval zilnic) Bitcoin încearcă să rămână deasupra mediei mobile exponențiale pe 50 de zile (EMA50, linia portocalie) situată în apropierea pragului de 114.500 USD. Dacă impulsul se menține, o creștere peste bariera de 120.000 USD rămâne posibilă. Pe de altă parte, o scădere sub media mobilă exponențială menționată anterior (EMA50) ar putea deschide calea către un test al nivelului de 108.000 USD și al mediei mobile exponențiale pe 200 de zile (EMA200). Sursa: xStation5 Perspectivele tehnice pentru Ethereum sunt, de asemenea, mixte. Dacă presiunea de vânzare se accelerează față de nivelurile actuale, o scădere către 4.100 USD (linia de suport) ar confirma probabil o spargere a modelului de scădere Head-and-Shoulders (H&S).

Sursa: xStation5

