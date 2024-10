Newsletter monede digitale: 📉Bitcoin scade cu 3% până la 57.500 de dolari în săptămâna marcată de decizia Fed 🗽

Sentimentul negativ persist─â pe pia╚Ťa criptomonedelor. Bitcoin pierde 3% ╚Öi testeaz─â pragul de 57,500 USD, sub rezisten╚Ťa cheie de la 60,000 USD (EMA200)

Polygon ╚Öi Dogecoin pierd aproape 5%. Intr─ârile nete record ├«n ETF-uri (+230 milioane USD) de vinerea trecut─â nu au reu╚Öit s─â opreasc─â sc─âderile de pe pia╚Ťa BTC

Randamentele obliga╚Ťiunilor americane scad ├«mpreun─â cu indicii de pe Wall Street. Nasdaq pierde -1%, dominat de sc─âderile din sectorul semiconductorilor

Pie╚Ťele se a╚Öteapt─â ca Fed s─â reduc─â ratele cu 50 bps. Indicele regional NY Fed a sc─âzut ast─âzi la cel mai ridicat nivel din 2022 (11,5 fa╚Ť─â de -4,3 prognoza ╚Öi -4,7 anterior)

S&P Global a subliniat riscul unor probleme de transparen╚Ť─â cu rezervele Tether, compania din spatele emisiunii stablecoin USDT (75% cot─â de pia╚Ť─â) ├Än ciuda sc─âderii puterii dolarului ╚Öi a randamentelor, Bitcoin nu pare s─â fie ÔÇ×acoperirea antidolarÔÇŁ preferat─â de pie╚Ťe (p├ón─â c├ónd ├«ngrijor─ârile privind recesiunea din SUA vor fi reale) ╚Öi cedeaz─â locul aurului, care bate recorduri istorice succesive. Toate acestea ├«nseamn─â c─â puterea sau sl─âbiciunea BTC ├«ncepe s─â fie v─âzut─â din nou ca un barometru global al apetitului pentru risc, care a prins o lips─â temporar─â de aer ├«n timpul sezonului de vacan╚Ť─â. Investitorii de pe pia╚Ťa criptomonedelor au dreptul s─â fie dezam─âgi╚Ťi, iar dac─â sentimentul pie╚Ťelor bursiere sl─âbe╚Öte ├«n continuare, nu este exclus─â o resemnare ╚Öi un alt impuls descendent. Pe 18 septembrie, Fed va lua o decizie cu privire la ratele dob├ónzilor. Impactul deciziei asupra Bitcoin poate depinde strict de indici, fa╚Ť─â de care corela╚Ťia sa a crescut recent oarecum. Sesiunea de ast─âzi arat─â c─â investitorii ├«nc─â resimt un oarecare stres ├«nainte de prima reducere istoric─â a dob├ónzii ├«n SUA din ultimii 4 ani.

┬á Bitcoin (interval zilnic) Pre╚Ťul respect─â media mobil─â exponen╚Ťial─â de 200 de zile ca nivel major de rezisten╚Ť─â, ├«n prezent situ├óndu-se ├«n jurul valorii de 60 000 USD. O revenire de la acest nivel ╚Öi o mi╚Öcare descendent─â de aproape 5% sugereaz─â o sl─âbiciune aparent─â a pie╚Ťei. Intr─ârile record ├«n ETF-uri nu au reu╚Öit s─â ajute sentimentul, iar achizi╚Ťia record de BTC raportat─â de Microstrategy (MSTR.US) (aproximativ 1,1 miliarde de dolari) nu a reu╚Öit s─â ├«mbun─ât─â╚Ťeasc─â permanent sentimentul. Vedem o u╚Öoar─â divergen╚Ť─â cresc─âtoare pe RSI, dar o forma╚Ťiune de tip steag poate precede o alt─â mi╚Öcare descendent─â mai puternic─â. Nivelurile de suport cheie sunt ├«n jurul valorii de 51.000 USD ╚Öi 48.000 USD, niveluri marcate de retragerile Fibonacci ╚Öi reac╚Ťiile anterioare ale pre╚Ťurilor.

├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Sursa: xStation5 S─âpt─âm├óna trecut─â, intr─ârile nete de vineri ├«n BTC s-au situat la un nivel record de la ├«nceputul lunii septembrie, de 263 de milioane de dolari. Cu toate acestea, acestea nu au reu╚Öit s─â ├«mbun─ât─â╚Ťeasc─â permanent starea de spirit a pie╚Ťei, iar de╚Ťin─âtorul mediu al unui ETF pe BTC ├«n prezent este din nou, pentru prima dat─â de la ├«nceputul lunii august, sufer─â o pierdere de aproape 10%, conform datelor on-chain. Pre╚Ťul mediu de cump─ârare de c─âtre de╚Ťin─âtorii pe termen scurt (STH) este ├«n prezent 62.000 USD. Acest lucru implic─â un discount fa╚Ť─â de pre╚Ťurile la vedere de aproximativ dou─â cifre. O sc─âdere sub 55 000 USD ar putea declan╚Öa un val de v├ónz─âri ╚Öi un test al suporturilor recente, importante pentru continuarea pie╚Ťei ascendente..

Surs─â: Bloomberg Finance L.P. , XTB Research Revine ÔÇ×teama de TetherÔÇŁ? S&P Global a indicat c─â Tether, cel mai mare emitent de stablecoin din lume (USDT) ├«nc─â nu a finalizat niciun audit independent ├«n 2024; Tether ├«nsu╚Öi a primit un rating sc─âzut de 4 din 5 din partea gigantului de rating. Autorit─â╚Ťile de reglementare din SUA ╚Öi Marea Britanie investigheaz─â ├«n prezent tranzac╚Ťii ├«n valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari pe bursa Garantex din Rusia. ├Än ianuarie, Cantor Fitzgerald, care lucreaz─â cu Tether, a indicat c─â vede dovezi c─â Tether de╚Ťine de fapt at├ót de mult ├«n rezerve pe c├ót pretinde - dar nu a f─âcut niciun comentariu cu privire la ÔÇ×de ceÔÇŁ. Potrivit Coin Terminal, Tether a avut venituri de 400 de milioane de dolari ├«n ultimele 30 de zile, iar ├«n rezultatele sale din primul trimestru a raportat c─â de╚Ťine obliga╚Ťiuni de trezorerie americane ├«n valoare de peste 90 de miliarde de dolari. Rezervele totale ale USDT pe burse se ridic─â ├«n prezent la 20,4 miliarde de dolari. Poten╚Ťiala dereglare Tether-USD ar fi un eveniment distrug─âtor pentru ├«ntreaga industrie a criptor, ├«ns─â USDT/BTC nu a fost vulnerabil─â la nici un astfel de eveniment al a╚Öa-numitelor ÔÇ×monede stabile programateÔÇŁ ├«n 2022, pr─âbu╚Öirea FTX ╚Öi UST (Luna), precum ╚Öi problema temporar─â Circle (USDC) de anul trecut. Bitcoin ar fi un poten╚Ťial beneficiar probleme a╚Öa-numitelor ÔÇ×stablecoinsÔÇŁ (poten╚Ťial de cre╚Ötere a influxurilor c─âtre BTC).

. Sursa: Consumers Research

