Newsletter monede digitale: Criptomonedele câștigă teren pe fondul îmbunătățirii sentimentului pe Wall Street 📈

Criptomonedele încearcă să revină luni după scăderi notabile, în timpul cărora BTC a scăzut cu aproximativ 20% față de maximul istoric, în timp ce Ethereum a scăzut la aproximativ 3.000 de dolari de la nivelul de 4.900 de dolari înregistrat în vară. Astăzi, cele mai mari două criptomonede înregistrează creșteri, alături de indicii bursieri americani, unde îmbunătățirea sentimentului poate semnala fluxuri mai mari către fondurile ETF. Speranțele pentru redeschiderea guvernului american au crescut, în timp ce republicanii continuă să negocieze detaliile cu democrații. Este important de menționat că redeschiderea guvernului ar stimula lichiditatea pieței, ceea ce, dincolo de îmbunătățirea sentimentului privind economia, ar putea servi ca un factor structural pentru această tendință. CryptoQuant a remarcat că datele privind dimensiunea ordinelor spot sugerează revenirea investitorilor instituționali pe piața Ethereum, care, dacă se menține în zona de suport de 3.000-3.400 USD, ar putea intra într-o fază de acumulare cu volatilitate redusă. Între timp, portofelele Bitcoin mai vechi și-au transferat recent rezervele de criptomonede către Binance la cea mai mare scară din iulie, indicând o presiune puternică de vânzare în rândul acelui grup de investitori. Intrările ETF Bitcoin au scăzut cu aproximativ 2,3 miliarde de dolari față de nivelul maxim, marcând cea mai mare ieșire din mai 2025. Din octombrie, investitorii pe termen lung (LTH) au reluat vânzările, dar de data aceasta cererea a slăbit, împiedicând piața să absoarbă oferta lor la prețuri mai mari. De exemplu, în perioada ianuarie-martie și noiembrie-decembrie 2024, creșterea vânzărilor din partea LTH a fost compensată de creșterea cererii. Piața se află acum în mod clar într-o fază de corecție, ceea ce este evident și în fluxurile on-chain. Analiza indicatorului Glassnode privind distribuția costurilor on-chain arată nivelurile cheie ale prețurilor la care pozițiile Bitcoin sunt construite sau închise la scară largă. În prezent, se remarcă două niveluri: 110.000 USD – o zonă care prezintă o concentrare ridicată a ofertei , în care mulți participanți la piață au fost dornici să vândă BTC

102.000 USD – unde începe să apară acumularea , deși încă relativ slabă Va fi crucial să se observe dacă vânzările în jurul valorii de 110.000 USD rămân puternice și dacă cererea în jurul valorii de 102.000-105.000 USD continuă să se dezvolte. Sursa: Glassnode Indicatorii on-chain ai CryptoQuant indică în continuare o acumulare solidă în rândul grupurilor largi de investitori, în ciuda vânzărilor intense de BTC din partea adreselor pe termen lung și a scăderii prețurilor. Sursa: CryptoQuant Graficele Bitcoin și Ethereum (interval zilnic) Analizând graficele celor două cele mai mari criptomonede, putem observa că ambele încearcă în prezent să revină peste media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de zile (linia roșie), Ethereum înregistrând o revenire mai puternică. Tokenul se tranzacționează aproximativ în jurul mediei mobile cheie. aproape 3.600 USD. Indicatorul RSI pentru ambele criptomonede crește treptat spre 50, sugerând o reducere semnificativă a presiunii de vânzare. Sursa: xStation5 Sursa: xStation5 ETF-urile vând (deocamdată) În ultimele zile s-au înregistrat ieșiri din ETF-urile cripto, dar tendința pe termen lung pare intactă, mai ales dacă guvernul SUA se redeschide și acțiunile își reiau tendința ascendentă. ETF-urile rămân o măsură cheie a dinamicii de cumpărare pe piața criptomonedelor, monitorizate îndeaproape de fondurile speculative și dealerii. Cererea reînnoită din partea acestui grup ar putea servi ca un semnal cheie al unei potențiale inversări a tendinței. Sursa: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

