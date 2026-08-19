Newsletter monede digitale: Prețul Bitcoin se dovedește „rezistent” în ciuda pierderilor de pe Wall Street 🔼 Se află criptomoneda la un punct de cotitură crucial?

O depășire a nivelului de 65.500 USD și a rezistenței-cheie din jurul mediei mobile exponențiale (EMA) pe 50 de zile (linia portocalie) ar putea deschide calea către zona de 70.000 USD. Această zonă ar putea deveni câmpul de luptă principal între cumpărători și vânzători — putând determina dacă Bitcoin va înregistra un alt impuls puternic de scădere sau dacă punctul minim al pieței bearish din acest an a trecut deja. Pe partea descendentă, evoluția prețului continuă să susțină opinia că 62.000 USD reprezintă o zonă importantă de suport.

Corelația Bitcoin cu piețele globale de acțiuni este în scădere, ceea ce face din ce în ce mai dificilă corelarea directă a fluctuațiilor pe termen scurt ale prețurilor criptomonedelor cu condițiile macroeconomice sau cu volatilitatea pieței bursiere.

Corelația Bitcoin cu piețele globale de acțiuni este în scădere, ceea ce face din ce în ce mai dificilă corelarea directă a fluctuațiilor pe termen scurt ale prețurilor criptomonedelor cu condițiile macroeconomice sau cu volatilitatea pieței bursiere.

Corelația Bitcoin cu piețele globale de acțiuni este în scădere, ceea ce face din ce în ce mai dificilă corelarea directă a fluctuațiilor pe termen scurt ale prețurilor criptomonedelor cu condițiile macroeconomice sau cu volatilitatea pieței bursiere.

Corelația Bitcoin cu piețele globale de acțiuni este în scădere, ceea ce face din ce în ce mai dificilă corelarea directă a fluctuațiilor pe termen scurt ale prețurilor criptomonedelor cu condițiile macroeconomice sau cu volatilitatea pieței bursiere.

Corelația Bitcoin cu piețele globale de acțiuni este în scădere, ceea ce face din ce în ce mai dificilă corelarea directă a fluctuațiilor pe termen scurt ale prețurilor criptomonedelor cu condițiile macroeconomice sau cu volatilitatea pieței bursiere.

Corelația Bitcoin cu piețele globale de acțiuni este în scădere, ceea ce face din ce în ce mai dificilă corelarea directă a fluctuațiilor pe termen scurt ale prețurilor criptomonedelor cu condițiile macroeconomice sau cu volatilitatea pieței bursiere.

Randamentele ridicate ale obligațiunilor și slăbiciunea de pe Wall Street exercită presiune asupra activelor de risc, chiar dacă infrastructura instituțională din jurul Bitcoin continuă să se dezvolte.

Randamentele ridicate ale obligațiunilor și slăbiciunea de pe Wall Street exercită presiune asupra activelor de risc, chiar dacă infrastructura instituțională din jurul Bitcoin continuă să se dezvolte.

Randamentele ridicate ale obligațiunilor și slăbiciunea de pe Wall Street exercită presiune asupra activelor de risc, chiar dacă infrastructura instituțională din jurul Bitcoin continuă să se dezvolte.

Randamentele ridicate ale obligațiunilor și slăbiciunea de pe Wall Street exercită presiune asupra activelor de risc, chiar dacă infrastructura instituțională din jurul Bitcoin continuă să se dezvolte.

Randamentele ridicate ale obligațiunilor și slăbiciunea de pe Wall Street exercită presiune asupra activelor de risc, chiar dacă infrastructura instituțională din jurul Bitcoin continuă să se dezvolte.

Randamentele ridicate ale obligațiunilor și slăbiciunea de pe Wall Street exercită presiune asupra activelor de risc, chiar dacă infrastructura instituțională din jurul Bitcoin continuă să se dezvolte.

Lichidările de peste 200 de milioane USD din ultimele 24 de ore confirmă faptul că piața se află încă într-un proces de reducere a îndatorării.

Lichidările de peste 200 de milioane USD din ultimele 24 de ore confirmă faptul că piața se află încă într-un proces de reducere a îndatorării.

Lichidările de peste 200 de milioane USD din ultimele 24 de ore confirmă faptul că piața se află încă într-un proces de reducere a îndatorării.

Lichidările de peste 200 de milioane USD din ultimele 24 de ore confirmă faptul că piața se află încă într-un proces de reducere a îndatorării.

Lichidările de peste 200 de milioane USD din ultimele 24 de ore confirmă faptul că piața se află încă într-un proces de reducere a îndatorării.

Lichidările de peste 200 de milioane USD din ultimele 24 de ore confirmă faptul că piața se află încă într-un proces de reducere a îndatorării.

Zona de 62.000–63.000 USD rămâne zona cheie de suport, iar o străpungere susținută sub acest nivel ar îndrepta atenția către 54.300 USD.

Zona de 62.000–63.000 USD rămâne zona cheie de suport, iar o străpungere susținută sub acest nivel ar îndrepta atenția către 54.300 USD.

Zona de 62.000–63.000 USD rămâne zona cheie de suport, iar o străpungere susținută sub acest nivel ar îndrepta atenția către 54.300 USD.

Zona de 62.000–63.000 USD rămâne zona cheie de suport, iar o străpungere susținută sub acest nivel ar îndrepta atenția către 54.300 USD.

Zona de 62.000–63.000 USD rămâne zona cheie de suport, iar o străpungere susținută sub acest nivel ar îndrepta atenția către 54.300 USD.

Zona de 62.000–63.000 USD rămâne zona cheie de suport, iar o străpungere susținută sub acest nivel ar îndrepta atenția către 54.300 USD.

Volumul mediu de cumpărare „Taker” pe 30 de zile al Bitcoin a scăzut la niveluri înregistrate anterior la sfârșitul anului 2020, în jurul minimului din 2022 și în timpul consolidării din 2023.

Volumul mediu de cumpărare „Taker” pe 30 de zile al Bitcoin a scăzut la niveluri înregistrate anterior la sfârșitul anului 2020, în jurul minimului din 2022 și în timpul consolidării din 2023.

Volumul mediu de cumpărare „Taker” pe 30 de zile al Bitcoin a scăzut la niveluri înregistrate anterior la sfârșitul anului 2020, în jurul minimului din 2022 și în timpul consolidării din 2023.

Volumul mediu de cumpărare „Taker” pe 30 de zile al Bitcoin a scăzut la niveluri înregistrate anterior la sfârșitul anului 2020, în jurul minimului din 2022 și în timpul consolidării din 2023.

Volumul mediu de cumpărare „Taker” pe 30 de zile al Bitcoin a scăzut la niveluri înregistrate anterior la sfârșitul anului 2020, în jurul minimului din 2022 și în timpul consolidării din 2023.

Volumul mediu de cumpărare „Taker” pe 30 de zile al Bitcoin a scăzut la niveluri înregistrate anterior la sfârșitul anului 2020, în jurul minimului din 2022 și în timpul consolidării din 2023.

Bitcoin se menține în jurul valorii de 64.000 USD, în timp ce ultima încercare de a depăși pragul de 65.000 USD a eșuat, iar datele on-chain indică o slăbire a cererii din partea cumpărătorilor activi. Zona cheie de suport se află în jurul valorii de 62.000 USD, unde anterior s-au tranzacționat peste 2 milioane de BTC, iar pierderea acestei zone ar spori riscul unei scăderi către nivelul de 54.000 USD. Pe de altă parte, scăderea pozițiilor deschise, alături de un preț relativ stabil, sugerează mai degrabă o acoperire parțială a pozițiilor short decât o capitulare completă a pieței. Perspectiva pe termen scurt rămâne slabă, dar se află în contrast clar cu adoptarea Bitcoin de către instituții și companii, care continuă să avanseze.

Sursa: xStation5

Fluxurile către ETF-urile spot pe Bitcoin rămân volatile, dar ultimele sesiuni au adus o îmbunătățire evidentă. După mai multe perioade de ieșiri de capital, care au depășit uneori 200 de milioane de dolari pe zi, intrările totale au înregistrat o revenire la aproximativ 186,4 milioane de dolari. Fondul iShares Bitcoin Trust al BlackRock continuă să reprezinte cea mai mare parte a fluxurilor pozitive, beneficiind de sprijin suplimentar din partea fondului Fidelity. Concluzia principală este că, în ciuda sentimentului mai slab în ceea ce privește Bitcoin în sine, cererea pentru ETF-uri nu a dispărut și a început să se redreseze din nou în ultimele zile. Acest lucru slăbește teza privind o retragere instituțională pe scară largă din BTC

Sursa: XTB Research

Fluxurile ETF-urilor Ethereum sunt semnificativ mai mici decât cele ale Bitcoin, dar ultimele sesiuni au arătat, de asemenea, o îmbunătățire. Cele mai recente date indică intrări zilnice de aproximativ 68,7 milioane USD, după ce luni s-au înregistrat aproximativ 30 de milioane USD și o perioadă anterioară caracterizată de fluxuri mixte și ieșiri ocazionale. ETF-ul iShares Ethereum Trust reprezintă cea mai mare pondere a fluxurilor pozitive, în timp ce restul fondurilor joacă un rol mult mai redus. Un aspect important este că, în ultimele câteva luni, fluxurile pozitive au apărut din ce în ce mai des pe parcursul mai multor sesiuni consecutive, ceea ce ar putea indica o revenire treptată a interesului pentru Ethereum după un început mai slab al lunii august. Amploarea rămâne modestă, dar direcția fluxurilor este în mod clar mai constructivă decât era în urmă cu câteva săptămâni

Sursa: XTB Research

Cererea de Bitcoin este în scădere

CryptoQuant, o firmă specializată în analiza datelor on-chain, subliniază volumul mediu de cumpărare al „takerilor” pe 30 de zile pentru Bitcoin, care a scăzut la niveluri înregistrate anterior în momente importante ale ciclului. O scădere a acestui indicator înseamnă o activitate mai redusă din partea cumpărătorilor agresivi și o poziție relativă mai puternică pentru vânzători. Acest lucru nu semnalează automat începutul unei vânzări masive. Valori similare au apărut atât în fazele de capitulare, cât și în cele de acumulare, dar un semnal mai credibil de atingere a minimului ar necesita stabilizarea prețului, alături de o revenire a volumului de cumpărare al cumpărătorilor pasivi. Deocamdată, este mai bine interpretat ca un semn de epuizare a activității, mai degrabă decât ca o confirmare a unei inversări de tendință.

Peste 2 milioane de BTC au schimbat proprietarii în zona de 62.000–63.000 USD, creând o concentrare semnificativă a costului de achiziție al investitorilor. Bitcoin a încercat fără succes să se mențină peste 65.000 USD. În același timp, volumul tranzacțiilor pe principalele burse a scăzut cu aproximativ 10% în ultimele 24 de ore, ceea ce înseamnă că revenirea nu este susținută de o cerere nouă deosebit de puternică. Dacă zona de 62.000–63.000 USD se menține, piața ar putea intra totuși într-o fază de stabilizare. Dacă se rupe sub presiunea crescută a vânzărilor, următoarea zonă de interes se situează în jurul valorii de 54.276 USD.

În ultimele 24 de ore, au fost lichidate poziții în criptomonede în valoare de peste 200 de milioane USD, în mare parte poziții long. În același timp, numărul pozițiilor deschise pentru Bitcoin a scăzut cu aproximativ 0,53%, ceea ce, alături de un preț relativ stabil, ar putea indica o acoperire parțială a pozițiilor short. Acest lucru nu înseamnă totuși că a revenit o cerere puternică. Indicele Crypto Fear & Greed rămâne în zona de teamă, în timp ce acțiunile legate de criptomonede au fost, de asemenea, supuse presiunii: Strategy a scăzut ieri cu peste 5%, în timp ce Bitmine Immersion Technologies a pierdut aproximativ 2,3%.

Problema Bitcoin este doar parțial de natură macroeconomică

Samsung Electronics și SK Hynix au scăzut cu peste 7% la Seul, indicele Kospi a pierdut aproximativ 6%, indicele MSCI Asia Pacific a scăzut cu circa 2%, iar indicele asiatic al semiconductorilor a înregistrat o scădere de peste 3%. Cu o zi înainte, indicele Philadelphia Semiconductor a scăzut cu aproximativ 5%. Obligațiunile ar putea fi chiar mai importante. Randamentul obligațiunilor de stat americane pe 30 de ani a crescut la cel mai înalt nivel din 2007, în timp ce randamentul celor pe 10 ani s-a menținut în jur de 4,69%.

Un astfel de context majorează costul capitalului și reduce atractivitatea activelor de risc, chiar dacă nu declanșează o reacție imediată a prețurilor. Piața așteaptă, de asemenea, procesul-verbal al ședinței Fed din iulie și discursul lui Kevin Warsh de la Jackson Hole. Potrivit unui sondaj Reuters, 94 din 104 economiști se așteaptă ca Fed să mențină ratele în intervalul 3,5–3,75% în septembrie, în timp ce piețele preconizează o probabilitate de aproximativ 68% ca acestea să rămână neschimbate.

Citi și Zhizao arată cealaltă fațetă a pieței?

Adoptarea la nivel instituțional continuă în fundal, în ciuda slăbiciunii pe termen scurt. Citi se pregătește să lanseze un serviciu de custodie a activelor digitale în cadrul platformei sale Custody+, conceput pentru a reuni activele tradiționale și criptomonedele într-o singură infrastructură. Banca dezvoltă, de asemenea, depozite tokenizate, cooperează cu ICE, participă la un proiect-pilot SWIFT și se implică în proiectul The Clearing House.

În același timp, Zhizao Technology, listată la Nasdaq, a finalizat o tranzacție în valoare de 154,7 milioane USD și a lansat o strategie de trezorerie bazată pe Bitcoin, care acoperă 2.380 BTC. În cadrul tranzacției, Bitcoin a fost evaluat la un preț de referință de 65.000 USD. Potrivit BitcoinTreasuries.net, compania a devenit al 33-lea cel mai mare deținător corporativ de Bitcoin, deși acțiunile sale nu au reacționat pozitiv. Acțiunile rămân în scădere cu aproximativ 77% de la începutul anului.

Cererea pe termen scurt pentru BTC se diminuează, dar infrastructura pe termen lung din jurul Bitcoin continuă să se extindă. Piața nu a reușit să se mențină la nivelul de 65.000 USD, datele on-chain nu confirmă încă o redresare a cererii, iar contextul macroeconomic rămâne nefavorabil. De aceea, evoluția în jurul nivelului de 62.000 USD ar putea conta mai mult decât orice revenire zilnică izolată. Menținerea acestui nivel de suport, alături de o îmbunătățire a volumului de cumpărare de tip „taker”, ar susține un scenariu de acumulare, în timp ce o străpungere sub această zonă, pe fondul unei oferte în creștere, ar spori semnificativ probabilitatea unei corecții mai profunde.

Ethereum și fluxurile ETF pe 20 de zile – capitalul se reface mai repede decât prețul

Cel mai interesant semnal provine din compararea prețului Ethereum cu fluxurile cumulate ale ETF-urilor spot pe 20 de zile. ETH rămâne aproape de 1.900 USD, cu mult sub maximele din 2025, în timp ce soldul fluxurilor pe 20 de zile a urcat din nou la aproximativ 317 milioane USD. Acest lucru indică o îmbunătățire a cererii din partea fondurilor, chiar dacă prețul în sine nu a confirmat încă o tendință ascendentă mai puternică. Din punct de vedere istoric, fluxurile și prețul au avut tendința de a evolua în aceeași direcție, deși nu întotdeauna în același timp, ceea ce face ca divergența actuală să merite urmărită. Dacă intrările pozitive vor continua în următoarele săptămâni, acestea ar putea deveni un semn timpuriu al îmbunătățirii cererii instituționale, deși, deocamdată, acesta nu este încă un semnal confirmat al unei inversări durabile a tendinței

Sursa: XTB Research