Rezumatul zilei: US100 crește după publicarea datelor CPI din SUA; piețele așteaptă decizia BoJ 🏛️

Sesiunea de joi de pe piețele financiare internaționale a adus creșteri semnificative ale principalilor indici bursieri, scăderi ale prețurilor Bitcoin și NATGAS și o tendință laterală a aurului.

La momentul redactării acestui articol, US100 a înregistrat o creștere de 2,7%. În același timp, dolarul australian domină piața valutară. Cea mai mare presiune descendentă se observă asupra euro și yenului japonez.

Investitorii au reacționat optimist la raportul privind inflația din noiembrie, care a arătat o creștere a prețurilor (CPI) de 2,7% față de aceeași perioadă a anului trecut și de 2,6% pentru inflația CPI de bază, sub previziunile analiștilor. Mai mult, piața a câștigat un impuls suplimentar după rezultatele puternice ale Micron Technology, care au depășit așteptările și au crescut cu 13%, reactivând piața bullish pentru companiile de tehnologie legate de inteligența artificială.

Mâine vom afla ultima decizie a BoJ privind modificările ratei dobânzii. Se crede că Banca Japoniei va majora rata dobânzii cu 25 de puncte de bază și va anunța un ciclu de vânzare a ETF-urilor deținute în bilanțul său.

Banca Centrală Europeană (BCE) a menținut astăzi neschimbate ratele dobânzilor de referință pentru Zona Euro (rata dobânzii la depozite: 2%). Decizia a fost în conformitate cu consensul. Atenția investitorilor a fost atrasă de revizuirea în sus a previziunilor privind inflația și PIB-ul pentru 2026, ceea ce indică un optimism crescând cu privire la starea economiei zonei euro la BCE.

Tonul discursului Christinei Lagarde rămâne neutru și reafirmă nivelul actual al politicii monetare în zona euro. BCE se așteaptă la o redresare puțin mai dinamică a activității economice în zona euro, în principal datorită creșterii încrederii consumatorilor, creșterii salariilor reale și scăderii ratei de economisire foarte conservatoare. Perspectivele inflației, deși stabile, rămân incerte, deoarece presiunea crescândă în sectorul serviciilor este compensată de scăderea prețurilor bunurilor. Cursul de schimb EURUSD a înregistrat o ușoară scădere după o creștere puternică provocată de o inflație mult mai mică decât se aștepta în SUA.

Sub presiunea unei economii în declin și a unei inflații mai scăzute, Banca Angliei a redus rata dobânzii cu 25 de puncte de bază în cadrul conferinței de astăzi, în conformitate cu așteptările pieței. Cu toate acestea, declarația care a însoțit reducerea a fost neașteptat de “hawkish”, mai ales având în vedere sentimentul pieței și mediul macroeconomic din Marea Britanie.

Așa cum era de așteptat, Norges Bank a menținut ratele dobânzilor neschimbate. Rata principală este în prezent de 4,0%. Norges Bank a adus modificări minore previziunilor sale economice, deși acestea nu modifică în mod semnificativ imaginea macroeconomică de ansamblu.

Datele furnizate de Oficiul Central de Statistică (GUS) au oferit informații despre situația ocupării forței de muncă și a industriei în Polonia, din care se pot trage o serie de concluzii. Cea mai frapantă este scăderea producției industriale, care a înregistrat un nivel semnificativ sub așteptări, de 2,7%. Ocuparea forței de muncă a scăzut cu 0,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, dar această scădere a fost mai mică decât se aștepta piața. Pe de altă parte, salariile au crescut peste așteptări, cu 7,1% față de 6,3% cât se preconiza. Acest lucru înseamnă că situația pieței muncii s-a îmbunătățit la sfârșitul anului. Aceste date permit NPB să mențină politica actuală de stimulare a economiei prin reducerea ratelor dobânzilor, dar factorii de decizie trebuie să monitorizeze îndeaproape ritmul de creștere a salariilor pentru a evita o nouă spirală a prețurilor și salariilor.

NATGAS a avut o sesiune dificilă. Contractele continuă declinul tehnic sub media mobilă exponențială de 200 de zile, pierzând aproape 10% numai astăzi (după rularea contractelor). Indicatorul EIA privind stocurile de gaz a fost ușor mai mic decât previziunile, ceea ce înseamnă că cererea a fost ușor supraestimată.

