Nvidia dictează prețurile. Întrebarea este: pentru cât timp?

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Pe piața semiconductorilor, devine din ce în ce mai evident că problema nu mai este lipsa cererii, ci costul satisfacerii acestei cereri. Informațiile privind creșterea cu peste 15% a prețurilor sistemelor Nvidia se încadrează perfect în acest context. Creșterea prețurilor memoriilor se traduce printr-un cost mai ridicat al serverelor în ansamblu, iar costurile necesare pentru menținerea ritmului actual de investiții devin din ce în ce mai mari.

Pentru producătorii de memorie, acesta este un context extrem de favorabil. Oferta limitată, combinată cu o cerere foarte mare, permite creșterea prețurilor, iar majorările de costuri sunt apoi transferate către următoarele verigi din lanțul de aprovizionare. Drept urmare, o parte din ce în ce mai mare din valoarea generată de investițiile tehnologice uriașe revine nu doar producătorilor de cipuri, ci și furnizorilor de componente cheie.

Nvidia rămâne unul dintre principalii beneficiari ai acestei situații. Capacitatea de a majora prețurile cu peste 15% fără riscul pierderii imediate a clienților arată cât de puternică este încă poziția de negociere a companiei. Publicul larg are nevoie de produsele sale, iar alternativele disponibile nu sunt încă suficient de competitive pentru a forța Nvidia să intre într-o luptă pe preț. Din punctul de vedere al rezultatelor financiare, perspectiva pe termen scurt rămâne favorabilă.

Cu toate acestea, pe termen lung, creșterea prețurilor ar putea începe să joace în favoarea concurenței.

Cei mai mari clienți ai Nvidia își dezvoltă propriile proiecte de ani de zile, dar odată cu creșterea costurilor de achiziție a soluțiilor gata făcute, atractivitatea economică a acestor proiecte crește. Pentru hiperscaleri, propriul cip nu trebuie neapărat să înlocuiască produsele Nvidia. Este suficient ca acesta să fie suficient de bun și mai ieftin pentru anumite aplicații, astfel încât o parte din cheltuieli să fie redirecționată către alți furnizori decât actualul lider de piață.

Desigur, acest lucru nu înseamnă sfârșitul dominației Nvidia. Este mai probabilă o creștere treptată a ponderii sistemelor proprii ale hiperscalerilor și a soluțiilor concurente. Nvidia ar putea rămâne principalul furnizor al celor mai avansate acceleratoare, pierzând totuși o parte din cota de piață în rundele ulterioare de cheltuieli. Din punctul de vedere al investitorului, aceasta este o distincție importantă. Liderul de piață nu trebuie neapărat să piardă teren pentru ca avantajul său să înceapă să scadă. Este suficient ca clienții să fie din ce în ce mai puțin dispuși să aloce întregul buget unui singur furnizor.

Cea mai mare presiune asupra costurilor revine în prezent hiperscalerilor. Ei sunt cei care finanțează programe de investiții gigantice și suportă consecințele creșterii prețurilor la tot mai multe elemente de infrastructură. Cipuri mai scumpe, memorie mai scumpă și costuri tot mai mari pentru construirea și alimentarea centrelor de date înseamnă că menținerea ritmului actual de investiții necesită din ce în ce mai mult capital.

În același timp, este dificil să considerăm situația actuală ca un semnal al slăbirii cererii. Dacă cererea de putere de calcul ar începe să scadă, producătorii ar avea din ce în ce mai puține oportunități de a majora prețurile. Însă se întâmplă exact opusul. Costurile cresc, iar cele mai mari companii sunt încă dispuse să le suporte. Acest element pare să fie cel mai important.

Ciclul actual de investiții rămâne puternic, dar modul în care își distribuie valoarea devine din ce în ce mai clar. Producătorii de memorie beneficiază de o ofertă limitată. Nvidia își folosește avantajul tehnologic și puterea de stabilire a prețurilor. Pe de altă parte, hiperscalerii încearcă să reducă costurile în creștere prin dezvoltarea propriilor sisteme și diversificarea mai mare a furnizorilor.

Așadar, aceasta nu este o poveste despre sfârșitul dominației Nvidia. Este mai degrabă o poveste despre faptul că această dominație începe să aibă prețul ei.

Cu cât prețul soluțiilor oferite de Nvidia este mai ridicat, cu atât va fi mai mare motivația economică de a direcționa unele comenzi către concurență sau de a le implementa folosind propriile sisteme. Nvidia ar putea rămâne în continuare cel mai mare beneficiar al cererii crescânde de putere de calcul, dar cota companiei din următoarele sute de miliarde de dolari investite în infrastructură nu trebuie să crească la fel de rapid ca înainte.

Pentru piața bursieră, acest lucru înseamnă începutul unei faze mult mai interesante. Nu mai este vorba doar despre faptul dacă cheltuielile pentru infrastructură vor crește. Va fi din ce în ce mai important cine va prelua marja rezultată din această creștere și cât timp va putea Nvidia să-și mențină avantajul actual.

Deocamdată, răspunsul îi este favorabil. Cererea rămâne ridicată, clienții acceptă prețuri mai mari, iar alternativele mai au încă un drum lung de parcurs. Cu toate acestea, odată cu creșterea amplorii cheltuielilor, crește și determinarea celor mai mari beneficiari de a dezvolta o parte din această piață pe cont propriu.

Și de aceea, creșterea prețului acțiunilor Nvidia este atât un semn al puterii sale, cât și un semnal al unei viitoare schimbări în echilibrul de putere.