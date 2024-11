Nvidia pierde din vizibilitate înaintea raportului de câștiguri de astăzi🕤 La ce să ne așteptăm 📊

Previziunile privind vânzările indică o creștere de 84% de la an la an și un rezultat de 33,28 miliarde de dolari, în timp ce compania însăși se aștepta la 32,5 miliarde de dolari în trimestrul al doilea, cu o marjă de eroare de 2%. Piața se așteaptă ca sectorul centrelor de date să înregistreze venituri de 29,5 miliarde de dolari; ceea ce ar reprezenta o creștere de 200% de la an la an. Se așteaptă ca profitul pe acțiune să crească cu 89% de la an la an, la 0,74 dolari.