Nvidia se “împiedică” de pragul ridicat al Wall Street. Poate dura tendința ascendentă?

Nvidia a prezentat un nou raport financiar care demonstrează că cererea pentru inteligența artificială continuă să crească, impulsionând activitatea companiei. Din 2023, firma deține o poziție aproape monopolistă pe piața cipurilor AI. Cu toate acestea, acțiunile au scăzut cu 2,6% în tranzacțiile după închiderea sesiunii, iar „verdictul” final al Wall Street va fi probabil dat abia mâine, la debutul sesiunii de joi pe Wall Street. În ciuda ritmului impresionant de creștere al companiei, investitorii au reacționat cu o ușoară prudență. Veniturile din segmentul centrelor de date (AI) au fost cu 200 de milioane de dolari sub așteptări, crescând cu 5% față de trimestrul anterior și cu 56% față de anul precedent, până la 41,1 miliarde de dolari. Analiștii au ridicat recent previziunile, alăturându-se valului de optimism, dar, având în vedere evaluarea din ce în ce mai exigentă a Nvidia, chiar și cea mai mică „fisură” s-ar putea dovedi costisitoare — nu numai pentru companie, ci și pentru Wall Street în ansamblu. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Riscul de concentrare este semnificativ, deoarece Nvidia reprezintă în prezent aproximativ 10% din indicele Nasdaq 100 și aproape 8% din indicele S&P 500. În ultimii doi ani, această concentrare a beneficiat piețelor de capital, creșterea Nvidia depășind în mod constant așteptările, în ciuda dimensiunii sale masive. Un astfel de impuls a uimit investitorii, întărind convingerea că o creștere similară poate continua în trimestrele și anii următori. Cu toate acestea, evaluarea actuală ar părea detașată de fundamentele economice dacă activitatea legată de centrele de date a Nvidia ar încetini în mod semnificativ — un scenariu pentru care nu există în prezent semne clare. Un deficit de 200 de milioane de dolari pe fondul unor venituri de 41 de miliarde de dolari nu este deloc semnificativ și ar fi o greșeală să i se atribuie o importanță „strategică”. Mai mult, compania a exclus din rezultatele sale vânzările suspendate de cipuri H20 către China și a estimat venituri de aproximativ 54 de miliarde de dolari pentru trimestrul următor. Acțiunile sunt în scădere după publicarea raportului, dar cifrele reafirmă faptul că inteligența artificială rămâne în centrul atenției. Între timp, alte segmente – inclusiv jocurile, vizualizarea și soluțiile auto – continuă să înregistreze performanțe puternice. Vânzările de cipuri Blackwell au crescut cu 17% față de trimestrul anterior , de peste trei ori mai mult decât rata de creștere globală din segmentul centrelor de date. Creșterea veniturilor nete și a veniturilor pe bază anuală rămâne impresionantă. Aceste rezultate nu ar trebui considerate un motiv de îngrijorare, iar Wall Street s-ar putea să nu fie pregătită să vândă acțiunile Nvidia până când nu va apărea primul „raport surprinzător de slab” — ceva ce astăzi nu se întrezărește nicăieri la orizont.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."