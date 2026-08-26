O companie chineză le face concurență companiilor Samsung și SK hynix, dar mai are încă un drum lung de parcurs

Titlurile din presă sunt optimiste. Compania chineză YMTC a urcat pe locul al treilea la nivel mondial în ceea ce privește livrările de memorie NAND, depășind compania japoneză Kioxia. Au apărut deja comentarii care sugerează că dominația coreeană pe piața memoriilor este amenințată și că viitorul memoriei NAND ar putea aparține Chinei. Cu toate acestea, există încă o diferență semnificativă între a ocupa locul al treilea în ceea ce privește volumul livrărilor și a reprezenta o amenințare reală pentru Samsung sau SK hynix.

YMTC a înregistrat într-adevăr progrese semnificative. În al doilea trimestru, compania chineză a reprezentat 14% din livrările globale de memorie NAND, comparativ cu 25% pentru Samsung și 22% pentru SK hynix și Solidigm împreună. YMTC a depășit Kioxia în ceea ce privește volumul livrărilor, dar, din punct de vedere al veniturilor, s-a clasat totuși doar pe locul al cincilea, în urma Micron și Kioxia. Aceasta este o distincție importantă, deoarece arată că firma chineză vinde în prezent un volum mare de memorie, dar nu a reușit încă să-și consolideze o poziție comparabilă în segmentele cele mai valoroase ale pieței.

De asemenea, este important să nu privim piața memoriilor ca și cum toate cipurile ar fi egale. Cei mai mari producători își reorientează de mult timp o parte din capacitatea de producție către soluții mai avansate și mai profitabile. Memoriile DRAM și HBM, utilizate în centrele de date și în infrastructura de inteligență artificială, sunt deosebit de importante în acest context. Cererea pentru aceste produse este în prezent enormă, iar contribuția lor la performanța financiară a celor mai mari producători continuă să crească.

NAND rămâne, desigur, o piață foarte importantă. Aceste tipuri de memorie sunt utilizate în smartphone-uri, computere, SSD-uri și multe alte dispozitive. Acesta este segmentul în care YMTC are un potențial considerabil de creștere, mai ales dacă reușește să-și sporească vânzările internaționale. Apple ar putea fi un client foarte important în acest context, întrucât compania testează produse de memorie din China și caută modalități de a-și diversifica lanțul de aprovizionare. Dacă YMTC va obține acces la o cotă mai mare din lanțul de aprovizionare al Apple, acest lucru ar putea accelera semnificativ creșterea companiei.

Acest lucru nu schimbă faptul că industria memoriilor necesită investiții enorme. Construirea fabricilor costă miliarde de dolari, dezvoltarea fiecărei noi generații de tehnologie necesită cheltuieli continue, iar creșterea producției nu garantează menținerea unor marje ridicate. Prin urmare, YMTC ar putea să-și mărească rapid cota de piață în segmentul NAND, dar transformarea acestei creșteri într-o poziție comparabilă cu cea a Samsung sau SK hynix va fi mult mai dificilă.

Poziția actuală a YMTC nu reprezintă, așadar, încă o amenințare la adresa dominației Samsung și SK hynix. Cu toate acestea, ea demonstrează ceva la fel de important: China este capabilă să intre în elita globală a memoriilor NAND, să-și extindă rapid producția și să preia treptat cota de piață de la companiile care au controlat acest segment de ani de zile.

Acest lucru reprezintă, în sine, o evoluție majoră. YMTC dorește să meargă și mai departe și, conform rapoartelor, intenționează să concureze pentru poziția de lider mondial până la sfârșitul anului 2027. Se preconizează că oferta publică planificată va strânge aproximativ 5 miliarde de dolari pentru a finanța extinderea producției și cercetarea.

Merită, de asemenea, să privim imaginea de ansamblu. China nu mai încearcă pur și simplu să copieze tehnologiile occidentale. Își construiește propriile companii, propriile fabrici și propriul ecosistem tehnologic. YMTC este unul dintre cele mai bune exemple ale acestui proces. China poate fi încă cu câțiva ani în urma liderilor mondiali în unele dintre cele mai avansate tehnologii, dar acest decalaj nu mai pare o barieră pe care Beijingul să nu o poată depăși.

Și tocmai de aceea ascensiunea YMTC pe locul al treilea este mai semnificativă decât ar putea sugera cifra de 14% în sine. Aceasta nu semnifică încă sfârșitul dominației Samsung sau a SK hynix. Ceea ce arată este că industria chineză a semiconductorilor este capabilă să-și mărească constant amploarea, să cucerească segmente de piață suplimentare și să valorifice resursele enorme pe care Beijingul le direcționează către dezvoltarea tehnologiei naționale.

Pentru Samsung, SK hynix și Micron, acest lucru nu reprezintă încă un motiv de panică. Este, însă, un alt semnal care nu poate fi ignorat. Dacă YMTC își menține ritmul actual, lupta de astăzi pentru locul al treilea ar putea fi doar începutul unei bătălii mult mai ample pentru controlul pieței memoriilor.

Sursă: xStation5