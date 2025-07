OIL crește cu 2% 📈

Propunerea Comisiei Europene de a reduce plafonul pre╚Ťului petrolului rusesc alimenteaz─â pre╚Ťurile futures ­čöö Pre╚Ťurile petrolului au ├«nregistrat o u╚Öoar─â revenire vineri, de╚Öi pia╚Ťa r─âm├óne prudent─â. Investitorii evalueaz─â poten╚Ťialele noi sanc╚Ťiuni ├«mpotriva petrolului rusesc, compensate de cre╚Öterea produc╚Ťiei OPEC+ ╚Öi de previziunile privind sc─âderea cererii globale. Comisia European─â a propus ├«nlocuirea plafonului actual de 60 USD/baril pentru petrolul rusesc cu un mecanism flotant, ca parte a celui de-al 18-lea pachet de sanc╚Ťiuni al UE, care este ├«nc─â ├«n curs de elaborare. Potrivit surselor Bloomberg: UE ia ├«n considerare reducerea plafonului la 50 USD pe baril , stabilindu-l cu 15% sub pre╚Ťurile medii de pe pia╚Ť─â din ultimele 10 s─âpt─âm├óni.

Noul sistem ar include ajust─âri trimestriale automate , cu scopul de a men╚Ťine presiunea pe termen lung asupra Rusiei .

Grecia, Malta și Cipru , care anterior se opuneau fără sprijinul G7, sunt acum deschise negocierilor.

Slovacia blocheaz─â ├«n prezent pachetul de sanc╚Ťiuni , solicit├ónd concesii ├«n ceea ce prive╚Öte gazul rusesc. Unele state membre ale UE doresc s─â continue chiar ╚Öi f─âr─â sprijinul deplin al SUA, de╚Öi sus╚Ťinerea lui Trump ar spori legitimitatea m─âsurilor. Discu╚Ťiile continu─â, deoarece este ├«nc─â necesar─â unanimitatea tuturor statelor membre. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Factori suplimentari care influen╚Ťeaz─â pia╚Ťa Cererea sezonier─â este ├«n cre╚Ötere, ├«n timp ce atacurile Houthi din Marea Ro╚Öie continu─â s─â perturbe rutele comerciale.

OPEC+ va cre╚Öte produc╚Ťia cu 548.000 de barili pe zi ├«ncep├ónd cu luna august , fiind posibil─â o nou─â cre╚Ötere ├«n septembrie.

OPEC a revizuit în jos prognoza privind cererea mondială de petrol pentru perioada 2026-2029, invocând încetinirea economiei Chinei . Cererea pentru 2026 este acum estimată la 106,3 milioane de barili pe zi , mai mică decât previziunile anterioare.

Cu toate acestea, Arabia Saudit─â planific─â cea mai mare livrare de petrol c─âtre China din ultimii doi ani, semnal├ónd o cerere rezistent─â . Sanc╚Ťiunile ├«n prim-plan Principalul factor optimist pare s─â fie noul mecanism al UE ╚Öi specula╚Ťiile privind posibile noi sanc╚Ťiuni ale SUA ├«mpotriva petrolului rusesc. Primele semne de dezghe╚Ť ├«n rela╚Ťiile dintre Washington ╚Öi Moscova au trezit speran╚Ťe privind relaxarea sanc╚Ťiunilor, dar pozi╚Ťia dur─â a lui Putin ╚Öi lipsa unui consens cu privire la Ucraina par s─â agraveze tensiunile cu administra╚Ťia Trump. Trump a amenin╚Ťat ├«n repetate r├ónduri cu sanc╚Ťiuni dure ├«mpotriva Rusiei dac─â nu se ajunge la un acord cu privire la Ucraina. Acest lucru a crescut probabilitatea impunerii de restric╚Ťii suplimentare asupra m─ârfurilor ruse╚Öti, ├«n special asupra petrolului, o surs─â important─â de venituri. UE pare, de asemenea, mai hot─âr├ót─â s─â impun─â sanc╚Ťiuni mai stricte. Dac─â va fi implementat, noul mecanism european de plafonare ar putea reduce semnificativ disponibilitatea ╚Ťi╚Ťeiului rusesc pe pie╚Ťele globale. Un plafon mai sc─âzut (de exemplu, 50 USD) ar putea reduce oferta ╚Öi determina cre╚Öterea pre╚Ťurilor dac─â Rusia consider─â c─â exporturile nu sunt rentabile ├«n noile condi╚Ťii. ├Än schimb, dac─â mecanismul final r─âm├óne moderat, cu un plafon peste pre╚Ťul real de export al Rusiei, impactul global ar putea fi neutru. Cu toate acestea, chiar ╚Öi perspectiva unei abord─âri mai dinamice a UE a declan╚Öat deja mi╚Öc─âri speculative pe pia╚Ťa futures a petrolului. Petrol (interval zilnic) Pre╚Ťurile petrolului brut dep─â╚Öesc media mobil─â exponen╚Ťial─â pe 50 de zile (linia portocalie) pe graficul zilnic, semnal├ónd o poten╚Ťial─â revenire la o tendin╚Ť─â ascendent─â dup─â o faz─â recent─â de stabilizare. Aceasta urmeaz─â v├ónz─ârilor masive declan╚Öate de diminuarea tensiunilor din Orientul Mijlociu ╚Öi de ├«ncetarea focului ├«ntre Israel ╚Öi Iran. Sursa: xStation5

