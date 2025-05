OIL crește cu 2%, revenind de la minimele din ultimii 4 ani 📈

Pre╚Ťul petrolului Brent (OIL) cre╚Öte ast─âzi cu peste 2%, revenind de la minimele din ultimii patru ani. Sc─âderile recente au fost determinate de temerile privind supraoferta de pe pia╚Ť─â, dup─â ce ╚Ť─ârile OPEC, inclusiv Arabia Saudit─â, au decis ├«n weekend, pentru a doua oar─â consecutiv, s─â creasc─â produc╚Ťia. Cre╚Öterea de ast─âzi reflect─â probabil c─âutarea de oportunit─â╚Ťi, ├«ntruc├ót indicatorii tehnici sugerau c─â pia╚Ťa era supra v├óndut─â din punct de vedere tehnic. Cu toate acestea, fundamentele petrolului r─âm├ón negative, ├«ntruc├ót at├ót Brent, c├ót ╚Öi WTI din SUA au ├«nchis s─âpt─âm├óna trecut─â la cele mai sc─âzute niveluri din februarie 2021. Presiuni suplimentare asupra pre╚Ťurilor provin din riscul unui r─âzboi comercial ╚Öi din previziunile revizuite ├«n sc─âdere, care ar putea descuraja investitorii institu╚Ťionali s─â intre ├«n pozi╚Ťii long, mai ales dup─â ce pre╚Ťurile petrolului au sc─âzut cu aproape 20% de la ├«nceputul lunii aprilie.

Un poten╚Ťial cump─âr─âtor pe pia╚Ť─â ast─âzi ar putea fi China , care revine dup─â cinci zile de s─ârb─âtori legale . Fiind cel mai mare importator mondial, este probabil ca aceasta s─â fi crescut achizi╚Ťiile pentru a-╚Öi asigura aprovizionarea la pre╚Ťuri mai mici. ├Än plus, datele ISM de ieri au fost mai bune dec├ót se a╚Ötepta, cresc├ónd la 51,6 ├«n aprilie, de la 50,8 ├«n martie. Consensul pie╚Ťei prev─âzuse o sc─âdere la 50,2 .

Luni, Barclays a redus prognoza pentru petrolul Brent cu 4 dolari, la 70 de dolari pentru 2025, iar acum estimează că 62 de dolari va fi ținta pentru 2026. În același timp, Goldman Sachs se așteaptă la o nouă creștere a producției OPEC+ de 400.000 de barili pe zi în iulie .

Sursa: xStation 5

