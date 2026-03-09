OIL: Prețurile urcă la 120 de dolari pe baril; Israelul bombardează instalațiile petroliere ale Iranului 📌

În weekend, conflictul dintre Iran, Statele Unite și Israel s-a intensificat brusc. Ambele părți și-au extins operațiunile militare pentru a include infrastructura energetică și ținte din întreaga regiune. Forțele israeliene au efectuat atacuri aeriene asupra mai multor instalații petroliere iraniene din apropierea Teheranului, lovind cel puțin patru depozite de combustibil și un centru de transfer al petrolului, provocând incendii majore și întreruperi în aprovizionarea cu combustibil a capitalei. Iranul a răspuns cu atacuri cu rachete și drone care au vizat pozițiile israeliene precum și infrastructura energetică din regiunea Golfului Persic, inclusiv tentative de atacuri asupra instalațiilor petroliere majore și stațiilor de desalinizare din țările vecine. În același timp, tensiunile s-au intensificat în jurul Strâmtorii Ormuz, unde traficul naval a fost aproape înghețat în urma atacurilor asupra navelor și a amenințărilor împotriva tancurilor petroliere, perturbând efectiv ruta de transport responsabilă pentru aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol. Escaladarea a coincis, de asemenea, cu întreruperi ale producției în Irak, Kuweit și Emiratele Arabe Unite, unde livrările de petrol au început să se acumuleze din cauza lipsei accesului tancurilor petroliere. După escaladarea din weekend, țițeiul Brent a deschis cu o creștere de 15% și a continuat să crească până la 119 USD pe baril (+29%). Prețurile petrolului au scăzut ușor după ce s-a anunțat că țările G7 și Agenția Internațională pentru Energie (AIE) iau în considerare eliberarea coordonată a rezervelor de petrol de urgență. Miniștrii de finanțe ai G7 pregătesc o reuniune de urgență pentru a discuta consecințele economice și posibilitatea unei eliberări comune a rezervelor strategice de petrol coordonate de AIE. Informațiile preliminare sugerează că se are în vedere eliberarea a 300-400 de milioane de barili, echivalentul a aproximativ 25-30% din rezervele strategice globale, care totalizează aproximativ 1,2 miliarde de barili. Pentru comparație, eliberarea coordonată a rezervelor în timpul crizei ruso-ucrainene din 2022 s-a ridicat la aproximativ 240 de milioane de barili, dintre care aproximativ jumătate au fost furnizați de Statele Unite. Din punct de vedere istoric, astfel de intervenții acționează în principal ca un tampon temporar care scade prețurile cu aproximativ 10-20 USD, mai degrabă decât să modifice permanent echilibrul ofertei. Petrolul înregistrează o creștere săptămânală comparabilă cu cea observată în timpul pandemiei. Cu toate acestea, trebuie reținut faptul că nivelurile din 2020 de la care au început creșterile erau semnificativ mai scăzute, ceea ce a permis schimbări relative mai pronunțate. Petrolul brut WTI a câștigat deja peste 80% de la începutul anului, reprezentând cel mai mare șoc de preț din perioada analizată. Pe o bază lunară, petrolul a crescut acum cu peste 53%. Este de remarcat faptul că întreaga creștere a prețurilor legată de escaladarea conflictului a avut deja loc în martie. Din acest motiv, raportul privind inflația CPI care va fi publicat miercuri nu va reflecta încă efectele acestui șoc.

